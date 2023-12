OM: les probables titulaires face à Clermont

L’Olympique de Marseille recevra le Clermont Foot 63 ce dimanche pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Voici le onze que pourrait aligner Gennaro Gattuso pour cette rencontre.

Blessé face au LOSC le mois dernier, Valentin Rongier a été opéré du genou et va être absent plusieurs semaines. L’OM va donc devoir se passer de son capitaine ! Sérieusement touché à la cheville par le tacle de Steven Berghuis face à l’Ajax Amsterdam (4-3), Joaquin Correa, dont la durée de l’indisponibilité reste à fixer, est forfait pour la rencontre. Jonathan Clauss est lui suspendu pour ce rendez-vous après son expulsion dimanche dernier à Lorient (victoire 2-4). Iliman Ndiaye effectuera son retour dans le groupe olympien, après la réduction de sa suspension à 2 matchs fermes, plus 1 avec sursis par le CNOSF.

🎙️Gattuso fait le point sur son groupe: « Rongier et Correa sont toujours indisponibles, Clauss est suspendu. Ndiaye revient dans le groupe. Renan Lodi devrait être là. » #TeamOM #OMCF63 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 16, 2023

« Rongier et Correa sont toujours indisponibles, Clauss est suspendu. Ndiaye revient dans le groupe. Renan Lodi devrait être là« , a confirmé Gennaro Gattuso ce samedi en conférence de presse.

Pau Lopez sera titulaire dans les buts. Mbemba devrait être aligné dans une défense à trois aux côtés de Gigot et Balerdi. Murillo devrait retrouver son couloir droit à la suite de la suspension de Clauss. Lodi pourrait être aligné à gauche. Veretout devrait être titulaire au milieu en compagnie d’Harit et de Kondogbia, aux dépens d’Ounahi. Devant, le duo Aubameyang et Vitinha pourrait être également reconduit.

Gattuso devrait reconduire son 3-5-2 malgré la défaite à Brighton (1-0)

Lopez

Mbemba Gigot Balerdi

Murillo Veretout Kondogbia Harit Lodi

Vitinha Aubameyang

« Le système de jeu n’est pas la priorité. J’ai entendu beaucoup de bêtises à propos de cela »

🎙️Gattuso va-t-il conserver son 3-5-2 ? « On verra. Le système n’est pas la priorité. J’ai entendu beaucoup de bêtises à propos de ce sustyème, qu’on a déjà appliqué par le passé. Ca passe par du travail et une construction. Ce qui est important, c’est que l’équipe soit compacte… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 16, 2023

Interrogé en conférence de presse sur son 3-5-2, Gennaro Gattuso a indiqué que « le système de jeu n’était pas la priorité ». « On verra si nous conserverons ce système ou non. Ce n’est pas la priorité. J’ai entendu beaucoup de bêtises à propos de ce système de jeu, qu’on a déjà appliqué par le passé, a déploré le technicien italien. Ça passe par du travail et une construction. Ce qui est important, c’est que l’équipe soit compacte et enchaîne les résultats. »

