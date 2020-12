OM : Le calendrier de janvier s’est bien alourdi !

L’OM va reprendre tôt en 2021 et va se retrouver avec un calendrier chargé pour ce mois de janvier. Entre les matches en retard et le trophée des Champions, les hommes de Villas-Boas vont enchainer !

Outre le mercato hivernal et un possible retour de spectateur dans les stades, l’OM va enchainer les matches en janvier prochain. Le club doit jouer 5 matches de Ligue 1 déjà prévus face à Montpellier, Dijon, Nîmes, Monaco et Rennes. Le match de coupe de France a été annulé (en attendant de savoir si la Coupe de France se jouera) et remplacé par le match reporté pour cause de Covid face à Lens (Dimanche 3 janvier 2021). L’OM doit encore trouvé une date pour jouer son autre match reporté face à Nice. De plus, le club olympien devra affronter le PSG dans le cadre du trophée des Champions. Cette rencontre se jouera le mercredi 13 janvier.

Le Trophée des champions 2020-2021 entre le PSG et l’OM à Lens le 13 janvier https://t.co/nfhJB6MJ08 pic.twitter.com/Z8DRw6Kdu7 — L’ÉQUIPE (@lequipe) December 10, 2020

Voir le calendrier complet de la saison 2020/2021 de l’OM

Le calendrier de l’OM en janvier 2021