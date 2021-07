Une grosse arrivée ce lundi, Saliba ça chauffe, une offre pour Kamara venue d’Angleterre… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme chaque semaine, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au menu ce dimanche : Une grosse arrivée ce lundi, Saliba ça chauffe, une offre pour Kamara venue d’Angleterre…

OM Mercato: Une grosse offre pour Caleta-Car, Luan Peres arrive ?

Duje Caleta Car a bien du mal à se relancer suite à son transfert raté l’hiver dernier pour Liverpool. Cependant, l’international croate devrait changer d’air cet été, si une belle offre arrive sur le bureau des dirigeants, et elle pourrait intervenir rapidement…

S>ollicité par Liverpool, Duje Caleta Car avait même rejoint l’aéroport de Marignane en espérant un accord dans la dernière ligne droite du dernier mercato hivernal 2021. Cela ne s’est pas fait et le club anglais a opté pour le jeune Ozan Kabak qui a été prêté par Schalke. Actuellement à l’Euro avec la Croatie, il est pleinement concentré sur sa compétition. Pourtant, plusieurs clubs se seraient manifestés comme West Ham, ou encore Liverpool, qui pourrait revenir à la charge.

Une offre de 25M€ à venir ?

A LIRE : Mercato: Après de la Fuente, l’OM vise un autre talent de la réserve du Barça ?

D’après les informations de Mohammed Bouhafsi, Luan Peres pourrait débarquer à l’OM pour remplacer Caleta-Car qui devrait quitter le club pour 25 millions d’euros.

🎙 « Luan Peres, c’est un défenseur brésilien de 26 ans, très rugueux. C’est l’une des priorités de Sampaoli. Il arrive dans l’optique de remplacer Caleta-Car, qui va sans doute quitter l’OM. » ⚪🔵 Les dernières infos de Mohamed Bouhafsi sur le mercato de l’OM. #rmclive pic.twitter.com/BYDyzPx0GE — RMC Sport (@RMCsport) July 5, 2021

Mercato OM : Un club de Premier League se positionne clairement sur Kamara?

En fin de contrat en juin 2022, l’avenir de Boubacar Kamara semble se dessiner ailleurs qu’à l’Olympique de Marseille. Le minot aurait des touches dans plusieurs clubs et notamment en Premier League où Chelsea et Newcastle apprécieraient son profil.

Le dossier Boubacar Kamara est certainement celui qui inquiète le plus les supporters de l’Olympique de Marseille. Après une saison XXL de la part du milieu de terrain, il n’y a toujours aucun accord pour une prolongation de contrat alors que ce dernier se termine en juin 2022.

Pour le moment, seuls les médias italiens affirment que l’AC Milan a formulé une offre claire pour Boubacar Kamara. Cette dernière serait à hauteur de 12M€, une somme bien en dessous de ce qu’espèrent les dirigeants de l’Olympique de Marseille.

KAMARA INTERESSE NEWCASTLE?

Il y a quelques semaines, l’AFP affirmaient que des discussions existaient entre l’entourage du minot et Chelsea. Toujours en Premier League, Newcastle United apprécieraient grandement son profil. Selon les informations de Mirror, une offre serait même en préparation. L’Olympique de Marseille aurait même fixé son prix.

A LIRE : OM : Longoria révèle son secret pour ce mercato (déjà) réussi !

Décidé à vendre le joueur pour éviter de le voir partir libre à l’été 2022, l’OM se serait résigné et souhaiterait le vendre à 15 millions d’euros. Sa polyvalence et sa qualité défensive ferait de lui une piste très prisée en Angleterre.

l’OM n’est pas un club qui vendra ses joueurs en dessous de leur valeur — LONGORIA

Mirror affirme que Liverpool et Manchester City se sont également positionné pour Boubacar Kamara mais sans formuler d’offres pour le moment. En conférence de presse, Pablo Longoria est revenu sur les départs de l’OM dans une semaine où il a présenté deux arrivées au milieu de terrain : Gerson et Guendouzi. Le président de l’Olympique de Marseille a bien insisté sur le fait que le club ne vendra pas les joueurs marseillais à bas prix. Si les écuries européennes veulent des Marseillais, il faudra payer le prix fort…

» Construire un effectif, c’est les arrivées, mais aussi les départs. Strootman a été prêté deux ans à Cagliari avec des conditions, pour les autres on attend de voir l’évolution du mercato. Tout le monde connait la situation. Mais l’OM n’est pas un club qui vendra ses joueurs en dessous de leur valeur sur le marché » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (07/07/21)

Mercato : Un grand espoir français à l’OM d’ici les prochaines heures ?

