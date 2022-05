Un coup à la « Lihadji », la priorité de Longoria en attaque et Man City veut aussi Touré… Les 3 infos mercato OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme de ce vendredi : l’OM qui aimerait faire un coup à la « Lihadji » , Longoria qui a identifié sa piste prioritaire en attaque et City qui fait de la concurrence à l’OM sur une piste prioritaire !

Mercato : L’OM veut faire un coup à la « Lihadji » avec un jeune du LOSC ?

L’OM n’avait pas réussi à conserver deux de ses jeunes du centre formation qui avait quitté Marseille sans signer de contrat pro, Lihadji et Nkounkou. Selon l’Equipe, l’OM pourrait faire le coup inverse en enrôlant Badredine Bouanani.

L’Olympique de Marseille a terminé deuxième de Ligue 1 et s’est qualifié pour la Ligue des Champions. Jorge Sampaoli n’a utilisé qu’un seul jeune du centre de formation cette saison, Oussama Targhalline, en lui offrant des miettes de temps de jeu. Pour autant, l’OM tente toujours de s’offrir les jeunes talents comme Salim Ben Seghir et Bilal Nadir la saison dernière. Dans cette optique, c’est un jeune du centre de formation du LOSC qui serait visé. En effet, selon l’Equipe Badredine Bouanani ne seignera pas pro avec Lille et pourrait rejoindre Marseille ou Nice. Il y a deux ans, l’OM avait déjà perdu un grand espoir du centre de formation, Isaac Lihadji, qui a rejoint Lille au lieu de signer son premier contrat pro à l’OM.

Le manager Général du centre de formation lillois, Jean Michel Vandamme regrette tous les jeunes joueurs qui quittent Lille et parle de la situation financière du club nordiste.

On va perdre un peu de temps car ce sont deux gamins qui auraient pu jouer en pro. Les sommes demandées n’ont pas correspondu à ce que le club pouvait payer à ce moment-là. Mais je reste persuadé que si on avait négocié les contrats un an plus tôt, on n’en serait pas arrivés là. On ne négocie pas des joueurs en fin de contrat. C’est la plus grosse des conneries. » Jean Michel Vandamme – Source : L’Equipe (27/05/2022

La formation était au cœur du projet de Frank McCourt lors de sa reprise de l’OM. Aujourd’hui avec les 3 départs annoncés de ces « minots » le résultat n’est pas probant. Pour Joel Cantona, l’OM doit prendre exemple sur les modèles des plus grands en matière de formation :

« Les plus grands clubs, ceux qui forment, les Milan, les Manchester, les Real, les Barcelone, ceux qui forment c’est les plus riches. C’est purement comptable et ils les gardent leurs joueurs (…) Entre Lyon et Marseille, chez nous t’as trois super joueurs, dont Kamara qui est au dessus, t’encaisse 3 millions (…) Kamara, il a un entourage qui défend ses intérêts (…) Si il faut lui donner 5,6 millions, je préfère l’avoir. Ça fait 3 saisons qu’il est jamais blessé, toujours là, fidèle absolu, un talent monstre, c’est le Rijkaard marseillais. Il joue 6, il joue 4,il est d’une discrétion, il a une classe naturelle, si le mec tu le mets tout en haut, il a encore 2,3 ans de contrat » Joel Cantona – Source : Football Club Marseille (14/04/2022)

Mercato OM : La priorité numéro 1 de Longoria en attaque est…

L’Olympique de Marseille travaille depuis plusieurs semaines sur les contours de son mercato estival. Plusieurs cibles prioritaires ont été identifiées et validées récemment par Sampaoli. Mohamed Ali Cho est l’une de ces priorités. Mais l’OM n’est pas seul sur ce dossier.

En terminant deuxième du championnat, l’Olympique de Marseille a validé son ticket pour la prochaine Ligue des champions. Les dirigeants marseillais ont ainsi une marge de manœuvre plus confortable pour travailler sur le mercato estival. Pablo Longoria travaille sur le recrutement depuis plusieurs mois et a clairement identifié des cibles prioritaires.

Dans les colonnes du journal la Provence ce vendredi, on peut ainsi lire que l’attaquant du SCO Angers est l’une des priorités absolue du président de l’OM en attaque. Lors d’une réunion avec Sampaoli en début de semaine, ce choix aurait été validé par ce dernier.

