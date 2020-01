OM : Les tableaux actualisés du mercato du 13/01/2020

Voici le récapitulatif de ce lundi 13 janvier 2020 des rumeurs et infos mercato de l’Olympique de Marseille en plusieurs tableaux.



Le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes. Retrouvez sur FCMarseille comme à chaque mercato les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Aujourd’hui on parle d’un intérêt marseillais pour Naoufel Khacef jeune algérien de 22 ans, et d’un intérêt de Rennes pour Germain. Pour le moment, c’est surtout le triste feuilleton Lihadji qui agite la chronique…

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Néant

DÉPARTS