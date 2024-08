Mercato OM : Les dernières infos concernant Gigot, Ounahi, Veretout et Mbemba !

C’est la dernière ligne droite du mercato estival, qui ferme vendredi à 23h. L’OM doit vite dégraisser afin de terminer son recrutement. Voici les dernières informations concernant les joueurs susceptibles de quitter Marseille avant demain soir.

Le dossier le plus chaud concerne Samuel Gigot, qui se rapproche de la Lazio. Selon l’Equipe, « les discussions se poursuivent avec les représentants du joueur, autour d’un contrat de deux à trois saisons, et l’OM, autour d’une petite indemnité de transfert (le club était tombé d’accord sur 3,6 M€ de base fixe avec Trabzonspor, fin juin). Les différentes parties sont optimistes. » Ce n’est pas le cas pour les autres lofteurs… En effet, le quotidien sportif précise que « Jordan Veretout (31 ans, 2025) apparaît inaccessible pour Rennes, économiquement, Azzedine Ounahi (24 ans, 2027) a repoussé une nouvelle offre des Qatariens d’Al-Sadd, prêts à régler 12,5 M€ à l’OM, et l’avocat de Chancel Mbemba (30 ans, 2025) est porté disparu, même si l’international congolais a une touche en Arabie saoudite. » Ulysses Garcia n’a pas vraiment d’options et le latéral suisse est blessé. Bamo Meité, lui aussi placé sur le marché, n’a pas d’offres pour le moment…

Gigot vers la Lazio… ça coince pour les autres ?

Ce mardi, le média MVN, spécialiste du football marocain évoquait un intérêt d’un club qatari pour Ounahi. Al Sadd souhaiterait le récupérer et lui a offert un pont d’or : 7 millions d’euros par saison pour un contrat de 5 ans. Les négociations continueraient entre l’OM et le club qatari.

Seulement, d’après les informations d’Hakim Zhouri, journaliste pour les Lions de l’Atlas, le milieu de terrain aurait refusé les avances de cette écurie. Fin de ce dossier pour Ounahi qui « n’est pas intéressé par la destination » selon le journaliste. Il devra donc attendre de recevoir d’autres offres avant la fin du mercato.

Deux offres déjà refusées

L’Olympique de Marseille a besoin de vendre. Le club phocéen doit faire entrer des liquidités pour mener à bien la fin de son mercato. Azzedine Ounahi est sur la liste des transferts, au même titre que Jordan Veretout, Chancel Mbemba et Samuel Gigot.

Le départ d’Ounahi

Azzedine Ounahi a rejoint l’OM en janvier 2023, pour 8 millions d’euros. Malgré deux buts marqués la saison dernière, l’ancien joueur du Angers SCO n’a pas brillé en Ligue 1 et ne s’est pas révélé indispensable à l’équipe. L’arrivée de nouveaux milieux de terrain comme Valentin Carboni, Pierre-Emile Højbjerg ou encore Ismaël Koné, pousse Ounahi vers la sortie.

Le refus de deux offres pour Ounahi

Selon les informations de L’Équipe, deux offres auraient été présentées pour l’achat d’Azzedine Ounahi. La première, formulée par un club qatari, aurait été balayée d’un revers de la main par l’international marocain. La seconde, en provenance de Las Palmas, aurait elle-aussi été déclinée. Cette fois-ci, ce sont les dirigeants marseillais qui n’auraient pas été séduits par la formule, avant de dire « non » à une offre de prêt émanant du club espagnol. L’OM souhaite vendre son joueur, pas le céder temporairement.