“On n’est pas là pour dire du mal du bien ou du mal de l’OM, on est là pour raconter la réalité de ce qu’il s’y passe.” Alexandre Jacquin, chef des sports de La Provence au sujet du traitement journalistique de l’OM #OM
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“On n’est pas là pour dire du bien ou du mal de l’OM”
OM : Les principaux responsables sont Benatia et Longoria !
OM – Di Meco : “Pablo Longoria, c’était voué à l’échec !”
OM : “Que veulent-ils faire avec ce club ? C’est quoi le projet ? “
Mercato OM : “Guendouzi joue les doigts dans le nez dans cette équipe !”
OM : Un groupe rongé par la peur
#MercatOM : Et si l’#OM tentait le gros coup Alexander Sorloth?
#MercatOM : “Cornelius? Il ne m’a pas convaincu !”
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La défense de l’OM : C’est quoi le problème ? Analyse tactique !
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