Pablo Longoria rebâtit de fond en comble l’effectif de l’Olympique de Marseille pour la saison prochaine. Et le dirigeant espagnol pourrait conclure deux nouvelles arrivées selon le quotidien La Provence…

Tandis que Leonardo Balerdi va continuer son aventure sous le maillot de l’OM, suite à un chèque de 8 millions d’euros au Borussia Dortmund, Pablo Longoria n’a pas terminé le mercato marseillais à ce poste. En effet deux nouveaux joueurs pourraient débarquer à l’Olympique de Marseille très prochainement.

🔹Luan Peres 🇧🇷 et William Saliba 🇫🇷 devraient arriver à Marseille entre dimanche et lundi. L’OM et Arsenal seraient quasi tombés d’accord pour un prêt sans option d’achat du défenseur central français. (@laprovence)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/Ove2JCRaft — MercatOM (@mercat_om) July 9, 2021

luan peres en route à l’om… suivi par saliba ?

A LIRE : MERCATO OM : LONGORIA EST EN ITALIE POUR BOUCLER DEUX GROS DOSSIERS?

En effet selon les informations de La Provence, les arrivées de William Saliba et Luan Peres ne seraient qu’une question de temps. En ce qui concerne le défenseur français, l’OM et Arsenal avanceraient bien dans les négociations et ce dernier devrait arriver sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Il pourrait démarrer l’entraînement très rapidement avec le groupe marseillais. Un souhait partagé à la fois par le club et l’entourage du joueur.

Mercato OM : Une « grosse arrivée » surprise lundi ?

Après avoir enregistré les arrivées de Konrad de la Fuente, Gerson, Léonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi et Pau López, l’OM compte continuer son recrutement avant de lancer sa saison. À en croire les propos de Fabrice Lamperti une arrivée surprise pourrait avoir lieu lundi.

Le mercato olympien part dans tous les sens. Après avoir débuté il y a officiellement un mois, l’OM se montre très actif sur le marché des transferts. Ces derniers jours, les officialisations se sont enchaînées. Au total, l’OM a enregistré l’arrivée de six joueurs : Konrad de la Fuente, Gerson, Léonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi ainsi que Pau López. À l’heure actuelle, de nombreux dossiers sont également très avancés ou proches d’être finalisés. Parmi eux, les noms de Luan Peres, William Saliba ou encore Pol Lirola sont les dossiers actuellement en négociation les plus chauds. Au début du mercato, Pablo Longoria avait promis devant les responsables des groupes de supporters au moins 11 recrues cet été. Cependant, il est possible que des surprises soit à prévoir.

« Longoria a compté sur ses doigts, devant nous, le nombre de recrues qu’il allait y avoir cet été. Il a dit que 11 joueurs allaient rejoindre le club. On a posé la question pour l’Argentin Thiago Almada, et ils nous ont dit que c’était un transfert trop cher. Que ça n’allait pas se faire. » Responsable de groupe de supporter – Source : La Marseillaise (10/06/2021)

ON M’A PARLÉ D’UNE GROSSE ARRIVÉE LUNDI – FABRICE LAMPERTI

Mais aujourd’hui, le reporter au service des sports de La Provence, Fabrice Lamperti a laissé planer le mystère lors d’un live Instagram de La Provence. En compagnie de Laurie Samama et de l’ancien olympien Marc Libbra, le journaliste a dévoilé une information qui a enflammé les supporters olympiens.

« Je dis ça comme ça. On m’a parlé d’une grosse arrivée lundi. Je n’ai pas encore de nom à mettre sur tout ça. » Fabrice Lamperti – Source : Live Instagram La Provence (08/07/2021)

Ces dernières semaines, plusieurs « grosses » rumeurs avaient été associées à l’OM. Parmi elles, les noms de Philippe Coutinho ou dernièrement Franck Ribéry. Le cas Franck Ribéry a été réglé par Pablo Longoria ce jeudi lors de la conférence de presse de présentation de Gerson. Concernant Coutinho, le salaire du brésilien et son hypothétique transfert sont hors de portée des moyens de McCourt !