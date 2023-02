Le récapitulatif du Mercato OM !

L’OM a bouclé son mercato qui s’est refermé hier soir ! Au final 3 recrues et 7 départs ! Voici les tableaux récapitulatifs des transferts officiels de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal 2023 !

C’est terminé, Pablo Longoria a bouclé un mercato hivernal 2023 très actif ! Voici les tableaux regroupant toutes les officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Sept départs ont été officialisés : Luis Suarez (Alméria / prêt avec OA), Isaak Touré (Auxerre / prêt), Gerson (Flamengo / transfert), Bamba Dieng (Lorient /8+2M€) et Pape Gueye (FC Séville /prêt sans OA). L’on peut rajouter les deux jeunes Ben Seghir (prêté) et Targhalline (libéré avec pourcentage). Malinosovskyi a été la première recrue de ce mercato, Ounahi a et Vitinha sont arrivés à la fin de cette période de transfert.

ARRIVEES Officielles Nom Club Montant du Transfert Ruslan Malinovskyi Atalanta Bergame Prêt (OA 10M€ + 2M€ bonus) Azzedine Ounahi Angers 8M€ + 2M€ de bonus Vitinha Braga 26M€ + 6M€ de bonus TOTAL 34M€ + 8M€ de bonus / 10M€ + 2M€ OA