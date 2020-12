Le FC Barcelone vise Kamara ? Le calendrier de janvier chargé et 3 absents face à Monaco… Les 3 infos OM de ce vendredi

FCMarseille vous propose tous les soirs à 20h10 les 3 infos OM du jour. Au menu ce vendredi, Le FC Barcelone s’intéresse vraiment à Kamara ? Le calendrier de janvier bien chargé et Villas-Boas annonce deux forfaits et un absent face à Monaco…

Mercato : Le FC Barcelone s’intéresse vraiment à ce défenseur de l’OM (estimé à 25/30M€) ?

Le FC Barcelone devrait procéder à un sérieux renouvellement de son effectif en juin prochain. Alors que l’avenir de Messi reste incertain, le nouveau coach Koeman aurait déjà dans son viseur de défenseur Eric García (Manchester City) et l’attaquant Memphis Depay (Lyon). Pour autant, selon Mundo Deportivo le club catalan serait prêt à investir pour recruter un second défenseur central, le marseillais Boubacar Kamara. Le minot qui joue au milieu de terrain depuis la saison dernière est suivi depuis longtemps par le Barça. De plus, Milan, la Lazio, Manchester City, et le Bayern seraient également sur les rangs.

Le média espagnol estime que le transfert de Kamara est valorisé entre 25 et 30 millions. Cependant, l’intérêt de tous ces clubs pourrait faire monter les enchères. Une situation que le FC Barcelone voudrait éviter, le club pourrait donc tenter de vite régler ce dossier avant que les autres clubs bougent et que le prix monte. L’OM va devoir aussi vite se pencher sur le cas de son milieu / défenseur qui ne disposera que d’un an de contrat à la fin de la saison (2022). Quid d’une prolongation pour mieux transférer le jeune international espoir l’été prochain ?

OM : Le calendrier de janvier s’est bien alourdi !

Outre le mercato hivernal et un possible retour de spectateur dans les stades, l’OM va enchainer les matches en janvier prochain. Le club doit jouer 5 matches de Ligue 1 déjà prévus face à Montpellier, Dijon, Nîmes, Monaco et Rennes. Le match de coupe de France a été annulé (en attendant de savoir si la Coupe de France se jouera) et remplacé par le match reporté pour cause de Covid face à Lens (Dimanche 3 janvier 2021). L’OM doit encore trouvé une date pour jouer son autre match reporté face à Nice. De plus, le club olympien devra affronter le PSG dans le cadre du trophée des Champions. Cette rencontre se jouera le mercredi 13 janvier.

ligue 1 J9 OM – RC Lens Téléfoot ligue 1 J18 OM – Montpellier ligue 1 J19 Dijon – OM Trophée des Champions PSG – OM ligue 1 J20 OM – Nîmes Olympique Dimanche 24 Ligue 1 J21 Monaco – OM ligue 1 J22 OM – Stade Rennais

OM : Villas-Boas annonce deux forfaits et un absent face à Monaco

Jordan Amavi est out pour Monaco, on ne prend pas de risque. Nemanja Radonjic sera lui aussi absent et devrait faire son retour face à Rennes. Sakai est fatigué et a besoin de récupérer mais sera là demain. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (11/12/2020)

