11 recrues ? Chamboulement chez les gardiens ? Samba intéressé mais trop cher… Les 3 infos mercato OM de ce vendredi !

« Il hésite, il veut surtout du temps pour réfléchir, et clairement il a besoin de se vider la tête, ce sont les infos que l’on a dans l’entourage de Conceiçao. Il faut tourner cette page FC Porto après une année intense et une fin un peu brutale. Tout cela demande du temps à digérer. Même si l’OM est pressé, et le temps demandé par Conceiçao, cela froisse un peu les dirigeants qui lui ont proposé trois ans de contrat et veulent le mettre au centre du projet et qu’il veulent vite travailler sur l’effectif pour la saison prochaine. On est entre deux, on ne peut pas affirmer que cela ne va pas se faire ou que Conceiçao est séduit. L’ OM a toujours eu en tête que ce serait un dossier difficile et comme c’est un coach de haut niveau ça peut mériter une petite attente. Je pense que si cela ne se fait pas avant ce week end ca sera mauvais signe mais en même temps l’OM ne veut pas lui mettre d’ultimatum et trop lui mettre de pression. On a du mal à deviner les véritables intentions de Conceiçao à l’heure ou on se parle, » a ainsi déclaré le journaliste Florent Germain de RMC Sport dans l’émission Rothen S’enflamme.