L’OM n’est toutefois pas seul sur ce dossier. Il y a encore quelques jours, l’OM semblait sur le point de conclure sa première recrue en la personne de Mohamed Ali-Cho, jeune pépite angevine avec qui tout semblait bouclé. Pablo Longoria avait conclu un accord avec le pensionnaire de Ligue 1 Uber Eats et un accord semblait proche avec le joueur. Il y a quelques jours, la donne semblait pourtant avoir changé. Le natif de Stains serait désormais plus proche d’un club de Liga que de rester en Ligue 1.

Le Bétis désormais favori pour signer Cho ?

Le Bétis Séville est en effet entré dans la course depuis quelques semaines également. D’après les informations de Goal Es, le Bétis serait très confiant sur l’arrivée de l’angevin et une troisième réunion serait prévu cette semaine. Les agents de l’international Français -19 ans serait en ce moment même à Séville pour discuter avec la direction sévillane.

Le Betis est confiant. Troisième réunion cette semaine. Ses agents sont à Séville. Le Betis serait en pole devant l’OM. https://t.co/xI59efhwDz — Nico Faure (@Nicommentator) May 25, 2022

Angers veut un paiement cash et Ali Cho un gros salaire ?

Selon FootMercato, « les clubs sont d’accord sur le montant du transfert (12 M€), mais pas sur l’échelonnement des paiements. Le SCO veut un paiement cash, tandis que Marseille veut payer en plusieurs fois. » De plus, l’attaquant franco-marocain de 18 ans serait très gourmand en salaire, Pablo Longoria ne serait pas prêt à accéder aux demandes du joueur.

Mercato : Manchester City passe à l’action pour une priorité de l’OM !

Annoncé comme l’une des pistes prioritaires de Pablo Longoria, Isaak Touré est également courtisé par d’autres clubs, et non des moindres. Manchester City semble être clairement entrée dans la danse comme le révèle le journal l’Equipe ce vendredi.

En finissant le championnat sur la deuxième marche du podium, l’Olympique de Marseille s’est qualifié directement pour la Ligue des Champions. Les dirigeants marseillais doivent maintenant s’activer pour renforcer l’Equipe de Jorge Sampaoli. Au travail depuis plusieurs semaines déjà sur le mercato estival, le président olympien semblait avancé sur un dossier prioritaire en défense, celui d’Isaak Touré. L’OM semblait le mieux placé pour attirer le défenseur havrais qui avait même était aperçu dans les travées de l’Orange Vélodrome. Mais aujourd’hui, il semblerait que le club marseillais ne soit plus seul sur le dossier et qu’il va falloir se méfier de la concurrence.

Manchester City entre dans la danse !

On apprenait ainsi récemment que Lyon était également sur le coup. Dans colonnes du journal l’Equipe ce vendre, on peut lire que Touré s’est rendu à Manchester à l’invitation de City pour y visiter les installations du Champion en titre. Le projet des Anglais est de recruter ce dernier cet été pour le prêter dans la foulée, sûrement à Troyes, un de leurs clubs partenaires. Le HAC attend un minimum de 5 M€ pour son jeune défenseur de 19 ans sous contrat jusqu’en 2023.

Cette semaine le président de l’OM Pablo Longoria a donné les grandes ligne du mercato olympien lors d’un entretien accordé à RMC Sport.

« Normalement je n’aime pas parler de situations individuelles. Le mercato c’est important, on doit améliorer l’effectif, on doit être exigeant. Des joueurs sont partis, il faut les remplacer. On veut un effectif court pour avoir une rotation entre les joueurs. Mais notre objectif est de construire un projet logique. Il y a plusieurs semaines on a commencé à travailler sur plusieurs dossiers, en attaque, au milieu de terrain avec le départ de Kamara. On réfléchit à comment améliorer l’effectif. Qui peut arriver à l’OM ? De plus en plus en France, on aime le mercato. C’est quelque chose d’italien. Je ne peux pas donner de noms. On travail dans le club. On discute avec Sampaoli. Ce qu’on peut promettre c’est beaucoup de travail pour augmenter la qualité de l’effectif. (…) C’est très important d’avoir de la compétitivité en Ligue des champions. C’est l’un de nos objectifs. On connaît la difficulté historique des clubs français qualifiés en C1 à enchaîner les compétitions, entre le championnat, la Ligue des champions… Le niveau d’exigence de la Ligue des champions, pas seulement physique mais surtout mental, est très important. Il faut être bien préparé mentalement pour être compétitif en Ligue des champions et régulier en championnat. Il sera donc important d’avoir des joueurs à la hauteur des exigences du club. Les commentaires de Jorge Sampaoli ne me gênent pas. Ils reflètent le niveau d’exigence que l’on a nous aussi en interne ». Pablo Longoria – source : RMC (25/05/2022)