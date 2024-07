Samba comme premier choix ? 5 titulaires poussés vers la sortie, et accord proche avec un international algérien… Les 3 infos mercato OM de ce jeudi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : un gardien français pour l’après Lopez ? Une liste de titulaires poussées vers la sortie ! Accord proche pour un international Algérien !

Mercato OM : Nouvelle priorité au poste de gardien pour l’après Lopez ?

Pau Lopez semble se rapprocher de plus en plus de la sortie et pourrait quitter le club dans les jours qui viennent. Pas assez convaincant dans ses cages malgré un caractère irréprochable sur et en dehors du terrain, l’OM explore ces derniers jours plusieurs pistes pour ce poste. Brice Samba et Illan Meslier seraient les pistes prioritaires, le gardien du RC Lens serait même le favori.

Toujours en cours de construction, l’effectif de l’OM pour la saison 24-25 commence à prendre forme avec l’arrivée de Koné et Brassier. En proie au doute pour le poste de gardien de but, il se pourrait bien que Pau Lopez quitte le club durant ce mercato. Pour son futur portier, en cas de départ de l’espagnol, l’Equipe évoque que l’OM aurait déjà identifié sa priorité pour le remplacer.

Brice Samba semble tenir la corde

Comme évoqué depuis plusieurs jours, « les dirigeants cherchent bien un nouveau gardien et le profil de Brice Samba semble tenir la corde, alors que des contacts ont été noués aussi avec Ilan Meslier », écrit l’Équipe. Aucune offre officiel n’existe à ce jour, alors que l’OM étudie toujours les différentes portes de sortie pour son portier espagnol qui aurait la cote en Italie.

A lire aussi : Mercato : L’OM accélère pour Carboni et Greenwood !

« On verra ce qui va se passer »

A lire aussi : Mbappé invite Jean Charles de Bono pour France Portugal. L’incroyable histoire !

À l’Euro avec les Bleus, Brice Samba a été interrogé sur son avenir. « Tout le monde connaît l’attachement que j’ai avec ce club-là” a déclaré Brice Samba, à propos de l’intérêt de l’OM. » On verra bien. Je ne me prends pas la tête. On verra la position de Lens. Je suis capitaine, je ne pense pas que Lens veuille se débarrasser de moi aussi facilement. Je suis très fier d’être le capitaine de Lens. S’il faut rester à Lens, on restera. Mais je ne ferme aucune porte pour cet été, on verra ce qui va se passer.”

Mercato OM : Cette liste de 5 titulaires poussés vers la sortie !

Vitinha, Ndiaye, Correa, Onana et Gueye ont quitté l’OM. Mais Pablo Longoria ne compte pas s’arrêter là, il doit encore faire descendre la masse salariale et pour cela plusieurs titulaires de la saison dernière sont incité à quitter Marseille.

En effet, selon l’Equipe, « les mouvements risquent d’y être nombreux. (…) Une liste, non exhaustive, de joueurs poussés vers la sortie peut déjà se dresser avec Ismaïla Sarr, Pau Lopez, Geoffrey Kondogbia, Jordan Veretout ou encore Samuel Gigot. » Sarr a été évoqué du côté de Villarreal, Lopez est proche de Côme, Kondogbia va-t-il partir en Arabie Saoudite ? Veretout semble trainer des pieds pour rejoindre le Qatar, même chose pour Gigot qui était dans le viseur de Trabzonspor. L’OM va changer de visage cet été !

A lire : Mbappé invite Jean Charles de Bono pour France Portugal. L’incroyable histoire !

Ismaïla Sarr, Pau Lopez, Geoffrey Kondogbia, Jordan Veretout ou encore Samuel Gigot poussés vers la sortie ?

A lire aussi : Mercato concurrents OM : Nice refuse une offre de 35M€ ?

Le mercato s’accélère du côté de l’OM. Jordan Veretout pourrait bien quitter l’Olympique de Marseille cet été. Selon nos informations, les dirigeants du club marseillais ont trouvé un accord avec leurs homologues d’Al-Duhail. Il ne manque à ce jour plus que l’accord du joueur pour finaliser l’opération. Néanmoins D’après RMC Sport, les demandes du joueur n’ont pas été acceptés par le club qatari. « Les positions de Veretout et Al-Duhail seraient trop éloignés » précise ainsi le journaliste Fabrice Hawkins.

