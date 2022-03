Mercato, les pistes Gomez et Ekitike, et le message d’Alvaro… Les 3 infos OM de ce lundi

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Longoria bien placé dans le dossier Veretout, un nouveau sponsor maillot et Deschamps laisse la porte ouverte à Payet…

L’OM toujours sur la piste Sergio Gomez ?

Cette saison, l’Olympique de Marseille évolue très fréquemment dans une système à trois défenseurs axiaux dans lequel les latéraux se doivent d’être au niveau défensivement mais également offensivement dans ce rôle de piston. Si l’OM a remplacé Jordan Amavi, parti en prêt du côté de l’OGC Nice, par Sead Kolasinac, Jorge Sampaoli apprécierait d’avoir dans son effectif un latéral gauche offensif et décisif comme Pol Lirola avait pu l’être la saison dernière sur son flanc droit.

Pablo Longoria aime aller chercher de jeunes joueurs qu’il considère comme étant à potentiels importants et le Président marseillais ne semble pas disposer à arrêter d’exercer cette politique sportive. En effet, selon les informations du journal Bild, l’Olympique de Marseille suivrait toujours de près la situation de Sergio Gomez, jeune espagnol âgé de seulement 21 ans. S’il joue au poste de latéral gauche, c’est grâce à son coach à Anderlecht, Vincent Kompany. En effet, avant d’atterrir dans l’effectif de l’ancien international belge, Gomez évoluait au poste d’ailier gauche ou droit.

Un coup de mou sur la deuxième partie de saison

S’il a réalisé une première partie de saison exceptionnelle dans se rôle de piston gauche en délivrant 13 passes décisives et en inscrivant 6 buts toutes compétions confondues, il semble avoir les jambes coupées depuis une erreur commise en plein match. En effet, depuis un certain match contre le Standard dans lequel Anderlecht dominait sérieusement, Gomez a réalisé une passe en retrait complètement manquée à son gardien de but et a offert le but de l’égalisation à l’équipe de Liège. Depuis ce match le 16 janvier dernier, Gomez n’a plus réalisé une seule passe décisive et n’a inscrit aucun but. Simple passage à vide, perte de confiance ou la tête à un départ, le joueur n’est plus au niveau auquel ses supporters ont pu le connaître depuis quelque mois.

20M€ pour Ekitike?

L’Olympique de Marseille a eu quelques soucis au niveau de la finition depuis le début de la saison. Jorge Sampaoli ne semble pas avoir trouvé la solution malgré deux victoires avec plus de 4 buts ces dernières semaines (face à Angers et Brest).

Pour régler ces problèmes, Pablo Longoria commencerait déjà à noter des noms d’attaquant pour le prochain mercato. Celui d’Hugo Ekitike est revenu avec insistances ces derniers mois. Buteur du Stade de Reims, il est très courtisé en Europe et sa côte ne cesse d’augmenter.

Auteur de 9 buts en Ligue 1 en 21 rencontres jouées, l’attaquant de 19 ans serait apprécié par le clan marseillais d’après Calciomercato. Des clubs de Premier League seraient également à l’affût. Des médias évoquent l’intérêt d’Arsenal ou encore de Tottenham pour le jeune français.

La somme de 20 millions d’euros a été récemment sortie par Calciomercato… Un gros chèque qui semble en dehors des possibilités financières marseillaises. Longoria garderait un oeil sur sa situation. Actuellement blessé, l’attaquant devrait être de retour sur les terrains après la trêve.

L’OM devrait récupérer 90M€

Vincent Labrune a décidé de lancer une société commerciale et d’en vendre une partie afin de redistribuer directement de l’argent aux clubs. Après des négociations compliquées sur la répartition, un accord serait tombé. Selon l’Equipe, « le collège de Ligue 1 a trouvé un accord sur la répartition de la somme (1,5 milliard d’euros) apportée par le fonds d’investissement luxembourgeois CVC pour détenir 13 % de la société commerciale prochainement lancée par la LFP. »

Le journal sportif précise que la LFP a décodé de conserver 100 millions d’euros pour un fonds de réserve, 100 autres millions d’euros pour les frais et le fonctionnement de la future structure. De plus, 170 millions d’euros ont été tout de suite utilisé pour rembourser immédiatement le PGE (prêt garanti par l’État) contracté par la LFP. Il restait donc a trouver un partage équitable des 1,130 milliard restants…

Groupe 1 :

Le PSG

Groupe 2 :

L’OM, l’OL, Nice, Lille, Rennes et Monaco

Groupe 3 :

Tous les autres

Au final l’OM devrait toucher 90M€ tout comme Lyon. Le PSG va toucher 200 millions d’euros soit 17% du total alors qu’il en réclamait 30% à l’origine. Nice, Rennes, Monaco et Lille auront 80 millions d’euros et les autres clubs du groupe 3 prendront 33 millions d’euros chacun.

De plus, les droits internationaux qui sont de 73M€ et qui devrait augmenter seront répartis au prorata des points UEFA de chaque club.

🔴 BREAKING ! Les sommes que les clubs de Ligue 1 vont recevoir avec la création de la société commerciale : PSG : 200M€

OM : 90M€

OL : 90M€

Nice : 80M€

Lille : 80M€

Rennes : 80M€

Monaco : 80M€

Autres clubs : 33M€ chacun (L’Equipe) — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) March 24, 2022

« Cet accord s’accompagne surtout de la part des clubs d’une volonté affirmée d’adhérer au projet de développement du football professionnel français porté par la LFP et validé par son partenaire CVC Capital Partners, annonce un communiqué ce jeudi. Ce projet de développement vise à améliorer en profondeur l’ensemble des structures du football français au premier rang desquelles celles des clubs professionnels autour de deux mots d’ordre: compétitivité et équité. » LFP – source : RMC (24/03/2022)

Le message d’Alvaro

Ecarté du groupe par Jorge Sampaoli, Alvaro Gonzalez est retourné en Espagne avec l’accord du club pour une durée indéterminée. Ce dimanche il a fait passer un message sur ses réseaux sociaux en répondant à un supporter qui lui rendait hommage. A voir en images ci-dessous :

Jusqu’à la mort toujours 🤍💙 https://t.co/L8yJrpCXBn — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) March 27, 2022

Comme annoncé ce dimanche (27 mars 2022), Alvaro Gonzalez est retourné en Espagne avec l’accord du club pour une durée indéterminée. Si le torchon semble avoir définitivement avoir brûlé, ce ne serait visiblement pas le cas à en croire les dires du directeur de la communication Jacques Cardoze. En effet, l’ancien journaliste a affirmé à l’AFP que la situation était sous contrôle et qu’il n’y avait aucun problème entre le joueur et la direction du club.

(Alvaro) est en Espagne en accord avec le club. Il n'y a pas de conflit, ni de mise à l'écart. Un nouveau point sera fait avec lui dans la semaine. » Jacques Cardoze – Source: AFP (23/03/2022)

Un supporter invite Alvaro à venir en virage !

Ces dernières semaines, il a d’ailleurs livré une interview sans autorisation du club, ce qui a fortement énervé le président marseillais. Pour ce match face à l’AS Monaco, Alvaro est absent du groupe, tout comme Ünder. Si pour le Turc, le club a livré une raison (il serait atteint d’un rhume), il n’y a pas eu d’explication pour l’absence du défenseur.

Voyant que la situation se tend avec l’OM, les supporters ont apporté leur soutien à Alvaro. L’ancien joueur de Villarreal a même été invité dans un virage par l’un d’entre eux sur les réseaux sociaux… De quoi faire sourire celui qui a toujours montré son amour pour le club.