Rennes récupère un joli chèque, Saliba vers le PSG ou le Réal, Lyon perd un crack pour en récupéré un autre… Les infos mercato concurrents OM du jour !

Rennes récupère des liquidités grâce à cet ancien joueur

Le Stade Rennais, va récupérer des indemnités de transferts. En effet, l'ancien joueur du Stade Rennais Loum Tchaouna est transféré à la Lazio.

Comme annoncé ici, Loum Tchaouna s’est engagé avec la Lazio ✅. Le Stade Rennais 🔴⚫️ dispose d’un pourcentage à la revente de 40 % sur le deal qui monte à 8 M€. https://t.co/NKf4m8KuuV pic.twitter.com/PykmJidmtj — Sébastien Denis (@sebnonda) July 1, 2024

Changement de dimension pour Loum Tchaouna. Formé au SRFC, l’attaquant évoluait cette saison à la Salernitana, où il était arrivé en provenance de Rennes il y a un an pour quelques 3 millions d’euros. Le Franco-Tchadien de 20 ans quitte la Salernitana et rejoint la Lazio de Rome pour 8 millions d’euros. Auteur d’une saison pleine avec 33 matchs de championnat avec 4 buts et 4 passes décisives. Le jeune ailier français signe un contrat de 5 avec la Lazio. Rennes dispose d’un pourcentage à la revente d’environ 40%. Le club devrait récupérer un peu plus de 3 millions d’euros sur cette opération explique Sébastien Denis rédacteur en chef de Foot Mercato. Belle opération pour le club breton.

Yoro à Madrid !

Annoncé depuis quelques semaines un peu partout en Europe mais notamment du côté du Paris Saint-Germain ou du Real Madrid. Le jeune défenseur central français du LOSC Leny Yoro devrait bien atterrir à Madrid lors de ce mercato estival.

Longtemps envoyé du côté du Paris Saint-Germain qui souhaite recruter des jeunes prometteurs français. Et surtout renforcer sa défense, Leny Yoro devrait finalement s’engager au Real Madrid. On sait depuis plusieurs semaines que le joueur avait une préférence pour le club espagnol. C’est désormais quasi officiel il devrait atterrir à Madrid durant le mercato. Le jeune de 18 ans va réaliser son rêve en s’engageant avec le Real de Madrid, quant à son club formateur le LOSC, il devrait toucher une belle indemnité de transfert. Un beau coup pour le club de Florentino Perez, Le Real Madrid semble parti pour régner encore un bon bout de temps sur l’Europe. Notamment avec la fraîche arrivée de l’international français Kylian Mbappé. Courtiser par le Paris Saint-Germain mais aussi par de nombreux clubs anglais, Yoro devrait donc bien s’engager avec le Real de Madrid.

🔴 Leny Yoro aurait déjà prévenu ses coéquipiers qu’il 𝗥𝗘𝗝𝗢𝗜𝗡𝗗𝗥𝗔 le Real Madrid cet été ! 👋🤍 🗞 @okdiario pic.twitter.com/9TdEwPi1cV — Vibes Foot (@VibesFoot) July 1, 2024

Saliba, Paris ou Madrid

Après le feuilleton Mbappé le PSG et le Réal de Madrid se retrouve sur le dossier Saliba. Alors que les deux clubs sont déjà en concurrence sur le dossier Leny Yoro.

Le Paris Saint-Germain souhaite bien renforcer sa défense durant ce mercato estival. Avec un grand nombre de joueurs blessés ou peu fiable dans la défense. Le club de la capitale va très certainement recruter à ce poste. Alors que le jeune défenseur central lillois Leny Yoro était ciblé, le joueur aurait une préférence pour le club de la capitale espagnole.

Saliba une possibilité ?

Arsenal’s Saliba In The Crosshairs Of Real Madrid And PSGhttps://t.co/IecCoOLrS8 pic.twitter.com/V7s3OgBYsA — Arsenal Brief (@arsenal_brief) July 1, 2024

Le PSG, penserai à William Saliba. Actuellement à l’euro avec l’équipe de France, le jeune défenseur de 23 ans est sous contrat avec Arsenal jusqu’en 2027. Le Réal de Madrid serait aussi sur le dossier. Pour les Gunners, il est hors de question de vendre son défenseur. Considéré comme l’un des meilleurs du monde à son poste cette saison. Sa valeur marchande est estimée à 80 millions d’euros. Néanmoins le PSG et le Réal resteront très attentif sur le dossier.

Cherki file en Bundesliga

Rayan Cherki devrait bien quitter l'OL cet été. En partance pour le PSG, le joueur pourrait bien se diriger vers la Bundesliga. Dortmund aurait doublé le Paris Saint Germain sur le dossier.

Annoncé depuis plusieurs semaines du côté de la capitale, Ryan Cherki aurait une préférence pour le club du BVB. À un an de la fin de son contrat il devrait quitter son club formateur. Et aurait opté pour Dortmund selon Fabrice Hawkins. Alors que le lyonnais était annoncé au Paris Saint-Germain cet hiver, Luis Campos et Luis Enrique apprécieraient son profil et pousserait pour le recruter. Malgré cet intérêt le jeune international espoir français, devrait bien s’engager en Allemagne. Dortmund, club réputé pour lancer les jeunes joueurs à haut niveau.

Pas de PSG pour Cherki !

🔴 En fin de contrat dans un an, Rayan Cherki va quitter l’OL cet été. L’international Espoirs français a décliné l’offre du PSG et se dirige vers le Borussia Dortmund. https://t.co/xpMAaClHEJ pic.twitter.com/D8alelNgOY — RMC Sport (@RMCsport) June 30, 2024

L’Olympique Lyonnais et Dortmund sont en négociations pour Rayan Cherki. Le BVB va perdre sa légende Marco Reus, le jeune Lyonnais serait le bon profil pour le remplacer. En effet, les 2 joueurs ont des similitudes, numéro 10 créateur, technique capable de faire des différences. Dortmund pourrait réaliser un très bon coup. Le club allemand devrait s’aligner à l’offre du Paris Saint-Germain, environ 15 millions d’euros.

Lyon mise sur un crack

Le mercato de l’OM va s’accélérer avec l’officialisation de la signature de Roberto De Zerbi. Ça bouge aussi du côté des concurrents comme Lens, le PSG, Monaco et surtout Lyon qui vient de réaliser un gros coup.

L’Olympique de Marseille a officialisé la signature de son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi. Le coach italien devrait être présenté à la presse cette semaine. Le recrutement olympien devrait aussi s’accélérer. Cela bouge aussi du côté de la concurrence en Ligue 1. En effet, Lyon vient de réaliser un gros coup sur le marché des transferts avec la signature annoncée d’un joueur longtemps évoqué du côté de l’OM : Thiago Almada !

Le grand espoir du football argentin évolue en Major League Soccer sous les couleurs de l’Atlanta United. Il a inscrit 13 buts et délivré 16 passes décisives lors de sa dernière saison.

Almada arrive qu’en janvier

Almada va donc d’abord s’engager avec Botafogo, l’autre club du président de Lyon, John Textor. Un accord a été trouvé pour un montant de transfert proche de 20 millions d’euros. Selon les informations du journal l’Equipe, l’international argentin rejoindra l’Olympique Lyonnais en janvier prochain, après avoir passé d’abord six mois à Botafogo pour terminer la saison brésilienne.

Lyon va donc récupérer un joueur talentueux qui avait été longtemps annoncé sous le radar de l’OM. Un gros coup pour les lyonnais