🚨 La piste Jordan Veretout à Al-Duhail se refroidit ❌ 🔹Le club 🇶🇦 avait envoyé à Marseille une offre légèrement en dessous de 12M€ 🔹Au niveau contractuel, les positions de Veretout et Al-Duhail sont trop éloignées 🔹Benjamin André toujours cibé comme révélé par @RMCsport pic.twitter.com/nX3IIK0si3 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 3, 2024

Le club qatari aurait activé un plan B, le milieu de terrain du LOSC Benjamin André. Le joueur se pose des questions sur son avenir, et a déjà été entraîné par Christophe Galtier à Lille, avec qui il a été sacré champion de France.

lire aussi: Mercato OM : Fabrizio Romano annonce le transfert d’Iliman Ndiaye (durée et montant)

De son côté, le journaliste de l’Equipe Mathieu Grégoire explique que le joueur temporise car il ne veut pas se précipiter. « Galtier le veut, mais le joueur, à ce stade, est loin d’un accord. Il attend d’avoir des offres sur la table pour faire son choix et ne souhaite pas se précipiter. Sera à la reprise jeudi, »a-t-il déclaré sur son compte Twitter.

Mercato OM : C’est presque fait avec cet international algérien !

Annoncé sur le départ depuis ses différentes prises de parole, l’avenir de Jonathan Clauss à l’OM reste incertain. D’autant que le club olympien serait proche de faire signer l’ancien niçois Youcef Atal à son poste.

Selon RMC le dossier est bien engagé. « Les négociations avancent bien entre l’OM et Youcef Atal. L’international algérien est libre, après un bref passage à l’Adana Demirspor en Turquie, et pourrait donc rapidement rejoindre Marseille. Il reste encore des détails à régler mais les discussions vont dans le bon sens. » Une arrivée qui pourrait confirmer le départ annoncé de Jonathan Clauss à un an de la fin de son contrat.

A lire : Mbappé invite Jean Charles de Bono pour France Portugal. L’incroyable histoire !

Youcef Atal, tout proche de signer ?

🔵 L’OM proche d’un accord avec Youcef Atal, actuellement sans club, après un passage en Turquie.https://t.co/0vpKlYKkXk pic.twitter.com/im8hwcuou3 — RMC Sport (@RMCsport) July 4, 2024





Jonathan Clauss aura connu une saison compliquée à l’OM. Entre ses blessures et son attitude souvent pointée du doigt par les supporters, le joueur avait même confié à la suite d’un match avec l’équipe de France qu’un départ était envisageable. Lui qui rêvait de participer à une compétition internationale avec son pays dispute actuellement l’Euro, même s’il n’a encore disputé aucune minute.

Chambré par les supporters ?

A lire aussi : INFO FCM ( Mercato ) : Accord trouvé entre l’OM et Al-Duhail pour Veretout !

Le joueur avait longtemps été la cible des supporters de l’OM pour son attitude sur le terrain, qui lui reprochaient de s’économiser au profit de l’équipe de France. La sortie médiatique de Medhi Benatia avait remis de l’huile sur le feu. N’ayant disputé aucune minute à l’Euro certains supporters se sont amusés de sa situation sur les réseaux sociaux.

Jonathan Clauss – Euro 2024 so far 🇫🇷🔥 pic.twitter.com/deL6qxP86a — 🇸🇳 (@domstoujours) July 1, 2024

A lire aussi : Mercato OM : Deux officialisations aujourd’hui ?

Un super but à l’entraînement

En manque de temps de jeu dans la compétition, le joueur se console sur les terrains d’entraînements. L’équipe de France, qui prépare son match de vendredi face au Portugal, s’est affronté lors d’un mini match opposant les joueur entre eux. L’occasion pour Clauss de signer un joli but d’une talonnade, en toute fin de séance. De quoi lui permettre de retrouver des sensations balle au pied.