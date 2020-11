Amavi a des solutions, une date libérée pour #OMRCL et l’énigmatique augmentation de capital… Les 3 infos OM de ce vendredi

FCMarseille vous propose tous les soirs à 20h10 les 3 infos OM. Au menu ce vendredi: L’OM va devoir accélérer pour Amavi, une date libérée pour jouer un des matches en retard de l’OM et l’énigmatique augmentation de capital, décryptage et hypothèses…

Mercato : L’OM va devoir accélérer pour Amavi !

Sur le plateau de Culture Foot sur Téléfoot, Simone Rovera a fait le point sur les discussions ouvertes entre les dirigeants de l’OM et le clan Jordan Amavi. Le journaliste italien estime que l’OM va devoir séduire l’ancien niçois qui se sent bien à Marseille. Cependant, son entourage serait assez pessimiste concernant une issue favorable d’autant que les clubs intéressés ne manquent pas…

« Il y a des intérêts autour du joueur, des clubs d’Angleterre, d’Espagne, d’Italie se sont renseignés. Deux clubs en Turquie s’intéressent aussi à lui. Marseille doit avancer un peu plus, faire des efforts pour mieux présenter le projet sur certains points. Il faut séduite le joueur. Le joueur se sent bien à Marseille, il aime sa situation, la ville, le club. Selon nos informations, il n’y a pas énormément de confiance dans l’entourage du joueur, une autre offre pourrait arriver pour satisfaire le joueur. Pour moi c’est 50% de chance d’un départ libre en juin, 5% un départ au mois de janvier et 45% pour une prolongation… C’est un joueur qui a beaucoup d’admirateurs. »

Simone Rovera – source : Téléfoot (19/11/2020)

Ligue 1 : Une date libérée pour jouer un des matches en retard de l’OM !

A partir de la semaine prochaine et le match face au FC Porto en Ligue des Champions, l’OM va jouer tous les 3 ou 4 jours jusqu’au 23 décembre et donc la trêve hivernale. Impossible donc de caler un des matches en retard lors de cette période. La LFP a trouvé une solution début janvier suite au report des 32es de finale de la coupe de France. Le football amateur étant à l’arrêt à cause des mesures sanitaires liées au Coronavirus, une date s’est libérée le week-end du 2 et 3 janvier 2021. L’OM pourrait donc affronter Lens pour la reprise 2021…

« Réuni ce 19 novembre, le Conseil d’Administration de la LFP a adopté deux aménagements au calendrier de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT suite au décalage du 8ème tour et des 32èmes de finale de la Coupe de France par la FFF. Initialement programmée en semaine le mardi 15 décembre 2020, la 15ème journée de Ligue 2 BKT est avancée au week-end du samedi 12 décembre 2020 laissé libre par le 8ème tour de la Coupe de France. Par ailleurs, le week-end du 2 et 3 janvier 2021, laissé libre par les 32èmes de finale de la Coupe de France, sera utilisé comme une date de repli pour programmer des matchs reportés de Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT. . »

LFP – 19/11/2020

Le calendrier complet de l’OM saison 2020/2021

Le calendrier de l’OM en novembre et décembre 2020

Novembre C1 J3 FC Porto 3 – 0 OM RMC Sport / Téléfoot L1 J10 RC Strasbourg 0 – 1 OM Téléfoot C1 J4 OM – FC Porto RMC Sport / Téléfoot L1 J12 OM – FC Nantes Téléfoot Décembre C1 J5 OM – Olympiakos RMC Sport / Téléfoot L1 J13 Nîmes Olympique – OM Téléfoot C1 J6 Manchester City – OM RMC Sport / Téléfoot L1 J14 OM – AS Monaco Téléfoot L1 J15 Stade Rennais – OM L1 J16 OM – Stade de Reims L1 J17 SCO Angers – OM

Finances OM : l’énigmatique augmentation de capital, décryptage et hypothèses

Dans l’émission Débat Foot Marseille de ce jeudi, nous avons évoqué l’augmentation de capital réalisée par l’Olympique de Marseille et révélée par footballclubdemarseilel.fr cette semaine. (A voir dans l’extrait en images ci-dessus).

« Cette augmentation de capital a aussi de fortes chances de ne pas concerner uniquement une absorption de compte courant comme on avait pu le croire au départ. Pourquoi ? Car la procédure amenant un abandon de compte courant est assez rapide une fois qu’il a été constaté que l’actionnaire possède bien ces créances sur la société et qu’elles sont certaines, liquides et exigibles. Pour illustrer cela on a le document d’augmentation de capital par absorption de compte courant d’Eric Soccer qui date de 2018. On voit bien que cela avait été fait de manière très simple le 17 décembre 2018. »

Mourad Aerts – source -Footballclubdemarseille.fr

« Or ici nous avons un PV d’assemblée générale préalable à l’augmentation de capital. C’est surprenant par rapport à ce qui avait été fait auparavant. Et même s’il est fait mention de possibles créances, j’ai comme l’impression que cela ne concerne pas uniquement cela. Peut-être que Frank McCourt participera à cette augmentation du capital via des abandons de comptes courants d’Eric Soccer, mais peut-être que ce n’est pas la seule chose. Le document ouvre en effet la porte à de possibles nouveaux actionnaires (voir second alinéa du document ci-dessous). Ce n’est pas quelque chose que j’ai retrouvé dans les précédentes augmentations de capital de l’OM. »

Mourad Aerts – source -Footballclubdemarseille.fr

« On peut noter également que cette augmentation a bien été réalisée car il est stipulé que les souscriptions devaient être réalisées pendant une période de 13 jours du 21 octobre 2020 au 2 novembre 2020. Aujourd’hui, on ne peut pas affirmer à 100% l’arrivée d’un nouvel actionnaire, loin de là, mais on est sur quelque chose d’assez énigmatique. Très rapidement, on devrait avoir plus de détails et savoir s’il s’agissait d’un simple mouvement de routine ou plus… »

Mourad Aerts – source -Footballclubdemarseille.fr

