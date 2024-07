Les 3 infos mercato OM du jour : 24M€ pour le départ d’un attaquant ? Un nouveau départ officialisé aujourd’hui ? Le point sur Greenwood…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Voici les 3 infos qu’il ne fallait pas manquer ce samedi 7 juillet 2024 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille.

Mercato OM : Un nouveau départ pour quasiment 24M€ ?

Après les départs de Vitinha et Ilman Ndiaye, un autre joueur olympien pourrait rapporter une joli chèque à l’OM. En effet, l’international sénégalais Ismaila Sarr serait dans le viseur d’un club de Premier League.

Selon les informations du tabloïd The Sun ce dimanche, Crystal Palace et son manager Oliver Glasner veulent s’offrir Ismaila Sarr afin de remplacer Michael Olise parti pour le Bayern Munich. Le montant du transfert est estimé à 23,6 millions d’euros. L’OM ne devrait pas retenir son ailier droit qui sort d’une saison ratée et qui possède un gros salaire non compatible avec une saison sans Coupe d’Europe.

A lire : Mercato OM: dossier Locatelli, la Juve trouve un accord avec Teun Koopmeiners !

BOSS Oliver Glasner is poised for a dramatic move to sign Ismaila Sarr amid a hectic transfer spree at Crystal Palace. https://t.co/ZjVpA8HPBe https://t.co/ZjVpA8HPBe — Irish Sun Sport (@IrishSunSport) July 7, 2024



En effet, selon le journaliste italien Luca Bendoni, « Villarreal est véritablement intéressé par l’ailier de 26 ans, Ismaïla Sarr, et il est possible que des discussions avec l’Olympique de Marseille arrivent pour négocier un accord. » Ismaïla Sarr dispose d’un gros salaire à l’OM (évalué à 390k€ /mois) et d’un contrat jusqu’en 2028. Ce dernier a été recruté l’été dernier pour 13M€ en provenance de Watford, Marcelino l’actuel entraineur de Villerreal était coach à l’OM. L’international sénégalais a disputé 23 matches de Ligue 1 cette saison, il a seulement marqué 3 buts et offert 4 passes décisives.

A lire : Mercato OM : Après Brassier, un accord pour la deuxième recrue ?

Villarreal are genuinely interested in 26yo winger, Ismaïla Sarr, and it’s possible that talks with Olympique de Marseille will follow to negotiate a deal. 🔵🇸🇳 #TeamOM #Villarreal #transfers pic.twitter.com/NkEsZN7qk1 — Luca Bendoni (@LucaBendoni) June 25, 2024



Si le mercato ne fait que commencer pour l’OM, les supporters vont devoir se montrer encore un peu patient avant de voir l’effectif type de la saison prochaine se dessiner. Avec le départ de deux attaquants, Vitinha et Ndiaye, et le probable transfert en Turquie de Samuel Gigot, l’OM ne compte pas s’arrêter là.

1 an et puis s’en va ?

D’après La Provence, si presque aucun joueur n’est intouchable dans l’effectif actuel, l’OM devrait se séparer de deux joueurs qui n’entrent dans aucun plans : Ismaila Sarr et Geoffrey Kondogbia. Tous les deux arrivées durant le mercato d’été 2023, ils auront peiné à afficher un niveau digne de ce qui était attendu d’eux. Possédant tous deux un gros salaire et n’étant pas retenu par De Zerbi, les deux joueurs seraient poussés vers la sortie par le club.

A lire aussi : Mercato OM : Fabrizio Romano lance le « Here We Go » pour Iliman Ndiaye…

Des touches en Espagne et en Arabie Saoudite pour Kondogbia ?

A lire aussi : Mercato : Ce que l’OM a dû payer pour l’arrivée de De Zerbi !

Plusieurs pistes sont activées afin de trouver un nouveau projet pour les joueurs. D’après La Provence toujours, l’ailier susciterait de l’intérêt en Espagne et en Angleterre et serait fait une raison quant à son avenir à Marseille. Cependant, la tache pourra s’avérer plus compliqué pour Kondogbia qui dispose, lui, d’intérêt en Arabie Saoudite. Avec son gros salaire, l’OM devra redoubler d’ingéniosité pour lui trouver un autre club.

Mercato OM: Un nouveau transfert bouclé ce lundi ?

Après les départs officialisés de Vitinha et Ndiaye, mais aussi les arrivées de Koné et Brassier, un nouveau transfert pourrait être annoncé ce lundi. En effet, le portier espagnol Pau Lopez devrait bien s’engager avec le promu Côme en Serie A.

Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, « Ce lundi 8 juillet, le club lombard pourrait fermer en raison de l’arrivée du gardien Pau Lopez. L’Espagnol se rapproche de Côme grâce à l’ offre de prêt avec obligation d’achat conditionnelle à la survie d’une valeur de 5 millions d’euros et l’affaire pourrait être finalisée lundi 8 juillet… » L’OM devrait donc fermer l’ère Pau Lopez après 3 saisons, un nouveau gardien est recherché, les noms de Samba et Meslier son évoqués…

A lire : Mercato OM : Un nouveau départ pour quasiment 24M€ ?

Lopez en prêt à Côme, annonce ce lundi ?

#Calciomercato | #Como, domani si può chiudere per #PauLopez. Si spinge ancora per il prestito oneroso con diritto di riscatto per #RodriSanchez e si aspetta la risposta definitiva da #Varane — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 7, 2024



Pau Lopez pourrait bien quitter l‘Olympique de Marseille cet été, arrivé en 2021. Le joueur est sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2026, il devrait s’engager avec le club de Côme promu en Série A. Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, un prêt d’un montant de 5 millions d’euros est en cours de négociation. Dans le quotidien italien la Gazzetta, on apprend qu’un prêt avec une obligation d’achat de 5 millions d’euros liés au maintien du club en Série A est en discussion. Après 3 saisons passées en Ligue 1, le portier de 29 ans va retourner en Italie. Pour rappel, il évoluait à l’AS Roma (2019/2021) avant d’arriver à Marseille. À Côme, le portier espagnol va être entraîné par un certain Cesc Fabregas.

Un prêt avec OA lié au maintien pour Lopez

🚨🔵 Como are closing in on Pau López deal from Olympique Marseille, almost done. Loan with obligation to buy approved, López wanted to join Como despite interest from more clubs. Key factor: Cesc Fábregas. 🇪🇸@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/8FsJuZ5C6M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2024

Le journaliste Fabrizio Romano précise sur tweeter l’accord final est presque bouclé entre Marseille et Côme. Ça devrait être un prêt avec option d’achat obligatoire, le portier espagnol voulait absolument rejoindre le club de Côme malgré l’intérêt d’autres clubs. Selon Fabrizio Romano ce serait surtout grâce à Cecs Fabregas, nouveau coach de l’équipe.

lire aussi: Mercato OM : De Zerbi veut à tout prix ce joueur à 30M€ !

Mercato OM : Les dernières infos de Fabrizio Romano sur le dossier Greenwood !

Annoncé dans la shortlist de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood se rapproche du club phocéen selon Fabrizio Romano. D’après le journaliste L’Olympique de Marseille et Manchester United seraient proche d’un accord pour le joueur.

Comme révélé la semaine dernière, l’attaquant de Manchester United Mason Greenwood fait partie des joueurs ciblés par l’Olympique de Marseille lors de ce mercato. Le profil a été validé par De Zerbi et les dirigeants olympiens ont entamé des discussions avec le club anglais et le joueur. Ce dernier est motivé à l’idée de rejoindre Marseille. Fabrizio Romano annonce sur X que l’OM a envoyé une offre à Manchester pour Greenwood. Le journaliste précise que des discussions sont en cours entre les 2 clubs et que Greenwood reste la cible principale de l’OM. Selon lui un accord et presque trouvé entre les 2 parties. Manchester United est ouvert à un prêt avec option d’achat obligatoire ainsi qu’une clause de revente incluse.

Offre de l’OM pour Greenwood, prêt avec OA ?

Le président de la Lazio, Lotito s’est exprimé sur Greenwood et semble abandonner la piste d’après Fabrizio Romano : « L’accord pour signer Mason Greenwood était conclu l’année dernière, mais il s’est ensuite effondré dans les phases finales. Maintenant, j’ai un nom de plus sur la liste, je ne peux pas le partager mais il est dix fois meilleur que Greenwood ».

La Lazio a une autre piste ?

🚨🔵⚪️ Understand Olympique Marseille have sent formal bid to Manchester United for Mason Greenwood! Talks underway between the two clubs, Greenwood’s still OM main target with agreement getting closer. Man United open to loan with obligation to buy, sell-on clause included. pic.twitter.com/rRgNASlwPs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2024

Où en est exactement le dossier ?

Comme l’indique RMC Sport, c’est actuellement la piste la plus sérieuse parmi les nombreux noms évoqués ces dernières heures. L’état major olympien a multiplié les échanges avec Mason Greenwood, visiblement séduit par l’idée de rejoindre l’OM. Marseille voit en lui une véritable opportunité. Bien que prudents, les responsables du club nourrissent un réel espoir quant à la concrétisation de ce dossier. Ce vendredi, certaines rumeurs signalent un intérêt de Fenerbahçe, prêt à soumettre une offre imminente. Conscient de la concurrence, l’OM mise sur le désir de Greenwood de travailler avec De Zerbi comme atout décisif, nous apprend le site RMC Sport.

lire aussi: OM : nouveau record du nombre d’abonnés ?