Sampaoli regrette un manque dans son effectif, la Juve sur Kamara et une bonne nouvelle pour Milik… Les infos et rumeurs mercato OM de cette semaine !

Comme tous les week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au menu ce dimanche : Sampaoli aurait aimé l’arrivée d’un attaquant, Kamara plait à la Juve et Milik apporte une bonne nouvelle au club…

Mercato OM : Sampaoli confirme qu’il aurait aimé un joueur supplémentaire à un poste bien précis !

L’OM va affronter l’AS Monaco ce samedi dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli est revenu sur le mercato estival olympien, il confirme qu’il aurait aimé disposer d’un attaquant supplémentaire. Interrogé sur le mercato estival de l’OM, Jorge Sampaoli a confirmé qu’il aurait aimé disposer d’un attaquant de plus de son effectif. Le coach olympien a précisé qu’il ferait sans et ce que la dernière recrue Amine Harit pourra apporter…

Nous aurions aimé un attaquant de plus — Sampaoli

« Il y a une position de l’entraîneur et la situation du club qui n’a pas pu compléter la totalité de l’équipe. Ce sont des choses qui arrivent et qu’il faut accepter. Nous allons travailler comme ça. Nous aurions aimé un attaquant de plus au regard des incertitudes sur la dernière année de contrat et Caleta-Car. Nous n’avons pas une quantité de joueurs importantes mais nous ferons avec. (…) Amine Harit va beaucoup nous apporter grâce à ses qualités techniques. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (10/09/2021)

#Sampaoli (sur le mercato) : « La situation du club ne nous a pas permis de faire ce que l’on voulait. Nous aurions aimé avoir un attaquant supplémentaire. Nous avons beaucoup de travail et nous devons continuer à travailler. »#ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 10, 2021

#Sampaoli : « Amine Harit va beaucoup nous apporter grâce à ses qualités techniques. Amavi et Milik ont des gènes et seront absents. On verra si Konrad, Gerson et Under sont pas trop fatigués pour disputer la rencontre face à Monaco. »#ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 10, 2021

Mercato OM : Un cador de Serie A à l’affût sur Kamara ?

Alors que le mercato estival est officiellement terminé, la Juventus ciblerait Boubacar Kamara. À un an de la fin de son contrat, la Vieille Dame aimerait enrôler le milieu de terrain gratuitement la saison prochaine.

Après avoir failli partir dans les derniers instants du mercato estival, Boubacar Kamara a finalement pris la décision de rester à l’OM cette saison.

En effet, le milieu de terrain olympien disposait de deux offres anglaises dans les derniers instants du mercato. Si Pablo Longoria a poussé pour s’en séparer et récupérer des liquidités, Boubacar Kamara n’a pas été emballé par ces deux offres. En effet, Wolverhampton et Newcastle étaient les deux seuls clubs intéressés par son profil. Toutefois, Boubacar Kamara a décliné ces deux propositions puisqu’il estimait que ces projets ne seraient pas idéaux pour sa progression.

En revanche, s’il n’est pas parti cet été, il pourrait très bien plier bagages à l’issue de la saison. À un an de la fin de son contrat avec le club phocéen, le milieu de terrain n’a toujours pas prolongé et plusieurs écuries européennes suivent attentivement son profil en vue de le récupérer libre à l’issue de la saison.

McKennie remplacé par Kamara à la Juventus ?

Si l’AC Milan s’est manifesté lors du mercato estival pour tenter de récupérer Boubacar Kamara, un autre cador italien serait à l’affût. En effet, à en croire les informations révélées par Tuttosport, la Juventus songerait à se séparer de Weston McKennie. En effet, le milieu de terrain américain aurait même pu partir du côté de West-Ham avant la fin du mercato estival.

De ce fait, la Juventus aurait manifesté son intérêt pour Boubacar Kamara, libre de toute contrat à l’issue de la saison. Mis à part sa situation contractuelle, la Vieille Dame apprécierait en lui sa polyvalence et son potentiel. En effet, Boubacar Kamara est capable d’évoluer à deux postes : défenseur central et milieu de terrain.

Toutefois, le média italien croit savoir qu’Aurélie Tchouaméni serait la priorité des Bianconeri à ce poste. Reste à savoir si la Juventus pourrait envisager de faire coup double l’été prochain. Dernièrement, on apprenait que l’OM avait soumis une offre de prolongation de deux ans à Boubacar Kamara. Affaire à suivre…

Mercato – OM : Nouveau rebondissement de taille pour Kamara ! https://t.co/o8n6z7aZqT pic.twitter.com/eCs7QmcJYy — le10sport (@le10sport) September 9, 2021

Kamara a été titulaire et c’était ton meilleur joueur – Mourad Aerts

« Boubacar Kamara se fait un peu défoncer en ce moment. C’est à dire qu’on dit qu’il est ingrat, qu’il vaut rien sans le club, qu’on a pas besoin de lui. Et puis arrêter de dire qu’il a été bon, moyen ou plus donc en fait il y a ce petit truc qui commence à grandir parce qu’on est dans une hype des nouveaux recrutements. On est très hypé par les nouveaux joueurs donc on se dit « En fait Kamara on s’en fou ». Et puis en plus de ça on ne se rend pas compte et on ne valorise pas assez que faire deux saisons comme Kamara l’a fait, à un poste qui n’est pas le sien de formation dans un contexte très compliqué à l’Olympique de Marseille, à 20 ans, très peu de joueurs l’ont fait. Mais nous par contre on va s’enflammer sur d’autres joueurs. Moi j’apprécie beaucoup Romain Perraud. Mais je ne suis pas sûr qu’il aurait réussi à l’OM. De toute manière il a signé en Angleterre. J’étais pour le fait qu’il vienne. Mais par contre quand quelqu’un est à l’OM, il faut comprendre comme c’est difficile d’être titulaire à l’OM. Kamara, il a été titulaire et c’était ton meilleur joueur. Oui l’équipe était nulle, mais c’était ton meilleur joueur. » Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille (01/08/2021)

Sanctions Nice – OM : Longoria sort du silence !

