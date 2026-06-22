Coupe du Monde 2026, Mercato, DNCG… Voici les 3 infos OM du jour

Auteur d’une performance remarquée face à l’Algérie, le défenseur Olympien devrait de nouveau être titularisé par Lionel Scaloni au poste de latéral gauche ce soir face à l’Autriche.

Une nouvelle occasion de se montrer !

Alors qu’il sort d’une saison mitigée avec l’OM marquée par une longue absence due à une grosse blessure à la cheville, le défenseur Facundo Medina semble s’être entièrement remis de ce pépin physique et a offert un très beau visage face à l’Algérie d’Amine Gouiri… Positionné en latéral gauche, il a annihilé les offensives d’Anis Hadj Mousa… Sa grosse prestation face à l’ailier devrait pousser Lionel Scaloni, son sélectionneur, à le retitulariser au poste de latéral gauche à la place de Nicolas Tagliafico, jugé trop juste pour le staff Argentin…

Selon les informations de La Provence, un changement en attaque n’est pas à exclure. Julian Alvarez (Atletico Madrid) pourrait en effet prendre la place de Lautaro Martinez (Inter Milan) dans l’attaque à deux aux côtés de Leo Messi…

Leo Messi attendu…

Auteur d’un triplé face à l’Algérie, l’attaquant Argentin a rejoint l’Allemand Miroslav Klose en tête des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde avec 16 réalisations. Ce match face aux Autrichiens est pour lui l’occasion de creuser l’écart avec Kylian Mbappé, qu’il devance de 2 buts… Déjà vainqueur du Mondial en 2022, Leo Messi voudra sans doute terminer sur une bonne note et montrer que, malgré son âge avancé, il demeure parmi les meilleurs joueurs du monde et est capable de faire la différence à n’importe quel moment…

Quelles chances pour l’Autriche ?

Les coéquipiers de David Alaba, capitaine de la sélection, se sont imposés 3-1 face à la Jordanie grâce à un penalty décisif de Marko Arnautovic à la 90′ + 12 minutes…

Bien que l’Argentine soit la favorite logique après sa victoire 3-0 contre l’Algérie (avec un triplé de Lionel Messi), l’Autriche dirigée par Ralf Rangnick possède des atouts pour compliquer la tâche : une série de victoires récente à l’approche du Mondial (cinq succès consécutifs lors de la dernière fenêtre de qualifications) et un retour réussi à la Coupe du monde après 28 ans d’absence, ainsi qu’une capacité offensive démontrée face à la Jordanie (victoire 3-1).

Cependant, la supériorité technique, l’expérience des grands rendez-vous et la forme étincelante de l’Albiceleste (32 victoires en 39 matchs depuis le sacre au Qatar) font pencher la balance en faveur des Argentins, qui visent une qualification quasi certaine pour les huitièmes de finale.