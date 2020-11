Ligue 1 : Une date libérée pour jouer un des matches en retard de l’OM !

L’OM se retrouve avec deux matches en retard à jouer face à Lens et Nice. Ces deux rencontres ne pourront pas se jouer en 2020, par contre un créneau est disponible dès la reprise en janvier…

//www.dailymotion.com/embed/video///x7xjl2n?autoPlay=1[/dailymotion_em

A partir de la semaine prochaine et le match face au FC Porto en Ligue des Champions, l’OM va jouer tous les 3 ou 4 jours jusqu’au 23 décembre et donc la trêve hivernale. Impossible donc de caler un des matches en retard lors de cette période. La LFP a trouvé une solution début janvier suite au report des 32es de finale de la coupe de France. Le football amateur étant à l’arrêt à cause des mesures sanitaires liées au Coronavirus, une date s’est libérée le week-end du 2 et 3 janvier 2021. L’OM pourrait donc affronter Lens pour la reprise 2021…

le week-end du 2 et 3 janvier 2021 sera utilisé comme une date de repli pour programmer des matchs reportés de Ligue 1

« Réuni ce 19 novembre, le Conseil d’Administration de la LFP a adopté deux aménagements au calendrier de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT suite au décalage du 8ème tour et des 32èmes de finale de la Coupe de France par la FFF. Initialement programmée en semaine le mardi 15 décembre 2020, la 15ème journée de Ligue 2 BKT est avancée au week-end du samedi 12 décembre 2020 laissé libre par le 8ème tour de la Coupe de France. Par ailleurs, le week-end du 2 et 3 janvier 2021, laissé libre par les 32èmes de finale de la Coupe de France, sera utilisé comme une date de repli pour programmer des matchs reportés de Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT. . »

LFP – 19/11/2020

Réuni ce 19 novembre, le Conseil d’Administration de la LFP a adopté deux aménagements au calendrier de @Ligue1UberEats et de @Ligue2BKT suite au décalage du 8e tour et des 32es de finale de la @coupedefrance par la @FFF 🗓️ Communiqué ➡ https://t.co/VOQTbXoj2I pic.twitter.com/2h3jXwJ7F2 — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) November 19, 2020

Le calendrier complet de l’OM saison 2020/2021

Le calendrier de l’OM en novembre et décembre 2020