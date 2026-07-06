Traoré, Greenwood, Hojbjerg… Les tableaux mercato OM de ce lundi 6 juillet 2026 !

Le mercato d’été 2026 a ouvert ses portes le 15 juin ! Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2026.
Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Ce lundi c’est la reprise au centre RLD, si Greenwood est bien là, son nom est toujours évoqué en Italie, Espagne et Turquie. L’OM et le Genoa auraient un accord de principe pour Traoré,
A lire : Mercato OM : Marseille fixe son prix pour Greenwood, le montant dépasse les 55M€ ?
ARRIVEES
|
OFFICIEL
|Nom
|Club
|Montant du Transfert
|
Infos – Rumeurs
|Nom
|Club
|Montant
Estimé
|Faisabilité
|Zinedin Smajlovic
|Sandefjord
|6M€
|Leon Goretzka
|Bayern Munich
|Libre
|Roony Bardghji
|FC Barcelone
|Prêt
|Arsène Kouassi
|FC Lorient
|12M€
DÉPARTS
|
OFFICIEL
|Nom
|Club
|Montant du Transfert
|Benjamin Pavard
|Inter
|Fin du prêt
|Arthur Vermeeren
|RB Leipzig
|Fin du prêt
|Ethan Nwaneri
|Arsenal
|Fin du prêt
|Bilal Nadir
|Fin de contrat
|
Infos – Rumeurs
|Nom
|Club
|Montant
Estimé
|Faisabilité
|Jeffrey De Lange
|Twente
|2.5M€
|Hamed Junior Traoré
|Genoa
|Prêt avec OA
|Pierre-Emerick Aubameyang
|Genoa, MLS, Turquie…
|1.5M€
|Mason Greenwood
|Roma, Atlético de Madrid…
|50M€
|Pierre-Emile Højbjerg
|Juve, Besiktas…
|10M€
|Facundo Medina
|River Plate
|20M€
|Leonardo Balerdi
|Atlético Madrid. La Juventus Turin, l’AS Rome, Nottingham Forest…
|20M€
|Bamo Méité
|Lille
|7M€
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