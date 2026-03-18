Extrait de l’émission “Débat Foot Marseille” avec le chef des sports de La Provence Alexandre Jacquin concernant l’avenir de l’OM et de l’investissement de Frank McCourt.
Abonnez vous à notre chaine Youtube pour ne rien rater de l’actu de l’OM
Video
OM : “La vraie question c’est : Que veut faire McCourt ?”
“On n’est pas là pour dire du bien ou du mal de l’OM”
OM : Les principaux responsables sont Benatia et Longoria !
OM – Di Meco : “Pablo Longoria, c’était voué à l’échec !”
OM : “Que veulent-ils faire avec ce club ? C’est quoi le projet ? “
Mercato OM : “Guendouzi joue les doigts dans le nez dans cette équipe !”
OM : Un groupe rongé par la peur
#MercatOM : Et si l’#OM tentait le gros coup Alexander Sorloth?
#MercatOM : “Cornelius? Il ne m’a pas convaincu !”
OM : De Bono ne veut pas s’enflammer malgré le 4-1 vs Brest !
Afficher les commentaires
0