Paris veut une pépite, Lyon formule 2 belles offres, Youssouf Fofana vers la Série A… Les infos mercato concurrents OM du jour !

FCM vous fait un recap des infos et rumeurs mercato du jour ! Au programme : Paris veut une pépite, Lyon formule 2 belles offres, Youssouf Fofana vers la Série A…

Le PSG souhaite recruter en attaque afin de palier au départ de Kylian Mbappé. Mais le club de la capital ne compte pas oublié le secteur défensif. Et aimerait recruter un espoir espagnol qui cartonne en Série A.

Le Paris Saint-Germain souhaite recruter dans le secteur défensif. Avec les nombreuses blessures, tel que Presnel Kimpbembe blessé depuis plus d’un an, Lucas Hernandez blessé au genou suite à une rupture des ligaments croisés. Ou encore Milan Skriniar souvent blessé et peu fiable sous le maillot du Paris Saint-Germain. Le joueur slovaque pourrait bien quitter le Paris Saint-Germain après une seule saison au club. Alors que le Paris Saint-Germain et sur la piste Leny Yoro depuis plusieurs semaines. C’est bien le Real Madrid qui devrait bénéficier des services du jeune défenseur lillois de 18 ans la saison prochaine. En effet, le jeune international espoir français aurait un penchant pour le club de la capitale espagnole.

D’après l’équipe le Paris Saint-Germain ciblerait le jeune Dean Huijsen. Prêté par la Juventus à l’AS Roma depuis le mercato hivernal. Le jeune défenseur ambidextre intéresserait fortement les rouges et bleus. Lors de ce prêt de 6 mois le défenseur a montré l’étendue de son talent ce qui lui a permis de figurer parmi les 100 nommés pour le Golden Boy. Sous contrat jusqu’en 2028 avec la Juventus de Turin le défenseur d’1m97, serait une bonne alternative en cas d’échec sur le dossier Yoro. Selon transfermarkt sa valeur marchande est estimée à 10 millions d’euros, mais d’après l’équipe un éventuel transfert se ferait autour des 20 millions d’euros. Notamment à cause de son contrat et surtout grâce à son potentiel.

L'Olympique Lyonnais souhaite bien reconstruire une équipe compétitive. Le club rhodanien semble très actif sur le mercato estival, et à un corps formulé 2 grosses offres.

L’OL souhaite bien renforcer sa défense. D’après le journaliste de Sky Sports, Dharmesh Sheth l’Olympique Lyonnais aurait formulé une offre de 10 millions d’euros pour le défenseur d’Everton Ben Godfrey. Les Gones ne serait pas seul sur le dossier, en effet l’Atalanta aurait également transmis une offre pour le défenseur. À un an de la fin de son contrat le défenseur n’est pas fermé un éventuel départ. Son club aimerait en tirer au moins 15 millions d’euros pour son défenseur de 26 ans. Vainqueur de la Ligue Europa, le club italien et assuré de disputer la Champions League la saison prochaine. Tandis que Lyon il devra se contenter de la Ligue Europa. Un paramètre qui pourrait bien faire pencher la balance en faveur du club italien dans le dossier.

Selon Gianluca Di Marzio sur Twitter, l’OL aurait formulé une offre de 40 millions d’euros pour Yankuba Minteh. Le jeune ailier de 19 ans a été prêté par Newcastle a Feyenoord de cette saison. Il a disputé 27 matchs de championnat, il a inscrit 10 buts et délivrer 6 passes décisives. Sous contrat jusqu’en 2028 avec Newcastle. L’international gambien avait pourtant conclu un accord avec Everton mais Lyon souhaite bien s’attacher ses services. Newcastle doit effectuer une vente avant le 30 juin, et a refusé une offre de Tottenham pour son attaquant Isak. Yankuba Minteh pourrait bien être la première vente de Newcastle. Reste à voir s’il sera intéressé par le projet lyonnais.

L'ASM Monaco devrait laisser partir l'international français Youssouf Fofana. Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, il devrait quitter le rocher cet été.

L’international français Youssouf Fofana, devrait quitter le club monégasque. À un an de la fin de son contrat plusieurs clubs sont intéressés. Selon le corriere dello sport c’est bien le Milan AC qui dominerait les débats pour l’instant. Paulo Fonseca ancien coach lillois et nouveau coach de l’ACM, la vue évoluait en Ligue 1. Il est persuadé qu’il permettrait d’améliorer son équipe. L’AC Milan devrait bientôt entrer en négociation avec Monaco d’après le média.

