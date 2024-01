Aubameyang vole au secours de Vitinha ! Longoria a bouclé son mercato hivernal ? Henrique, départ acté ? Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce dimanche: Aubameyang vole au secours de Vitinha ! Longoria a bouclé son mercato hivernal ? Henrique, départ acté ?

OM: Aubameyang vole au secours de Vitinha !

L’OM a été accroché par l’AS Monaco (2-2) ce samedi lors de la 19e journée de Ligue 1. Coupable d’un gros manqué à la 94e minute, Vitinha est jugé coupable de cette contre-performance. En zone mixte, son coéquipier Pierre-Emerick Aubameyang a pris sa défense, lui même ayant déjà connu une situation similaire.

« Honnêtement, ça me fait chier quand cela arrive à un gars comme Vitinha »

Aubameyang sur le raté de Vitinha: « Je ne vais pas vous mentir, moi aussi je la voyais dedans. Je peux vous parler aussi de la connerie que je fait sur le deuxième but. Je dois finir l’action par un centre ou une frappe. Ce n’est pas que la dernière action. Si l’équipe ne prend… pic.twitter.com/9U0ILP6LBj — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 27, 2024

« Je ne vais pas vous mentir, moi aussi je la voyais dedans. Je peux vous parler aussi de la connerie que je fait sur le deuxième but. Je dois finir l’action par un centre ou une frappe, a déploré Aubameyang. Ce n’est pas que la dernière action. Si l’équipe ne prend pas le deuxième but, on gagne.On sait comment il est. Honnêtement, ça me fait chier quand cela arrive à un gars comme lui. Vitinha est une crème. Il a donné son maximum. Ça peut arriver à tous les attaquants. On est avec lui », a ajouté l’international gabonais.

Aubameyang triste pour Vitinha 😞: « On sait comment il est. Honnêtement, ça me fait chier quand cela arrive à un gars comme lui. Vitinha est une crème. Il a donné son maximum. Ça peut arriver à tous les attaquants. On est avec lui. » #OMASM #TeamOM pic.twitter.com/fGCIyPfAxD — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 27, 2024

OM: Longoria a bouclé son mercato hivernal ?

L’OM a d’ores et déjà recruté Jean Onana, Ulisses Garcia, Faris Moumbagna et Quentin Merlin cet hiver. Selon Téléfoot, la direction marseillaise pourrait avoir bouclé son mercato hivernal.

Un mercato bouclé si aucun joueur offensif quitte l’OM ?

Info mercato Téléfoot OM de @SaberDesfa – Marseille pourrait d’ailleurs avoir bouclé son mercato hivernal dans le sens des arrivées, si aucun autre joueur offensif quitte la cité phocéenne d’ici le 1er février. Date de la fin du mercato. pic.twitter.com/i6vGqwcr2n — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 28, 2024

Le journaliste Saber Desfarges affirme que le club phocéen pourrait ne plus recruter dans le sens des arrivées, si aucun joueur offensif quitte Marseille d’ici la fin du mercato (1e février). D’après lui, Vitinha, sous le feu des critiques après son énorme raté à la 94e minute face à Monaco ce samedi (2-2), a fait l’objet d’offres de prêt. Toutes ont été refusées. Le board olympien attend une proposition de trasnfert, tandis que Leonardo Balerdi devrait rester à l’OM cet hiver.

🔵⚪️ Vitinha a fait l’objet d’offres de prêt. Toute refusées, l’OM attend une proposition de transfert. Leo Balerdi ne partira pas cet hiver. L’OM pourrait ne pas recruter dans le sens des arrivées, si aucun nouveau départ offensif d’ici la fin du mercato. @telefoot_TF1 — Saber Desfarges (@SaberDesfa) January 28, 2024

Mercato OM: Henrique, départ acté ?

En prêt à Botafogo depuis juillet 2022, Luis Henrique est revenu à l‘OM. Titulaire face à Monaco (2-2) ce samedi, l’attaquant brésilien a réalisé une performance intéressante sur son côté droit. Toutefois, selon Saber Desfarges, le joueur olympien devrait retourner au Brésil avant la fin de ce mercato hivernal.

Accord trouvé pour Henrique avec l’Atlético Mineiro ?

🔹Un accord est proche entre l’OM et l’Atletico Mineiro pour Luis Henrique ! 🇧🇷 Transfert de 6M€ + un pourcentage à la revente. 💰 (@SaberDesfa) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/V04AGuvRbr — Infos OM (@InfosOM_) January 28, 2024

Le journaliste a affirmé ce dimanche dans Téléfoot que la direction marseillaise serait proche d’un accord avec l’Atlético Mineiro pour Luis Henrique. Une transaction estimée à 6 millions d’euros, avec un pourcentage à la revente.

D’après L’Équipe, Pablo Longoria ne devrait pas retenir le Brésilien si un club effectue une proposition comprise entre 6 et 7 millions d’euros.

En attendant, le natif de João Pessoa reste dans le flou. « On ignore ce que Luis souhaite faire, a confié son agent dans L’Equipe. On ignore aussi si l’OM souhaite vraiment son retour, malgré encore un an et demi de contrat. C’est difficile de savoir ce qu’il va se passer. Pour l’instant ce n’est pas clair », a-t-il ajouté.

À noter que Luis Henrique est sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2025.

