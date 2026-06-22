Coupe du Monde 2026, Mercato, DNCG… Voici les 3 infos OM du jour

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce mardi 22 juin.
Info 1 : Internationaux OM : Facundo Medina devrait enchaîner face à l’Autriche
Auteur d’une performance remarquée face à l’Algérie, le défenseur Olympien devrait de nouveau être titularisé par Lionel Scaloni au poste de latéral gauche ce soir face à l’Autriche.
Une nouvelle occasion de se montrer !
Alors qu’il sort d’une saison mitigée avec l’OM marquée par une longue absence due à une grosse blessure à la cheville, le défenseur Facundo Medina semble s’être entièrement remis de ce pépin physique et a offert un très beau visage face à l’Algérie d’Amine Gouiri… Positionné en latéral gauche, il a annihilé les offensives d’Anis Hadj Mousa… Sa grosse prestation face à l’ailier devrait pousser Lionel Scaloni, son sélectionneur, à le retitulariser au poste de latéral gauche à la place de Nicolas Tagliafico, jugé trop juste pour le staff Argentin…
Selon les informations de La Provence, un changement en attaque n’est pas à exclure. Julian Alvarez (Atletico Madrid) pourrait en effet prendre la place de Lautaro Martinez (Inter Milan) dans l’attaque à deux aux côtés de Leo Messi…
Leo Messi attendu…
Auteur d’un triplé face à l’Algérie, l’attaquant Argentin a rejoint l’Allemand Miroslav Klose en tête des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde avec 16 réalisations. Ce match face aux Autrichiens est pour lui l’occasion de creuser l’écart avec Kylian Mbappé, qu’il devance de 2 buts… Déjà vainqueur du Mondial en 2022, Leo Messi voudra sans doute terminer sur une bonne note et montrer que, malgré son âge avancé, il demeure parmi les meilleurs joueurs du monde et est capable de faire la différence à n’importe quel moment…
Quelles chances pour l’Autriche ?
Les coéquipiers de David Alaba, capitaine de la sélection, se sont imposés 3-1 face à la Jordanie grâce à un penalty décisif de Marko Arnautovic à la 90′ + 12 minutes…
Bien que l’Argentine soit la favorite logique après sa victoire 3-0 contre l’Algérie (avec un triplé de Lionel Messi), l’Autriche dirigée par Ralf Rangnick possède des atouts pour compliquer la tâche : une série de victoires récente à l’approche du Mondial (cinq succès consécutifs lors de la dernière fenêtre de qualifications) et un retour réussi à la Coupe du monde après 28 ans d’absence, ainsi qu’une capacité offensive démontrée face à la Jordanie (victoire 3-1).
Cependant, la supériorité technique, l’expérience des grands rendez-vous et la forme étincelante de l’Albiceleste (32 victoires en 39 matchs depuis le sacre au Qatar) font pencher la balance en faveur des Argentins, qui visent une qualification quasi certaine pour les huitièmes de finale.
Info 2 : Mercato OM : La Roma tout proche du montant attendu pour Greenwood ?
Info 3 : OM : DNCG, quelles sanctions possibles ?
Le second verdict approche. L’Olympique de Marseille passera demain devant la DNCG. Une audition déjà repoussée pour laisser le temps aux dirigeants marseillais de réaliser leur dossier en prenant en compte les décisions de l’UEFA rendues la semaine dernière. Comme face à l’instance européenne, l’OM attend des sanctions. Mais lesquelles ?
La moitié du chemin est faite. Après avoir reçu le verdict de l’UEFA la semaine dernière, l’OM se présentera dans 24 heures devant la DNCG pour présenter son budget pour la saison prochaine et le bilan de la saison qui vient de s’écouler. Des chiffres qui ne devraient pas plaire au gendarme financier du football français, qui plus est, avec les nouvelles sanctions rendues par l’UEFA (amende de 10 millions d’euros, suspension avec sursis de coupe d’Europe et restriction du nombre de joueurs inscrits pour la C3).
Aucune vente effectué, une audience dans 24 heures, le bilan financier s’annonce catastrophique
Comme face à l’UEFA, La Provence affirme que le club marseillais s’attend une nouvelle fois à être sanctionné. Des inquiétudes qui s’expliquent par les nombreuses pertes accumulées ces dernières années. Mais aussi par le faible nombre de ventes réalisées.
Alors qu’il est annoncé depuis depuis plusieurs semaines que l’OM doit rapidement vendre pour cinquante à soixante millions d’euros d’ici à son audition devant la DNCG, le club marseillais n’a pas vendu un seul joueur. Même si plusieurs de ses joueurs sont convoités comme Greenwood (Roma) ou Hojbjerg (Atalanta), le club phocéen ne devrait pas avoir le temps d’ici à demain d’officialiser la moindre vente. Une catastrophe qui devrait enfoncer un peu plus l’OM qui risque de présenter un bilan financier catastrophique.
La DNCG peut donc s’appuyer sur le budget de l’an prochain et les pertes de cette années pour prendre des mesures afin de freiner la chute financière du club. Même si du côté marseillais, on espère ne recevoir aucune sanction.
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La DNCG a l’embarras du choix pour sanctionner l’OM
Plusieurs mesures pourraient être prononcées demain. La première, qui est aussi la moins lourde, consiste à un encadrement de la masse salariale. Une sanction qui obligerait l’OM à ne pas pouvoir dépasser un certain plafond fixé par la DNCG. Ainsi, chaque contrat devra être validé par l’instance, au risque d’être refusé et de freiner le mercato marseillais dans de grandes largeurs.
La seconde pourrait être l’encadrement des indemnités de mutations, qui doit forcer le club à équilibrer les ventes et les achats sur le marché des transferts. Il serait par exemple impossible d’acheter un joueur , même à 2 millions d’euros sans avoir vendu pour une somme équivalente.
D’autres sanctions plus intenses pourraient aussi être mises en place. Il y a notamment l’interdiction stricte de recruter qui empêche d’enregistrer de nouveaux joueurs. Même si cela ne concerne que les joueurs onéreux, qui ont un prix au-delà d’un montant fixé.
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Les sanctions les plus dures devraient être évitées
Une mesure qui pourrait faire beaucoup de mal à l’OM comme les sanctions les plus dures comme la rétrogradation à titre conservatoire (future relégation un an plus tard s’il n’y a aucun signe d’amélioration) ou la relégation administrative (relégation immédiate). Des mesures qui paraissent extrêmes au vu de la situation de l’OM.
La DNCG ne devrait donc pas aller jusque-là, mais le scénario le plus probable évoqué par de nombreux médias serait que l’OM écope quand même d’une sanction. Notamment sur sa faculté à recruter avant que des ventes majeures n’aient lieu.
Les prochaines heures devraient être longues dans les bureaux marseillais dans l’attente des mesures de la DNCG malgré le flou ambiant qui pèse sur l’OM. Un verdict qui permettra au club marseillais d’y voir plus clair concernant la saison prochaine et de s’attaquer au mercato et aux ventes après avoir franchi le chantier des audiences.