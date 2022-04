Alvaro, Maxime Lopez, En-Nesyri… Les 3 infos mercato OM de cette semaine !

Voici les 3 infos mercato les plus importantes de la semaine du côté de l’Olympique de Marseille !

Mercato OM : Accord trouvé avec Alvaro ?

En froid avec son entraineur et avec le club, Alvaro ne s’entraine plus à Marseille. Le défenseur est parti en Espagne pour se « ressourcer », il pourrait finalement ne plus jamais revenir au club, son contrat devrait être résilié…

L’avenir d’Alvaro s’est obscurci depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli. Malgré une prolongation de contrat signé l’année dernière, le défenseur n’entre pas dans les plans du coach. Malgré son attachement au club et à la ville, le profil de jeu de l’Espagnol ne convient pas au technicien argentin. L’OM aurait trouvé un accord pour résilier son contrat qui courait jusqu’en 2024. En effet, selon nos FootMercato, « tout est déjà bouclé pour cette résiliation, qui devrait intervenir dans les tout prochains jours. Les montants de l’opération n’ont pas filtré, mais Marseille va lâcher un très gros chèque pour se débarrasser de son ancien vice-capitaine. »

Info : Alvaro Gonzalez s’est mis d’accord avec l’OM pour une résiliation de contrat. Elle devrait être officialisée dans les prochains jours. Le défenseur espagnol, sous contrat jusqu’en 2024, va récupérer un très gros chèque de la part du club phocéen.https://t.co/uLdBuTFCMC — Sébastien Denis (@sebnonda) April 5, 2022



Alvaro Gonzalez aimerait trouver un club au Moyen-Orient pour y trouver un gros contrat, mais il serait aussi ouvert à un retour en Liga. Il faut par contre que le club soit disposé à lui offrir à minima 1,5 M€ net par an. Le départ d’Alvaro peut-il poser des problèmes en défense d’autant que Leo Balerdi est forfait jusqu’à la fin de la saison ? Sampaoli assume ce risque comme il l’avait expliqué en conférence de presse la semaine dernière.

Sampaoli sait que cela peut causer des problèmes en cas de blessure

Logiquement, Jorge Sampaoli a été interrogé sur l’absence d’Alvaro, le coach argentin n’a pas été très clair dans sa réponse : « Avaro est en Espagne, en accord avec le club. C’est un peu difficile pour l’avenir, mais il faut voir la réalité des faits. Il y aura des inconvénients s’il y a des blessures, il y a déjà des joueurs blessés comme Balerdi et Konrad. Ce n’est pas très clair non plus. On doit protéger le groupe, faire bloc avec les joueurs que nous avons ».

S’il aurait pu plier bagages l’hiver dernier, c’est surtout car l’OM le poussait à trouver une porte de sortie. Álvaro n’a pas apprécié le comportement du club phocéen à son égard. Ces déclaration ont précipité son départ du club…

Ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club — Alvaro

« Ce que je vis actuellement c’est footballistiquement mauvais car l’entraîneur et le club ont pris des décisions alors que j’avais prolongé il y a 5 mois et je ne voulais pas partir. Dans la ville, tout le monde m’apprécie, je suis à l’aise, mais au final, si je ne joue pas, je ne suis pas bien et je ne suis pas dans mon meilleur moment. Je suis victime d’une situation qui n’est pas sportive ? Je ne sais pas de quoi je suis victime. Je sais qu’ils m’ont prolongé et à partir de là les problèmes ont commencé. J’ai dû baisser mon salaire le 31 août pour qu’ils puissent signer un joueur (Harit) et même si ça m’a touché car je suis le 3ème capitaine de l’équipe, j’ai compris qu’il fallait que je le fasse pour le club et les coéquipiers. A partir de là, ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club. Après, ils ont voulu me faire partir de la mauvaise manière alors que je ne voulais pas. Une décision du club ? Totalement. Du club, de l’entraîneur. Je suis sûr que ce n’est pas footballistique car je venais de faire deux saisons qui ont été les meilleures de ma carrière » Alvaro Gonzalez – source : AS (12/02/2022)

Mercato OM: Un joli chèque rapporté par un joueur formé au club ?

Parti de l’Olympique de Marseille pour rejoindre Sassuolo, Maxime Lopez pourrait rapporter un chèque conséquent à son club formateur. Auteur de deux belles saisons en Serie A, le milieu de terrain français a vu sa valeur marchande augmenter. Si son prix de vente n’était pas très élevé, le pourcentage à la revente est quant à lui bien important et intéressant pour les finances olympiennes.

