Weah, Ounahi, Raspadori… Les tableaux mercato OM de ce mardi 8 juillet 2025 !

Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2025.

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Ce mardi, optimisme pour Weah, un courtisan de plus pour Ounahi et Raspadori c’est vraiment trop cher !

ARRIVEES

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Angel Gomes LOSC Libre CJ Egan-Riley Burnley Libre Facundo Medina Lens Prêt (2M€) + OAO 18M€ + 2M€ de bonus

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Luis Henrique Inter 25M€ Chancel Mbemba – Libre Samuel Gigot Lazio 3.6M€ Luiz Felipe Ramos Rayo Libre