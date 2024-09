Deux lofteurs sur le départ, un jeune va signer ? Les 3 infos mercato OM de ce lundi 2 septembre 2024 !

Comme chaque jour, retrouvez les 3 informations importantes concernant le mercato de l’Olympique de Marseille. Ce jeudi 29 août 2024, nous évoquons le dossier Pol Lirola, la blessure de Leonardo Balerdi et la signature de Neal Maupay.

1 – Mercato OM : encore une bonne nouvelle du côté du centre de formation !

Alors que l’OM a recruté un coach qui n’hésitera pas à faire jouer les jeunes du centre formation qui auront le niveau, plusieurs vainqueurs de la dernière Coupe Gambardella ont signé leur contrat pro. Darryl Bakola pourrait signer son premier contrat professionnel à l’Olympique de Marseille pendant la trêve internationale ! Selon le clan du joueur, cette décision n’est pas liée à l’aspect économique. L’espoir français et son entourage souhaitent rendre la pareille au club phocéen.

Après qu’Enzo Sternal a prolongé son contrat avec l’OM jusqu’en 2027, c’est au tour de Darryl Bakola. Malgré des désaccords le mois dernier, Le natif de Clichy, vainqueur de la coupe Gambarella en mai dernier, pourrait bien continuer l’aventure marseillaise.

Bakola : un avenir finalement à l’OM ?

Malgré des discussions animées entre l’entourage de Darryl Bakola et les dirigeants olympiens le mois dernier, l’espoir français pourrait finalement intégrer l’effectif de Roberto De Zerbi. Pour rappel, le clan du natif de Clichy reprochait à l’Olympique de Marseille de l’avoir trimballé à tous les postes, sauf le sien : milieu de terrain. Le club des Bouches-du-Rhône soupçonnait un accord entre le joueur de 16 ans et une autre équipe. Une date butoir avait même été imposée début août : si Bakola n’avait pas signé de contrat professionnel avant cette date, il ne pourrait plus d’entraîner avec De Zerbi.

« Cela n’a jamais été une question d’argent »

🚨INFO MZ : Gros optimisme dans le dossier Darryl Bakola ! Le joueur devrait potentiellement prolonger son contrat avec l’OM au cours de la trêve internationale ! « Cela n’a jamais été une question d’argent » confie-t-on dans l’entourage du joueur. Le natif de Clichy et ses… pic.twitter.com/AbLlX0wU3b — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 1, 2024

Selon Massalia Zone sur X, Darryl Bakola pourrait bel et bien prolonger son contrat avec l’Olympique de Marseille , et ce pendant la trêve internationale. « Cela n’a jamais été une question d’argent » confie l’entourage du joueur. Le natif de Clichy et ses proches voulaient « rendre au club tout ce qu’il lui a apporté. »

2 – Mercato OM : Accord Lyon / Veretout, mais…

Alors que le mercato s’est fermé ce vendredi en France, les clubs peuvent bénéficier d’une recrue sous forme de joker, colle l’avait fait l’OM avec Rongier. Dans ce cadre, Jordan Veretout aurait trouvé un accord avec Lyon, mais demande un effort à la direction olympienne…

En effet, selon les informations de l’Equipe, Jordan Veretout aurait accepté un contrat de 2 ans en baissant son salaire, cependant, il attend un geste de l’OM pour compenser cette perte. Le quotidien sportif précise que « le club rhodanien s’est mis d’accord avec le milieu international français (31 ans) sur un contrat de deux ans, mais pas encore avec l’OM. L’ancien Nantais a accepté une baisse importante de salaire pour rejoindre Lyon mais il aimerait que les Marseillais puissent combler une partie de ce manque à gagner. Les deux équipes dirigeantes négocient alors que Marseille souhaitait vendre son joueur pour 8 M€. Les Lyonnais ont envoyé ce lundi une deuxième offre à Marseille. » Si le milieu de terrain mais aussi Chancel Mbemba (en négociation avec Al Shabab) quittent l’OM, le club va-t-il tenter de recruter un joker comme Assignon par exemple ?

