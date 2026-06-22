Mercato OM : Personne n’est intouchable à Marseille…

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Après le verdict livré par l’UEFA mercredi dernier, l’Olympique de Marseille devra attendre demain et son passage devant la DNCG pour être fixé sur son avenir…

L’OM en Europe, mais sous contraintes…

L’instance du football européen a été explicite quant à son verdict et ses attentes envers l’OM pour la saison 2026/2027. Le club olympien pourra disputer l’Europa League, mais devra composer avec plusieurs contraintes :

Encadrement de la masse salariale

Vendre pour 100M d’euros lors de ce mercato estival…

Dans cette optique, le club phocéen serait proche de trouver un accord avec l’AS Roma, principal intéressé pour signer Mason Greenwood cet été. Seulement, la Gazzetta Dello Sport nous apprend que le Borussia Dortmund pourrait bien être le “sauveur” des Marseillais comme des Romains. Le club allemand serait sur le point de proposer 35M d’euros pour Matias Soulé, ailier de l’AS Roma. Une vente qui permettrait au club italien d’encaisser une somme le rapprochant de la demande de l’OM pour Mason Greenwood, valorisé à 55M d’euros.

Le dossier Mason Greenwood est cependant loin d’avoir rendu son verdict. Selon les informations du média turc Milliyet, Fenerbahçe aurait formulé une offre de 35 millions d’euros, accompagnée de 5 millions d’euros de bonus, pour tenter de recruter l’attaquant anglais de l’OM. Le club stambouliote (d’Istanbul) rejoint donc la danse et pourrait jouer le trouble-fête dans ce dossier face à l’AS Roma.

Ces joueurs concernés par un départ

Si personne ne semble intouchable à l’OM, la nouvelle direction aurait tout de même ciblé des joueurs à faire partir en priorité. Seulement, l’aléa de la Coupe du Monde est venu contrarier les plans du club olympien en ce début de mercato : les défenseurs Leo Balerdi et Nayef Aguerd se sont tous les deux blessés avec leur sélection.

Un départ semble désormais plus compliqué au vu de leur situation médicale, d’autant que leur valeur marchande pourrait en pâtir. L’international argentin Leo Balerdi devrait néanmoins quitter le club, même si sa blessure pourrait refroidir certains prétendants. Marseille réclamerait désormais 15M d’euros pour son défenseur central et ancien capitaine. De son côté, Nayef Aguerd ne devrait pas partir sauf offre exceptionnelle : il fait partie des cadres sur lesquels la nouvelle direction souhaite s’appuyer pour la saison à venir.

Après une semaine de mercato, l’actualité des départs se précise jour après jour. Après Pierre-Emile Höjbjerg, donné partant, c’est désormais le milieu offensif ivoirien Hamed Traoré qui pourrait rejoindre le Genoa en Italie. Arrivé l’été dernier, le joueur n’aura pas su s’imposer dans l’effectif marseillais, freiné par des blessures à répétition.

Le journaliste de RMC Sport Florent Germain est intervenu dans l’émission “Rothen S’enflamme” pour avancer l’idée suivante : “Les valeurs marchandes, il y a aussi le paramètre du salaire pour alléger la masse salariale. On a parlé de Kondogbia, on peut parler de Höjbjerg“.

Entre le dossier Greenwood qui s’emballe, les incertitudes médicales autour de Balerdi et Aguerd, et un mercato des départs qui s’accélère, l’OM avance sur plusieurs fronts à la fois. Mais c’est bien demain, devant la DNCG, que tout pourrait basculer : le club olympien obtiendra-t-il les marges de manœuvre nécessaires pour boucler ses dossiers dans de bonnes conditions, ou devra-t-il revoir ses ambitions à la baisse ? Réponse dans les prochains jours…

Paul Laffisse