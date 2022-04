L’avenir de Sampaoli, un nouveau club anglais sur Caleta-Car, un Français pour remplacer Kamara? Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme tous les week-ends, FCM vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato OM de la semaine ! Au programme ce dimanche : L’avenir de Sampaoli, un nouveau club anglais sur Caleta-Car, un Français pour remplacer Kamara?

Mercato M: Un nouveau club de Premier League sur Caleta-Car ?

Présent au stade Vélodrome lors de la rencontre qui opposait l’OM au FC Nantes, Steven Gerrard supervisait Bouba Kamara, mais pas seulement… En effet, Duje Caleta-Car serait également dans le viseur de la légende de Liverpool.

Alors que l’OM disputait sa rencontre face au FC Nantes mercredi soir, un certain Steven Gerrard s’est rendu au Stade Vélodrome pour superviser certains joueurs. Selon RMC, le coach d’Aston Villa est venu en personne pour surveiller Bouba Kamara, libre de tout contrat à la fin de la saison. Cependant, l’ancien capitaine des Reds de Liverpool ne serait pas venu uniquement pour le natif de Marseille. En effet, Duje Caleta-Car serait dans le viseur des Villans.

Caleta-Car en plus de Kamara ?

Auteur d’une belle saison après des débuts compliqués, Duje Caleta-Car attire toujours certains clubs anglais. En effet, selon les informations d’Ignazio Genuardi, Steven Gerrard serait également venu au Vélodrome lors du match face à Nantes pour pouvoir examiner de plus près le cas du grand défenseur croate. Donc après Liverpool ou encore West Ham, c’est bien Aston Villa qui s’intéresse au profil du vice-champion du monde 2018. Libre en juin 2023, l’OM devra impérativement le vendre cet été pour récupérer de l’argent et ne pas perdre le Croate librement.

Pour rappel, la dernière fois que les deux clubs ont fait affaires ensemble, c’était pour le transfert de Morgan Sanson à l’hiver 2021.

J’espère que Caleta-Car ne partira pas libre – De Bono

Participant à l’émission Débat Foot Marseille, Jean-Charles De Bono donne son ressenti sur l’avenir du défenseur central de l’OM, Duje Caleta-Car.

J’espère que Caleta-Car ne partira pas libre et que l’OM sera assez intelligent pour le faire prolonger. Aujourd’hui, au mois de juin il restera une année en sachant que l’OM l’année prochaine sera certainement en Ligue des Champions, quel intérêt de vouloir partir aujourd’hui en temps libre dans un an en jouant une C1 en se montrant encore plus aux clubs européens. Sportivement, c’est un joueur important qui a été très souvent titulaire cette saison. Il y a ce conflit qui peut créer de la rancœur de ne pas être parti, il peut aussi penser de manière personnelle. Jean-Charles De Bono – Source : Débat Foot Marseille (21/04/2022)

Mercato OM: Le transfert d’Harit trop cher pour l’OM?

Amine Harit réalise une excellente fin de saison avec l’Olympique de Marseille. L’international marocain n’était plus dans les plans de Jorge Sampaoli mais il a réussit à inversé la tendance. L’OM voudrait désormais garder le jeune milieu offensif mais Schalke serait plutôt gourmand dans ce dossier.

Arrivé lors des derniers jours du dernier mercato estival, Amine Harit a connu plusieurs phases bien distinctes lors de sa saison sous le maillot olympien. Auteur de deux très belles rencontres face à Monaco et Rennes en début d’exercice, l’international marocain s’est petit à petit éteint lors des matchs suivants jusqu’à disparaître complétement de l’effectif. Perdu de vue pendant plusieurs mois, Amine Harit n’entrait absolument plus dans les plans de Jorge Sampaoli. Lorsqu’il rentrait, le milieu offensif n’apportait pas ce qu’il pouvait apporter au vu de ses capacités. Harit semble cependant avoir fait changé d’avis Sampaoli et l’a convaincu de le garder la saison prochaine. En effet, depuis quelques semaines, quelques mois, Harit a retrouvé son niveau de jeu. Très bon en Ligue Europa Conférence, Harit a également été très en forme lors de sa rentrée face au PSG et pendant le match face au FC Nantes. Cependant, Schalke serait plutôt gourmand dans le dossier Amine Harit.

Schalke trop gourmand pour Harit ?

Selon les informations de L’Equipe, l’OM pourrait avoir du mal à compléter le transfert d’Amine Harit cet été. En effet, selon le quotidien sportif, les deux dernières années de contrat qui le lie au club allemand ainsi que son salaire rendraient l’opération compliquée. Pas sûr donc de revoir Amine Harit sous le maillot olympien la saison prochaine même si la qualification en Ligue des Champions pourrait faciliter l’affaire.

Sampaoli pas assez patient avec Harit

Présent en conférence de presse hier, Jorge Sampaoli a été interrogé sur la remise en forme d’Amine Harit. Le coach argentin a reconnu un manque de patience de sa part envers l’international marocain.

« C’est ma responsabilité de ne pas avoir profité d’Amine à certains moments de manière très honnête. Quand on l’a choisi, on savait ce qu’on attendait de lui et je n’ai pas eu la patience pour supporter quelques erreurs qu’il a pu faire dans certains matchs, ça l’a éloigné de l’équipe. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse

Mercato OM : Bakayoko pour remplacer Kamara ?

Actuellement deuxième du championnat, l’OM est en route vers le podium et une qualification en Ligue des Champions. Pour ce mercato estival, Pablo Longoria devra pour débuter gérer le dossier Kamara qui devrait quitter le club en juin. Notre consultant Jean-Charles De Bono et notre journaliste ont évoqué une piste venant d’Italie pour remplacer le minot marseillais.