L’OM veut 8M€ pour Veretout, deuxième offre de Lyon

info @lequipe

Jordan Veretout est d’accord avec l’OL sur la base d’un contrat de 2 ans. Il consent à une importante baisse de salaire pour venir en joker, mais il voudrait que l’OM compense en partie ce manque à gagner. L’OL a adressé une offre ce matin. https://t.co/0hapNHnmNn — hugo (@hugoguillemet) September 2, 2024



Lyon veut utiliser son joker pour récupérer Jordan Veretout, toujours dans le loft avec l’OM d’après RMC. Le joueur a d’ailleurs empêché l’arrivée d’Ismaël Bennacer à la fin de ce mercato d’été.

⏳ Alors que le mercato d’été s’est officiellement achevé vendredi soir, l’OL espère encore se renforcer. Le club lyonnais tente de négocier avec l’OM pour la venue de Jordan Veretout.https://t.co/HkcFVxeI6d pic.twitter.com/NWTRL7tLxW — RMC Sport (@RMCsport) August 31, 2024

🚨#mercatOM 🔵⚪️

▶️c’est compliqué avec Rennes pour Jordan Veretout

▶️l’OL est venu aux nouvelles ces dernières heures…

▶️l’OM réclame toujours 8 M€

avec @Santi_J_FM https://t.co/Xd67E7GNq2 https://t.co/gy0iEQuqSH pic.twitter.com/2jskRPIJjE — Sébastien Denis (@sebnonda) August 30, 2024

Ce vendredi, dans un chat organisé sur le site de l’Equipe, le journaliste spécialisé dans le mercato, Loïc Tanzi a évoqué le cas des lofteurs et plus précisément celui de Veretout. « l’OM devra les réintégrer à son groupe professionnel sous peine d’être sanctionné. Mais à priori, les choses avancent positivement… C’est un peu plus compliqué pour Veretout par exemple. La dernière tendance est qu’il reste à l’Olympique de Marseille. Mais dans une dernière journée de mercato, tout peut s’enflammer en quelques minutes. »

L’OM devra réintégrer les lofteurs à son groupe professionnel sous peine d’être sanctionné

Écarté depuis le début de la préparation estivale, Jordan Veretout pourrait bien quitter l’Olympique de Marseille dans les dernières heures du mercato. Le milieu de terrain international français a trouvé une porte de sortie

Selon RMC, des négociations sont en cours entre l’OM et Rennes concernant l’ancien joueur de l’AS Rona. Rennes souhaite enrôler définitivement Jordan Veretout. Le montant du transfert n’a pas encore filtré.

En parallèle, l’OM négocie le prêt de Lorenz Assignon (24 ans) sous contrat avec le Stade Rennais.

3 – Mercato OM : ça discute toujours entre Mbemba et Al Shabab … ce qui bloque !

Chancel Mbemba devrait rester olympien à l’issue de ce mercato estival. Une contreproposition trop gourmande du défenseur marseillais a fait reculer Al Shabab dans les négociations.

Dans le loft depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, Chancel Mbemba risque de végéter une année entière dans le groupe des indésirables. Al Shabab ne s’est pas aligné sur la contre-proposition du défenseur de l’OM, qui demandait 5 millions d’euros de salaire + une prime de 3 millions à la signature. Selon Mathieu Grégoire, le désaccord est dans le fait que Al Shabab dispose d’une enveloppe pour ce deal, Mbemba estime qu’il a le droit de toucher toute cette enveloppe tandis que l’OM veut une partie de cette enveloppe. Sachant que la ligue saoudienne a décidé d’avancer la fermeture du marché des transferts au 2 septembre, sauf grosse offre Mbemba devrait rester à l’Olympique de Marseille.

Pr être précis, parce qu’il manque un élément essentiel : Al Shabab a une enveloppe pour le deal, et ne refuse donc pas la contre-proposition de Mbemba. Le désaccord est entre Mbemba, qui estime qu’il a droit à toute cette enveloppe, et #OM, qui veut une partie de cette enveloppe https://t.co/SPMfHhVyS1 — Mathieu Grégoire (@Serguei) September 2, 2024

Désaccord Mbemba / Al Shabab !

info @lequipe

Jordan Veretout est d’accord avec l’OL sur la base d’un contrat de 2 ans. Il consent à une importante baisse de salaire pour venir en joker, mais il voudrait que l’OM compense en partie ce manque à gagner. L’OL a adressé une offre ce matin. https://t.co/0hapNHnmNn — hugo (@hugoguillemet) September 2, 2024

