OM : Saliba, accord avec Guendouzi et Jérémie Boga… Les tableaux mercato de ce samedi 29/05/2021

Le mercato estival 2021 ouvrira officiellement ses portes le 9 juin prochain. Voici le récapitulatif des rumeurs et infos mercato de l’Olympique de Marseille en plusieurs tableaux (officiel et rumeurs) de ce samedi 29 mai 2021…

Retrouvez sur FCMarseille comme à chaque mercato les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivée.

L’OM a officialisé la prolongation d’Alvaro, Caleta Car et Kamara sont donnés partant tout comme Benedetto. Quid de Lirola et Milik ? Les rumeurs se multiplient côté arrivées avec Jérémie Boga, Mattéo Guendouzi et William Saliba !

Arrivées

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Alvaro OM Prolongation (2024)

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Florian Thauvin Tigres Libre Valère Germain Libre Yohann Pelé Libre Yuto Nagatomo Libre Christopher Rocchia Libre Saif-Eddine Khaoui Libre Michael Cuisance Bayern Munich Fin de prêt Olivier Ntcham Libre Fin de prêt