Le prochain mercato estival sera l’occasion parfaite pour Pablo Longoria de renflouer les caisses de l’Olympique de Marseille. Si l’OM devrait encaisser plusieurs dizaines de millions d’euros en fin de saison grâce au nouveau fonds d’investissement luxembourgeois de la LFP ainsi qu’à une probable qualification en coupe d’Europe, de nouvelles ventes sont attendues pour améliorer la situation financière du club. Si la vente de joueurs sera à coup sûr une solution envisagée par les dirigeants du club, un joueur formé au club pourrait rapporter un chèque important à l’OM.

Sassuolo estime Maxime Lopez à 30M

Lors de la vente de Maxime Lopez à Sassuolo, l’Olympique de Marseille a intégré un pourcentage sur la plus-value à la revente de 30%. Après ses deux très bonnes saisons en Serie A, la valeur du minot marseillais a considérablement augmenté. Selon l’administrateur délégué du club Giovanni Carnevali, le prix de l’ancien olympien serait de 30 millions d’euros. En cas de départ de Sassuolo, cela représenterait un chèque important pour les finances olympiennes.

« Il y a un chiffre de base qui s’applique à tous nos meilleurs joueurs : il commence à 30 millions d’euros et ensuite nous évaluons chaque cas. Sassuolo a une stratégie claire : il accepte de céder un joueur lorsqu’il est convaincu d’avoir un remplaçant adéquat. Savez-vous quel joueur de Sassuolo est le plus courtisé ? Maxime Lopez. Ils le veulent en Serie A et à l’étranger. Mais lui, comme tous les autres, ne sera vendu que quand j’aurai trouvé un bon joueur pour le remplacer. » Giovanni Carnevali – Source: La Gazzetta dello Sport

Mercato OM: Après Saïss, Longoria surveille un autre international marocain

A la recherche de nouveaux éléments pour venir renforcer le secteur offensif de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria aurait coché le nom d’un attaquant international marocain qui évolue dans un top club de Liga. Cependant, son prix risque d’être un frein à ce transfert.

Lors du prochain mercato estival, l’Olympique de Marseille devra se montrer une nouvelle fois inventif pour à la fois respecter les envies du coach et les règlementations financières très strictes auxquelles l’OM devra se plier. Pour renforcer le secteur défensif de l’équipe, Pablo Longoria aurait coché le nom de Romain Saïss. En effet, l’international marocain arrive en fin de contrat avec son club de Wolverhampton en juin prochain. Le capitaine polyvalent des Lions de l’Atlas ne dispose pas d’un salaire excessif de l’autre côté de la Manche (environ 120 000 euros brut par mois) et connaît bien la Ligue 1. Aussi à l’aise en tant que défenseur central qu’en milieu défensif, le profil de l’ancien angevin plaît beaucoup au président marseillais. En plus de cela, Pablo Longoria semble également attiré par un coéquipier de Romain Saïss en sélection marocaine.

Youssef En-Nesyri pour venir renforcer l’attaque marseillaise ?

En quête d’idées pour renforcer le secteur offensif de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria serait intéressé par le profil de Youssef En-Nesyri. Auteur d’une excellente saison l’an passé avec 24 buts toutes compétitions confondues, l’attaquant marocain du FC Séville est pourtant en manque d’efficacité cette saison. Alors qu’il a disputé 22 matchs cette saison, En-Nesyri n’a inscrit que 3 petits buts et a délivré autant de passes décisives. Malgré ce faible ratio, l’attaquant de 24 ans serait sur les tablettes des dirigeants olympiens.

En-Nesyri trop cher pour l’OM ?

La dimension financière d’un transfert est également très importante pour l’OM, d’autant plus que les comptes marseillais sont surveillés par les instances. Pablo Longoria a connu des difficultés pour valider certains transferts auprès des instances, comme celui d’Amine Harit par exemple. Or, le possible transfert de Youssef En-Nesyri aurait un lourd poids financier puisque le buteur sévillan est estimé à 35 millions d’euros par le site spécialisé transfermarkt. A moins d’un nouveau coup de génie de Pablo Longoria, difficile d’imaginer l’international marocain sous la tunique olympienne la saison prochaine.