À la suite des sanctions communiquées au sujet des incidents survenus lors de la rencontre entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille, le club phocéen a donné sa première réaction à travers un communiqué.

La réponse de l’Olympique de Marseille était attendue. À travers un communiqué officiellement sorti sur le site du club, Pablo Longoria a réagi aux sanctions décidées par la commission de discipline hier soir.

En effet, malgré l’envahissement de terrain et des agressions portés sur les joueurs phocéens, le match sera à rejouer dans son intégralité sur terrain neutre à huis clos. De plus, Alvaro a écopé de 2 matches de suspension fermes et Dimitri Payet a écopé d’un match de suspension avec sursis.

Le communiqué de l’OM :

« L’Olympique de Marseille a pris connaissance des décisions prononcées hier soir par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel concernant la rencontre OGC Nice / Olympique de Marseille du 22 août 2021. Le club regrette que tout envahissement de terrain portant atteinte à la sécurité et à la santé des joueurs ne soit pas sanctionné immédiatement et avec plus de fermeté. Depuis toujours, l’OM est un club profondément ancré dans la lutte contre la violence et le racisme. «Les autorités du football avaient l’occasion historique de faire preuve d’exemplarité en marquant les esprits, déclare Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille. Ces sanctions ne semblent pas tenir compte du climat délétère qui a entouré cette rencontre au cours de laquelle leur sécurité n’était pas assurée, ce qui a pourtant été reconnu lors des auditions. Je souhaite par ailleurs saluer l’arbitre de la rencontre qui n’a jamais changé de position concernant la mise en danger des acteurs sur le terrain et son souhait de ne pas reprendre le match. Nos joueurs, qui devraient être les acteurs d’un match de football, ont été ce soir-là les victimes. Dans ce cas précis, les punir eux-mêmes de violences, me semble être une solution de facilité. En tant que président de l’OM, ma volonté a toujours été et restera de préserver la sécurité de tous les acteurs du football.» » Communiqué de l’OM – Source : OM.fr (09/09/2021)

[ 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 ] : Réaction du club suite à la commission de discipline de la LFP du 08/09/2021 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 9, 2021

OM : Milik prépare son grand retour !

Éloigné des terrains depuis de nombreuses semaines, Arkadiusz Milik prépare son grand retour avec l’Olympique de Marseille. De retour à la Commanderie depuis le mois d’août, le Polonais a touché le ballon et a repris la course.

Le retour sur les terrains d’Arkadiusz Milik est attendu par les supporters avec impatience. Éloigné des terrains depuis de nombreux mois, l’attaquant polonais s’apprête (enfin) à effectuer son grand retour sous la tunique phocéenne.

Blessé au genou à l’issue de la saison face à Metz, Arkadiusz Milik avait même été contraint de renoncer à l’Euro 2020 l’été dernier, qu’il souhaitait disputer avec la Pologne. Toutefois, l’attaquant marseillais n’a jamais songé à quitter l’OM cet été et travaille d’arrache-pied pour effectuer son retour sur les terrains le plus rapidement possible.

En son absence, Jorge Sampaoli a plusieurs fois aligné Dimitri Payet en tant que faux numéro 9 dans son système hybride. Mis à part cette option, le technicien argentin peut également compter sur Cheikh Bamba Dieng, le seul attaquant présent dans l’effectif olympien aux côtés d’Arkadiusz Milik depuis le départ de Dario Benedetto du côté d’Elche.

Milik bientôt de retour

Dernièrement, La Provence révélait qu’Arkadiusz Milik devrait attendre encore un peu avant d’effectuer son retour sur la pelouse. À tel point que l’attaquant polonais aurait encore besoin d’un mois d’arrêt afin d’être à 100% et de retrouver ses coéquipiers.

Toutefois, Arkadiusz Milik a partagé dans sa story Instagram des images de lui à l’entraînement. Visiblement, l’attaquant polonais a intensifié ses efforts pour retrouver le groupe le plus rapidement possible. En effet, on le voit effectuer et répéter des petites courses avec et sans le ballon. De quoi être optimiste pour espérer son retour rapidement afin d’être présent pour les échéances importantes qui attendent l’OM dans les prochaines semaines.

Milik reprend l’entraînement de son côté : via Instagram#TeamOM pic.twitter.com/wb4lwqUDcf — Fanatic0M (@Fanatic0M) September 7, 2021

Je dois remercier Milik pour ça – Pablo Longoria

En juillet dernier, Pablo Longoria avait tenu à remercier Arkadiusz Milik pour son engagement envers l’OM.

« L’avenir de Milik ? Comme je l’ai déjà dit, je n’ai pas une boule de cristal. Mais c’est un joueur de l’OM, un joueur très engagé avec l’OM. Ce qu’il a fait avant l’Euro, en prenant en considération la situation du club et sa santé, de ne pas forcer pour aller à l’Euro et bien commencer le championnat avec nous, c’est un geste que l’on considère comme très fort, je dois le remercier pour ça. Je l’ai fait personnellement. Le niveau d’engagement qu’il a avec le club est haut, en tant qu’institution il faut l’en remercier » Pablo Longoria — Source: Conférence de presse (08/07/21)