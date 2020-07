Mercato concurrent OM : Lyon sur un grand espoir sud américain, Rennes piste un international portugais, Lopez a reçu 200M€ d’offre (LOSC)

Tous les soirs, FCM vous propose les infos mercato des concurrents de l’OM. Ce lundi au programme : Lyon sur un grand espoir sud américain, Rennes piste un international portugais, Lopez a reçu 200M€ d’offre (LOSC

Mercato concurrents OM : Lyon sur la piste d’un grand espoir sud américain…

Désireux de renforcer son attaque, L’Olympique Lyonnais s’est penché sur le dossier du jeune ailier Uruguayen de Penarol Facundo Pellistri.

Selon le journaliste de RMC Loïc Tanzi, qui cite des sources Uruguayennes, L’olympique lyonnais veut faire venir Facundo Pellistri. Âgé de 18 ans, ce jeune ailier a débuté l’an passé avec l’équipe première du Penarol Montevideo. Convaincu par les 23 matchs du joueur avec son club, le directeur sportif Juninho est passé à l’offensive pour faire venir Pellistri à Lyon.

Pellistri, Une clause libératoire à 9 millions d’euros

L’OL a ainsi effectué une première offre à auteur de 4 millions d’euros fermes, plus 1 million d’éventuels bonus. C’est assez loin de la clause libératoire figurant au contrat du joueur, qui a été fixée à 9 millions d’euros. Autre écueil dans le dossier, en cas d’achat, Lyon ne récupérerait que 60% des droits effectifs de Facundo Pellistri. Un détail qui n’a pas refroidi le manager Juninho, qui a offert 5 millions au club, et un salaire de 500 000 euros annuels au joueur. Le Penarol n’a pas encore répondu, mais en cas d’accord, Facundo Pellistri deviendrai la première recrue de Lyon cette saison.

Confirmation en Uruguay de la piste de Facundo Pellistri à Lyon. Mais comme indiqué hier, l’OL ne souhaite pas pour l’instant aller jusqu’au 9 millions d’euros de sa clause libératoire. https://t.co/sLFPskdD1f — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 26, 2020

Mercato concurrent OM : Le Stade Rennais se positionne sur un international portugais

FC Marseille vous propose les infos transfert des autres clubs de Ligue 1 à la lutte avec l’OM pour les places européennes. Le Stade Rennais serait intéressé par le milieu défensif portugais, William Carvalho (28 ans), actuellement au Betis Séville…

Le Stade Rennais souhaiterait renforcer son effectif. Alors que le club breton est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, les dirigeants se positionneraient sur un champion d’Europe…

20 millions d’euros pour William Carvalho

Selon AS, le Stade Rennais serait intéressé par le milieu défensif portugais William Carvalho. Actuellement au Real Betis, le Portugais serait un très bon renfort en vue de disputer la prochaine Ligue des Champions. Le Betis Séville demanderait 20 millions d’euros pour son joueur, afin d’amortir l’investissement de 16 millions d’euros lorsqu’il est arrivé en provenance du Sporting Portugal.

Le Stade Rennais ne voudrait pas débourser cette somme, ce qui rend le dossier compliqué. Rennes n’est pas le seul club intéressé par le milieu de terrain. Leicester a vu une première offre être refusée par le Betis… Manuel Pellegrini, entraîneur de l’équipe espagnole compterait sur l’international portugais de 28 ans et voudrait même l’aligner dans son onze titulaire la saison prochaine. Cependant en cas d’offre avec une plus-value importante pour le Betis, le club ne s’opposera pas à son départ.

Mercato concurrent OM : Le LOSC favori pour un joueur pisté par Marcelo Bielsa (LEEDS)

FCMarseille vous propose le mercato des concurrents de l’OM. Le LOSC de Christophe Galtier est un club disputant le podium avec l’Olympique de Marseille depuis deux ans. Alors que le club s’est positionné sur Jonathan David, malgré la concurrence, le LOSC aurait les faveurs du joueur.

Malgré la récente offensive de Leeds, Gérard Lopez, président de Lille, assure que Jonathan David donne sa priorité au LOSC. Selon L’Equipe et RMC Sport, l’attaquant canadien de La Gantoise aurait même déjà donné son accord aux dirigeants lillois…

LEEDS SUR JONATHAN DAVID

Séduit à l’idée de jouer en Ligue 1, le joueur a réalisé une saison pleine en Belgique (23 buts et 10 passes décisives en 40 matchs disputés). Une offre lilloise de 25 millions d’euros aurait même était transmise au club belge. Fraîchement promu en Premier League, le club entraîné par Marcelo Bielsa semble avoir les armes pour concurrencer Lille dans ce dossier. Gérard Lopez se montre confiant sur le cas de l’attaquant malgré la concurrence.

« Le joueur veut absolument jouer au LOSC.. Il n’a pas envie d’aller dans d’autres clubs. Notre équipe est faite pour des joueurs de caractère comme lui. Tout va dépendre de ses dirigeants. On va peut-être revoir notre offre dans les jours à venir. »

Gérard Lopez– Source : L’Equipe (27/07/2020)

Mercato Concurrents OM : Lopez (LOSC) affirme avoir déjà reçu plus de 200M€ d’offres !

Le LOSC de Christophe Galtier est un club disputant le podium avec l’Olympique de Marseille depuis deux ans. Malgré les départs à venir de plusieurs joueurs majeurs, le président du club nordiste affirme que son équipe sera compétitive… Et qu’il ne vendra pas tout le monde !

Gérard Lopez, qui était en lice en 2016 pour racheter l’OM, poursuit son projet de trading à Lille. Et comme tous les étés, il assure repousser des offres démentielles pour certains de ces joueurs… Une manière comme une autre de faire monter les prix ?

on a des offres supérieures à 70M€ pour Renato Sanches

« La DNCG nous a réclamé un business plan que nous lui avons fourni. Puis que je le garantisse. Ce que j’ai fait. On a reçu pour plus de 200M€ d’offres. Qu’on n’acceptera pas. La vraie question est la compétitivité et l’équilibre de l’équipe. Nos priorités. Par exemple, on a des offres supérieures à 70M€ pour Renato Sanches. Il ne partira pas. Le projet sportif prime. On veut continuer à le développer. Combien de clubs en Ligue 1 refuseraient plus de 70M€ sur un joueur. À part le PSG, dites-moi ? De la même manière, on va continuer à investir et à nous désendetter. Depuis que je suis là, on a acheté pour 168M€ de joueurs. Cet été on sera peut-être à 60M€ d’investissements. »

Gérard Lopez – Source : L’Équipe