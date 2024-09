OM : le passage anglais de Maupay vu par un spécialiste !

Julien Laurens (journaliste sportif) a donné son opinion sur Neal Maupay, hier soir dans l’After Foot. Il a notamment évoqué les qualités du joueur, ainsi que ses passages à Brighton et Everton.

Neal Maupay est actuellement en prêt d’Everton à l’Olympique de Marseille, deuxième du classement de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain. Les hommes de Roberto De Zerbi affronteront l’OGC Nice samedi prochain, le club formateur de l’attaquant franco-argentin. À cette occasion, les journalistes RMC Sport ont discuté de son cas, sur le plateau de l’After Foot, avec Julien Laurens, qui connaît bien le natif de Versailles.

Maupay à Brighton

Julien Laurens, journaliste sportif français basé à Londres, a décrit le profil de Neal Maupay via un appel téléphonique passé sur le plateau de l’After Foot. « Il y a deux périodes vraiment différentes », affirme le journaliste spécialisé dans le football. « Il y a tout d’abord celle de Brighton, où ça c’est bien passé et où il a été un bon buteur de Premier League. Il a marqué une dizaine de buts et quelques passes décisives. C’est un joueur qui donne beaucoup pour son équipe, qui fait beaucoup d’efforts. Il est très intelligent et posé. »

Maupay à Everton

Julien Laurens poursuit en comparant la saison de Neal Maupay à Brighton avec celle qu’il entreprend avec les Toffees. « Après il y a la période Everton qui est beaucoup moins bonne », confie le spécialiste du football anglais. « Il a moins été titularisé et ça a été compliqué et frustrant à cause de la concurrence au sein de l’effectif. Son activité sur les réseaux sociaux montre bien le personnage : il est intelligent, futé, amusant avec un bon sens de l’humour. C’est quelqu’un de très intéressant », ajoute-t-il.

