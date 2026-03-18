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OM : “La vraie question c’est : Que veut faire McCourt ?”

Extrait de l’émission “Débat Foot Marseille” avec le chef des sports de La Provence Alexandre Jacquin concernant l’avenir de l’OM et de l’investissement de Frank McCourt.

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