À cinq journées de la fin du championnat, l’Olympique de Marseille est en passe de se qualifier pour la Ligue des Champions. En terminant 2ème, l’OM pourrait s’offrir une qualification directe pour la coupe aux grandes oreilles et un mercato plus ambitieux en vue de bien figurer dans cette compétition européenne. Une fenêtre estivale que Pablo Longoria devra démarrer tambours battants avec notamment la gestion du cas Kamara. Il est désormais quasiment assuré que le joueur formé au club quittera les Phocéens à la fin de la saison.

Une perte énorme pour l’équipe de Jorge Sampaoli qu’il faudra combler avec la venue d’un joueur de qualité et expérimenté. Et depuis quelques semaines, le nom de Tiémoué Bakayoko revient avec insistance du côté de la Canebière. Jouant très peu à l’AC Milan et bénéficiant d’une très bonne connaissance de la Ligue 1 et du haut niveau, l’ancien joueur de Monaco a tout de la bonne affaire c’est en tout cas ce que pense notre consultant Jean-Charles De Bono :

« Bakayoko j’aime beaucoup, c’est un joueur d’impact, il a une grosse présence. Si Kamara part c’est une bonne acquisition, il a besoin de se relancer (…) Si il vient à l’Olympique de Marseille, il aura pas de difficultés à s’adapter, il connait la Ligue 1, il viendrait dans un club qui joue la Ligue des Champions, pour remplacer Kamara ça serait parfait. Athlétiquement, techniquement c’est beau, il a du vécu dans les gros clubs que ce soit Chelsea ou le Milan AC donc aujourd’hui, il a cette expérience et cette envie de vouloir jouer parce qu’il est passé par 2 gros clubs où il s’est pas véritablement imposé donc une nouvelle fois si il arrive à s’imposer à Marseille, il retrouvera la lumière » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club Marseille (21/04/2022)

Bakayoko, un véritable pari ?

Revenu à l’AC Milan après un prêt à Naples et un retour à Monaco, Tiémoué Bakayoko pourrait profiter de l’OM pour relancer sa carrière alors que son temps de jeu à Milan est famélique. Pour notre journaliste, Mourad Aerts, tenter de faire venir le milanais serait un pari pas assurément gagnant :

« Quand il est arrivé à l’AC Milan, Gattuso lui a mené la vie dure, il pensait que c’était un joueur de m… et Bakayoko lui avait prouvé à l’époque que c’était un très bon joueur, il avait finit par totalement le convaincre (…) Après il a 28 ans, c’est un gros salaire, je sais pas, c’est aussi compliqué » Mourad Aerts – Source : Football Club Marseille (21/04/2022)

Mercato OM : « La situation de Sampaoli n’est pas complètement réglée »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille cette semaine sur le plateau de Football Club de Marseille avec l’ancien joueur de l’OM Jean-Charles de Bono et le journaliste de l’Équipe Mathieu Grégoire. Un extrait consacré à l’avenir du coach marseillais Jorge Sampaoli.

Dans le dernier numéro de notre émission Débat Foot Marseille, l’ancien joueur de l’OM, Jean-Charles De Bono et le journaliste de l’Équipe basé essentiellement à Marseille, Mathieu Grégoire ont évoqué le futur de l’entraîneur argentin Jorge Sampaoli qui pourrait envisager d’aller voir ailleurs lors de ce mercato estival.

Il n’y a pas 100 % de chance qu’il reste à l’OM – Grégoire

Invité de l’émission Débat Foot Marseille, Mathieu Grégoire appelle à la prudence concernant l’avenir du coach de l’OM, Jorge Sampaoli.

La situation de Sampaoli n’est pas complètement réglée, il n’y a pas 100 % de chance qu’il reste à l’OM. C’est un entraîneur qui a toujours cette idée de dire ce qu’il a accompli en un an et demi plutôt que de donner du rêve et de se projeter sur trois ans avec un projet à long terme. Non, le fait qu’il dise qu’il est en train de préparer le mercato n’est pas une indication parce qu’il dit aussi qu’il a toujours un petit cahier avec des noms de joueurs, c’est quelqu’un qui est toujours prêt. Il vient du championnat du Brésil où il a changé de club chaque année où il a un côté très argentin, hormis les sélections quand tu t’installes en club, la vie est très éphémère, tu peux être dégagé du jour au lendemain, mais aussi que tu peux trouver du job du jour au lendemain. Sampaoli est quelqu’un d’assez réactif, il est capable de dire qu’il s’en va pour un autre projet, il l’avait déjà fait lorsqu’il a quitté Séville au bout d’un an pour prendre la sélection d’Argentine. Mathieu Grégoire – Source : Débat Foot Marseille (19/04/2022)

C’est quelqu’un qui est ambitieux – Grégoire

Interrogé sur la situation du coach Mathieu Grégoire explique le cheminement dans la tête de Sampaoli et évoque les objectifs de l’OM pour ce mercato estival.

Il va regarder ce qu’on lui propose, les moyens qu’il aura, avec qui il va travailler. Je pense qu’il aura un temps de réflexion sur sa situation. C’est quelqu’un qui est ambitieux, qui veut du mercato, il a récemment dit en conférence de presse qu’il y aura des départs et des arrivées. Son objectif pour la saison prochaine, c’est de conserver à peu près une base et d’ajouter quatre ou cinq joueurs à l’effectif. Sachant en plus qu’il faut aussi remplacer ceux qui vont partir, ça peut encore faire un mercato à 10 éléments. Si le coach Sampaoli et le président Longoria restent, on aura un mercato agité. Mathieu Grégoire – Source : Débat Foot Marseille (19/04/2022)

Retrouvez le dernier numéro de Débat Foot Marseille de ce Mardi 19 avril 2022.

