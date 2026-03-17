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Videos - 15h11

“On n’est pas là pour dire du bien ou du mal de l’OM”

“On n’est pas là pour dire du mal du bien ou du mal de l’OM, on est là pour raconter la réalité de ce qu’il s’y passe.” Alexandre Jacquin, chef des sports de La Provence au sujet du traitement journalistique de l’OM #OM

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