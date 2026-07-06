Traoré, Greenwood, Hojbjerg… Les tableaux mercato OM de ce lundi 6 juillet 2026 !

Le mercato d’été 2026 a ouvert ses portes le 15 juin ! Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2026.

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Ce lundi c’est la reprise au centre RLD, si Greenwood est bien là, son nom est toujours évoqué en Italie, Espagne et Turquie. L’OM et le Genoa auraient un accord de principe pour Traoré,

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ARRIVEES

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert

Infos – Rumeurs Nom Club Montant

Estimé Faisabilité Zinedin Smajlovic

Sandefjord 6M€ Leon Goretzka Bayern Munich Libre Roony Bardghji FC Barcelone Prêt Arsène Kouassi FC Lorient 12M€

DÉPARTS