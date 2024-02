Bilan du mercato, plus grosse masse salariale de l’histoire et 4 absents plus des incertitudes face à Lyon… Les 3 infos OM de ce vendredi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi :

Le bilan du mercato d’hiver 2024

Le mercato a officiellement fermé ses portes ce jeudi 1er février à minuit. Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal 2024.

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant l’ensemble des mouvements officiels dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. L’OM a ainsi enregistrer 4 arrivées et 4 départs lors de ce marché des transferts hivernal.

ARRIVÉES

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Jean Onana Besiktas Prêt avec OA (4M€) Ulisses Garcia Young Boys 3M€ Faris Moumbagna FK Bodø / Glimt 8M€ Quentin Merlin FC Nantes 10,5M€ (+bonus)

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Renan Lodi Al Hilal 23M€ Vitinha Genoa Prêt avec OA 25M€ Malinovkyi Genoa 7M€ Mughe Dunkerque Prêt sans option d’achat

L’OM dispose de la masse salariale la plus élevée de son histoire ?

Le mercato d’hiver 2024 est terminé, l’OM a recruté 4 éléments et laissé filé 3 joueurs dont deux en prêt. Pour autant, selon l’Equipe, le club atteint une masse salariale la plus élevée de son histoire…

En effet, selon l’Equipe avec les arrivées d’Onana (qui a divisé son salaire par deux), Garcia, Moumbagna et Merlin, l’OM dispose de la plus grosse masse salariale de son histooire. Le quotidien sportif avance un montant de 143M€ charges comprises pour l’ensemble des salariés du club.

143M€ charges comprises pour l’ensemble des salariés du club

En novembre dernier, l’OM a vu sa masse salariale encadrée par la DNCG, le club a tout de suite réagi en publiant le Communiqué officiel ci-dessous.

« L’Olympique de Marseille prend bonne note de la décision rendue par la DNCG. Auditionnée ce jour, la Direction de l’OM a présenté un budget respectueux des règles de gestion les plus strictes et qui s’inscrit dans la pérennisation financière du club prônée par le Président du Directoire, Pablo Longoria.

Le régulateur financier a apprécié cette présentation et a validé sans réserve les prévisions du club, permettant ainsi à l’équipe dirigeante de poursuivre sereinement la transformation du club dans le respect du cadre budgétaire.

Cette mesure s’inscrit dans la relation de confiance entre la Direction de l’Olympique de Marseille et la DNCG, construite depuis plusieurs années et renforcée par la présentation du meilleur résultat comptable de ces huit dernières saisons. »

Le régulateur financier a apprécié cette présentation et a validé sans réserve les prévisions du club

Voici le communiqué de la LFP.

Dans le cadre du réexamen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2023-2024, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris les décisions suivantes en application de l’article 11 du Règlement de la D.N.C.G. :

LIGUE 1 UBER EATS

HAVRE AC, OGC NICE

Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG

OLYMPIQUE DE MARSEILLE

Encadrement de la masse salariale au budget révisé présenté par le club

4 forfaits et des incertitudes face à Lyon

Avant le déplacement à Lyon ce dimanche pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, Gennaro Gattuso était en conférence de presse ce vendredi. Le coach italien a fait le point sur son groupe avant le déplacement à Lyon.

Interrogé sur l’état de son groupe avant le déplacement de l’OM à Lyon, Gennaro Gattuso, qui est toujours de privé de Rongier et Nadir, a confirmé les forfaits de Gueye et Kondogbia. Gigot est de retour suite à sa suspension, Clauss a retrouvé le groupe ce vendredi. « Pape Gueye est blessé, Kondogbia ne s’est pas entrainé de la semaine, Murillo a fait du travail individuel, il y a de petits bobos pour Veretout et Aubameyang. Clauss a fait son retour aujourd’hui avec le groupe. Le retour des internationaux de la CAN ? Je pense pouvoir compter sur tous les joueurs. Ils pensaient pouvoir jouer la victoire à la CAN, ils avaient le visage fermé aujourd’hui. Le Maroc et le Sénégal pensait jouer au moins le demi-finales. »

A lire : Mercato OM : La franchise de Balerdi concernant les approches !

Veretout et Aubameyang aux soins, Clauss de retour

#Gattuso sur les absents: « Gueye est arrêté , il s’est blessé avec la sélection. Murillo a fait un travail personnalisé. Il y a des petits pépins pour Aubameyang et Veretout. Clauss s’est entraîné pour la première fois avec le groupe. » #liveFCM #TeamOM #OM pic.twitter.com/s4yNFT8lHS — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 2, 2024