Thierry Mode (titi c’est toi le boss), Massimo Stern et les journalistes du FCM ont discuté du cas Geoffrey Kondogbia, lors de l’émission de ce jeudi. Ils ont notamment parlé de ses performances lors du match contre l’Olympique Lyonnais et de sa place dans l’effectif marseillais.

Geoffrey Kondogbia s’est fait remarquer lors de la rencontre de dimanche dernier. L’Olympique de Marseille s’est imposé face à l’Olympique Lyonnais (2-3), malgré une infériorité numérique à partir de la cinquième minute. Au cours de ce match, l’international centrafricain n’a perdu aucun duel. L’arrivée d’Adrien Rabiot dans l’effectif de Roberto De Zerbi pourrait le faire devenir défenseur.

« Il a fait un gros match »

Massimo Stern a commencé par défendre corps et âme le numéro 19 de l’Olympique de Marseille. « Même s’ils choisissent de jouer en 4-3-3, ils peuvent mettre Kondogbia en pointe basse et après il reste Hojbjerg et Rongier. », explique le fan de l’OM. « Il faut respecter Kondogbia ! Respectons ce qu’il a fait dimanche. On a enfin vu l’étendue de ses capacités, c’était une vraie performance. Ce qu’il a fait le week-end dernier c’était quelque chose. Même moi, qui ne l’aime pas beaucoup, je suis obligé de dire qu’il a été présent et qu’il a fait un gros match. »

« Brassier ? C’est personne ! »

Massimo Stern a poursuivi son discours en évoquant le replacement du milieu de terrain en défense. « Il pourrait aller à la place de Brassier ! », suppose-t-il. « Tu imagines une défense avec Balerdi et Kondogbia ? Ça ferait une défense qui culmine à 1m88 ! […] Brassier est un bon joueur, en devenir, qui va s’aguerrir chez nous, mais c’est qui ? C’est personne ! Kondogbia, qu’on le veuille ou non, il y a quelques années il jouait la Ligue des Champions avec l’Atlético Madrid ! Il faut le respecter un minimum », a-t-il conclu.

À lire aussi : Mercato : l’OM toujours intéressé par ce défenseur de Premier League ?

À lire aussi : L’OM dans la course au TITRE? LA SANCTION DE BALERDI, ARBITRAGE, BENATIA…