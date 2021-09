Une nouvelle pépite des Diambars, l’avenir de Saliba, et l’ouverture de la campagne d’abonnement… les 3 infos OM de ce mardi

Tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : L’arrivée d’une nouvelle pépite des Diambars après Dieng, l’incertitude règne autour de l’avenir de Saliba, ouverture de la campagne d’abonnement au Vélodrome…

Mercato : Une nouvelle pépite des Diambars à l’OM après Dieng…

Après avoir enrôlé Cheikh Bamba Dieng la saison dernière, l’Olympique de Marseille serait sur le point de s’attacher les services d’un défenseur de l’Institut Diambars.

Titularisé pour la première fois de la saison face à Monaco samedi, la performance de Cheikh Bamba Dieng est loin d’être passée inaperçue aux yeux des supporters de l’Olympique de Marseille. En effet, malgré avoir touché le montant à deux reprises, l’attaquant sénégalais n’a pas lâché et a tout de même inscrit un doublé. Deux buts qui ont permis au club phocéen d’empocher trois points précieux au classement.

Arrivé il y a moins d’un an en provenance de l’Institut Diambars, Cheikh Bamba Dieng avait été lancé par Nasser Larguet pour la première fois lors du 32e de finale de coupe de France face à Auxerre, le 10 février dernier. Il en avait même profité pour inscrire son premier but dans les derniers instants de la rencontre. Depuis, l’attaquant sénégalais poursuit sa progression et engrange de l’expérience aux côtés d’Arkadiusz Milik notamment.

Chaque saison, le partenariat avec l’Institut Diambars permet à l’OM d’avoir la priorité sur deux joueurs du centre de formation sénégalais. Prochainement, Cheikh Bamba Dieng pourrait même être rejoint par une nouvelle pépite de l’Institut Diambars.

Mikayil Ngor Faye sur le point de rejoindre l’OM ?

C’est Saer Seck, le président de l’Institut Diambars lui-même qui l’a annoncé au micro de RFI. En effet, le jeune défenseur de 17 ans, Mikayil Ngor Faye serait sur le point de rejoindre l’Olympique de Marseille dans le cadre du partenariat. Étant un défenseur central gaucher, il pourrait dans un avenir plus ou moins proche devenir la doublure de Luan Peres dans l’effectif de Jorge Sampaoli. Depuis l’arrivée de Cheikh Bamba Dieng, il s’agit du seul joueur à également rejoindre les rangs du club phocéen. Mikayil Ngor Faye devrait dans un premier temps s’aguerrir avec la réserve olympienne.

L’objectif c’est toujours de bien positionner Diambars comme un centre de formation important au Sénégal – Pablo Longoria

Le mois dernier, une délégation marseillaise s’était rendue au Sénégal afin d’évoquer et de consolider le partenariat mis en place avec l’Institut Diambars. Au sein d’une interview pour ITV Sénégal, le président olympien, Pablo Longoria s’était montré convaincu sur le potentiel de ce partenariat avec le centre de formation sénégalais.

« Une collaboration c’est toujours de chercher à donner à l’autre quelque chose qu’il n’a pas. Diambars à nous et nous à Diambars. L’objectif c’est toujours de bien positionner Diambars comme un centre de formation important ici, au Sénégal. De faire tout le possible pour arriver à l’excellence, pour avoir un type de rapport qui permet d’avoir de la crédibilité de toutes les choses qu’on peut faire en commun ici. Avoir de la crédibilité, c’est la chose le plus difficile dans le football. Pour moi c’est une question de chercher à aider à positionner les Diambars pour chercher de développer tout le potentiel qu’on a en commun. » Pablo Longoria – Source : Entretien ITV Sénégal (05/08/2021)

Mercato OM : L’incertitude règne à Arsenal sur l’avenir de Saliba ?

Arrivé cet été en prêt en provenance d’Arsenal, William Saliba s’est déjà imposé comme un titulaire indiscutable dans la défense centrale à trois mise en place par Jorge Sampaoli. L’incertitude sur son avenir à Arsenal règne toujours.

Il est l’une des satisfactions du mercato réalisé par Pablo Longoria cet été. Prêté sans option d’achat par Arsenal à l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de la saison, William Saliba fait le bonheur de Jorge Sampaoli dans sa charnière centrale depuis le début de la saison.

En effet, le défenseur central n’a toujours pas eu sa chance avec les Gunners et ce nouveau prêt lui permet de s’aguerrir et de continuer à engranger de l’expérience en défense centrale. Alors qu’il était également suivi par Lille et d’autres écuries européennes, William Saliba avait fait de l’OM sa priorité pour poursuivre sa progression.

Positionné aux côtés de Léonardo Balerdi et de Luan Peres depuis le début du championnat, il montre qu’il s’est parfaitement acclimaté à l’effectif olympien. Précis dans ses interventions et dans ses transmissions, il est l’un des éléments importants du système hybride de Jorge Sampaoli et semble avoir définitivement relégué Duje Caleta-Car sur le banc de touche.

