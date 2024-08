Paris échange un joueur, la Juve et Todibo ça coince, Rennes veut une piste de l’OM… Les infos mercato concurrents OM du jour !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Voici le récapitulatif des 3 infos de ce jeudi.

Très en vue dans les gros clubs européens de ce mercato, Luis Henrique aurait fait de sa priorité au milieu de terrain la jeune pépite João Neves. Âgé de 19 ans, le crack de Benfica devrait sûrement partir, mais il y a un mois le club portugais ne semblait pas déterminé à laisser filer son joueur pour moins de 100 millions d’euros. Aujourd’hui le prix a été revu à la baisse, ce qui faciliterait un transfert. Un joueur du PSG serait inclus dans le deal et devrait prendre la direction de Benfica.

Le PSG veux être actif sur ce mercato, le nom du jeune crack du Benfica, João Neves, s’ajoute à la longue liste des joueurs ciblés. Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain depuis 1 mois déjà, un éventuel transfert semble prendre forme. Selon le journaliste Fabrice Hawkins, le profil du milieu portugais plairait énormément à Luis Henrique, qui en aurait même fait sa priorité à l’heure actuelle. Une association avec Vitinha dans le milieu parisien pourrait ravir les fans du PSG.

🔴🦅 Renato Sanches, already on his way to medical tests in Lisbon as new Benfica player from PSG!

Renato signs on loan deal with buy option clause also included, around €10m.

He’s part of Joao Neves agreement with PSG, as planned. pic.twitter.com/GdaMqyj7PD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2024