OM: les probables titulaires face à Thionville

L’Olympique de Marseille se déplacera à Metz pour affronter Thionville pour le premier match de l’année à l’occasion des 32e de finale de Coupe de France. Voici le onze que pourrait aligner Gennaro Gattuso pour cette rencontre.

Blessé face au LOSC le mois dernier, Valentin Rongier a été opéré du genou et va être absent plusieurs semaines. L’OM va donc devoir se passer de son capitaine ! Sérieusement touché à la cheville par le tacle de Steven Berghuis face à l’Ajax Amsterdam (4-3), Joaquin Correa, dont la durée de l’indisponibilité reste à fixer, est forfait pour la rencontre. Gennaro Gattuso devra également se passer d’Ounahi, Harit, Gueye, Sarr, Ndiaye et Mbemba, tous partis à la CAN.

Ruben Blanco devrait être préféré à Pau Lopez dans les buts. Meïté pourrait être aligné dans une défense à trois aux côtés de Gigot et Balerdi. Clauss devrait retrouver son couloir droit. Lodi devrait être aligné à gauche. Veretout sera sans doute aligné au milieu en compagnie de Kondogbia et Nadir, qui pourrait connaître sa première titularisation avec l’OM. Devant, le duo Aubameyang et Vitinha sera probablement aligné.

3-5-2 avec la première titularisation de Nadir ?

Blanco

Meïté Gigot Balerdi

Clauss Veretout Kondogbia Lodi

Nadir

Vitinha Aubameyang

Gennaro Gattuso s’est montré méfiant ce vendredi en conférence de presse avant d’affronter Thionville: « La meilleure manière d’affronter Thionville c’est de les respecter. Ce ne sera pas facile, ils ont remporté 9 matchs de championnat. On risque de prendre un coup sur la tête sinon, et on s’en voudra toute notre vie. On doit se présenter le couteau entre les dents ! Si on pense que ce sera une promenade de santé, ce sera un gros coup dur pour nous. Il fera très froid, c’est le rêve d’une vie pour Thionville de nous battre. Il y a de grosses équipes qui sont tombées contre des niveaux inférieurs. La responsabilité est sur moi. »