William Saliba et Arsenal, un avenir incertain ?

Sous contrat avec Arsenal jusqu’en juin 2024, l’avenir de William Saliba reste toujours incertain. Recruté à l’été 2019 par les Gunners pour un montant de 30 millions d’euros, le défenseur central français n’a jamais réellement eu sa chance avec l’écurie anglaise. Prêté à trois reprises à Saint-Étienne, Nice et désormais l’OM, William Saliba se poserait des questions sur son avenir.

Chris Wheatley, le journaliste de football.london, a tenu à clarifier la situation le concernant. Selon ses informations, l’objectif serait qu’il revienne à Arsenal la saison prochaine. Une décision devrait être prise par les Gunners si un nouveau contrat lui est proposé ou non à l’issue de son prêt à l’OM en juin prochain.

Malgré la signature de Ben White lors du mercato estival, Arsenal n’oublierait donc pas William Saliba. Reste à savoir si le défenseur central français croit toujours au projet des Gunners. Affaire à suivre dans les prochains mois… À l’heure actuelle, l’Olympique de Marseille profite de l’avoir dans son effectif.

C’est fou de jouer au Vélodrome — William Saliba

« La deuxième période, on est repassé à 4 derrière avec Bouba en latéral droit. Après 5 minute, on s’est relâché. On se doit d’être plus concentré pour éviter ça. L’attente des supporters est normale. On voulait bien faire au Vélodrome. Le lendemain on était énervé. On s’est remis dedans pour être prêt pour le prochain match face à Nice. C’est clair qu’on peut mieux faire en défense, être plus concentré. Notamment contre Bordeaux où on peut éviter certains buts. Ce n’est pas lié à la tactique du coach. (…) C’est fou de jouer au Vélodrome. On le ressent même avant le match, sur l’autoroute. Il y a beaucoup d’émotions. » William Saliba – Source : Conférence de presse (20/08/2021)

OM : La campagne d’abonnement devrait finalement ouvrir (avec pack Europe) !

Avant le lancement de la saison 2021/2022, le directeur général de l’OM Laurent Colette avait annoncé qu’il avait été décidé qu’aucune campagne d’abonnement ne serait lancée cette saison suite à la situation sanitaire. L’OM semble être revenu sur sa décision en lançant ses abonnements en virage.

La dernière campagne d’abonnement de l’Olympique de Marseille remonte à la saison 2019/2020. Depuis, la situation sanitaire a largement compliqué les choses. En effet, la saison dernière, il était impossible pour les supporters olympiens de se rendre au Stade Vélodrome pour soutenir les joueurs de l’OM. De ce fait, le club phocéen n’avait pas lancé de campagne d’abonnement.

Cette saison, alors que l’incertitude régnait toujours, Laurent Colette avait annoncé en mai dernier que l’OM ne lancera pas à nouveau de campagne d’abonnement face à une incertaine situation sanitaire.

Toutefois, il semblerait que le club phocéen soit revenu sur sa décision. En effet, le récent retour des supporters dans l’enceinte du Vélodrome sous réserve du pass sanitaire aurait peut-être tout changé. Après avoir accueilli 30.000 supporters contre Villarreal, 50.000 supporters contre Bordeaux et 60.000 supporters contre Saint-Étienne, l’optimisme est de retour pour la suite de la saison avec les supporters au Vélodrome.

L’#OM met en vente ses abonnements virage.

35€ d’adhésion.

9€/match les 4 premières journées.

164€ pour le reste de la L1 + poule EL. 235€ au total ➡️ 11,20€/match, dont l’Europe. Certes chaque année un petit peu + cher, mais subsiste le foot populaire ici 💪🏼🔵⚪️ #TeamOM— Matthias Manteghetti (@MManteghetti) September 14, 2021

Une campagne d’abonnement seulement dans les virages ?

Selon le club des Amis de l’OM, un pack Europe va être disponible. Une information confirmée par le journaliste Mathias Manteghetti, l’OM devrait dans un premier temps ouvrir sa campagne d’abonnement uniquement pour les virages à partir du 20 septembre. L’abonnement comprendrait les 15 prochains matches de Ligue 1 au stade Vélodrome, à partir de la rencontre face à Lorient et les 3 matches de groupe en Ligue Europa. Pour avoir accès à cette campagne d’abonnement il faut être adhérent. L’abonnement serait d’un montant de 164 euros annuel soit environ 9 euros par match. L’arrêt des ventes des abonnements devrait intervenir le 30 septembre prochain avant le coup d’envoi d’OM-Galatasaray. Reste à savoir si la campagne d’abonnement s’étendra d’ici-là à l’ensemble du Vélodrome.