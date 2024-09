OM : Molina souligne le rôle de Benatia !

Selon Romain Molina, Medhi Benatia jouerait un rôle primordial dans le recrutement des joueurs. Le conseiller sportif de l’Olympique de Marseille aurait été une pièce maîtresse dans l’arrivée des nouvelles recrues de ce mercato estival et celle d’Adrien Rabiot.

C’est l’événement de cette semaine : Adrien Rabiot a dit « oui » à l’Olympique de Marseille ! Selon RMC Sport, l’international français a passé avec brio sa visite médicale, ce matin. Il devrait bientôt signer un contrat de deux ans avec le club des Bouches-du-Rhône, un transfert qui n’aurait pas eu lieu sans Medhi Benatia.

Medhi Benatia n’a jamais joué dans l’équipe première de son club formateur : l’Olympique de Marseille. Il est resté pendant deux ans (entre 2006 et 2008) sur le banc du club phocéen avant de partir jouer à Clermont Ferrand. En 2010, le défenseur central franco-marocain part jouer à l’étranger : l’Udinese Calcio, de 2010 à 1013 ; l’AS Roma, de 2013 à 2014 ; le Bayern Munich, de 2014 à 2017 ; la Juventus, entre 2017 et 2019 ; et Al-Duhail SC, de 2019 à 2021. Il termine sa carrière au Fatih Karagümrük en 2021. En équipe nationale, il a porté le brassard de capitaine pendant 6 ans, entre 2013 et 2019. C’est en novembre 2023 que Benatia fait son grand retour à l’OM, cette fois-ci en tant que conseiller sportif, aux côtés de Pablo Longoria.

Benatia est très fort pour convaincre les joueurs

🎙️Romain Molina sur Medhi Benatia 🇲🇦 : « Dans le dossier Adrien Rabiot, l’aspect séduction a beaucoup compté, et Medhi Benatia y est pour beaucoup. Il a fait globalement tout le mercato phocéen et est très fort pour convaincre les joueurs. On pourrait reparler de ses sorties… pic.twitter.com/PUpCMEWh3P — MercatOM (@Mercat_OM) September 17, 2024

Romain Molina, journaliste français spécialisé dans le domaine du football, s’est exprimé sur l’importance du conseiller sportif de l’Olympique de Marseille. « Dans le dossier Rabiot, l’aspect séduction a beaucoup compté et Medhi Benatia y est pour beaucoup », révèle le journaliste dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube. « Il a fait globalement tout le mercato phocéen. Il est très fort pour convaincre les joueurs. On pourrait reparler de ses sorties sur certains joueurs, mais pour convaincre les mecs il a été très bon. Pourtant ça n’a pas été facile parce que l’OM n’est même pas en coupe d’Europe cette année. », ajoute-t-il.

À lire aussi : OM : visite médicale OK pour Rabiot !

À lire aussi : Mercato OM – Alessandrini : « malgré les autres offres, il a fait un choix fort ! »