Des surprises à Monaco, Lyon et Rennes pistent le même joueur, Lille veut se renforcer en défense… Les infos mercato concurrents OM du jour !

Monaco bonne et mauvaise nouvelle

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’AS Monaco va disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Les dirigeants tente donc de renforcer leur effectif. Si un transfert vient de capoter, la pépite du club vient de prolonger son contrat !

Pas plus tard qu’hier, l’AS Monaco avait trouvé un accord avec Neil El-Aynaoui selon l‘Equipe. Le club monégasque aimerait s’attacher les services du jeune marocain. Une des grandes satisfactions de la saison côté lensois, il a disputé 31 matchs toutes compétitions confondues inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives. Le club monégasque anticipe le départ de Youssouf Fofana, mais aussi une saison en Ligue des champions. D’après le quotidien l’AS Monaco est la famille du milieu marocain aurait trouvé un accord de principe. Les dirigeants du club de la principauté sont sur le point de transmettre une offre au Racing Club de Lens. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le RCL, le club nordiste aimerait en tirer entre 15 et 20 millions d’euros. Aujourd’hui on apprend que le transfert serait annulé d’après l’Equipe. En effet lors de la visite médicale un problème au genou gauche aurait été révélé. Le joueur pourrait même se faire opérer il est écarté des terrains plusieurs mois. Le transfert à Monaco semble définitivement tomber à l’eau.

Akliouche jusqu’en 2028 !

🚨 OFFICIEL : Maghnés Akliouche prolonge jusqu’en 2028 à l’AS Monaco ! ✍️ 📸 @AS_Monaco pic.twitter.com/q35YYm1SAO — Foot Mercato (@footmercato) July 25, 2024



Malgré l’annulation du transfert d’El Aynaoui, l’AS Monaco a le droit à une bonne nouvelle. En effet, le milieu offensif de 22 ans, Maghnes Aklouche prolonge jusqu’en 2028 avec le club de la principauté. Au club depuis 2021, il a disputé 53 matchs et inscrit 9 buts avec l’AS Monaco depuis ses débuts. Actuellement, il dispute les jeux olympiques avec l’équipe de France.

Lille piste aussi cet international canadien

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Lille doit absolument se renforcer suite au départ de Leny Yoro vers Manchester United. Le club nordiste s’apprête à disputer les tours de qualification de la Ligue des champions. Le LOSC suit de près un défenseur canadien évoluant en Suède.

Le LOSC est à la recherche d’un défenseur central depuis le départ de Leny Yoro en Première League à Manchester United. Le club nordiste a réactivé plusieurs pistes comme celle menant à Samuel Gigot poussé vers la sortie à l’Olympique de Marseille, ou celle menant à Nayef Aguerd. Le club s’intéresserait fortement au défenseur central canadiens de 26 ans Derek Cornelius. Le joueur évolue en première division suédoise à Malmö, il est sous contrat avec le club jusqu’en 2026. International canadien le joueur compte 26 sélections avec son pays. Un profil qui intéresse le LOSC qui pourrait s’attacher ses services à coût réduit. En effet le joueur est estimé 2,8 millions d’euros. La direction lilloise serait prêt à en offrir un offrir 4 au club suédois, mais ce dernier aimerait en tirer 4,5 millions. Malgré ses 26 ans Derek Cornelius n’est pas le joueur le plus expérimenté, il n’a évolué que dans des championnats mineurs il n’a jamais disputé une compétition européenne.



Lille voulait aussi Cornelius annoncé à l’OM !

Seulement voilà, l’OM a quasiment bouclé ce dossier selon RMC. Derek Cornelius devrait rejoindre l’OM et venir renforcer le poste de défenseur gauche.

Lyon et Rennes pistent le même joueur !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Rennes et Lyon au coude à coude pour recruter un milieu du Borussia Dortmund. Les 2 clubs doivent se renforcer au milieu de terrain, ils ciblent le même joueur.

Rennes et Lyon s’intéresseraient à Salih Özcan, milieu de terrain turc de 26 ans évoluant au Borussia Dortmund depuis 2022. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2026 avec le Borussia Dortmund, sa valeur marchande est estimée à environ 10 millions d’euros. En cette saison, il a disputé 34 matchs toutes compétitions confondues avec le club allemand. Dortmund accepterait de laisser partir son joueur si une offre de 8 à 10 millions d’euros était transmise par un des 2 clubs.

Özcan visé par Lyon et Rennes

Le stade Rennais après avoir perdu Enzo Le Fée, Terrier, Rennes est sur le point de perdre les 2 frères Doué, Bourigeaud, Theate. Le Stade Rennais pourrait se séparer de Lorenz Assignon. Le club Breton a absolument besoin de renfort dans son effectif. Aujourd’hui d’après les informations de Foot Mercato ce n’est pas l’Olympique de Marseille qui piste le joueur. C’est l’olympique lyonnais qui suit le milieu de terrain. L’effectif lyonnais doit passer de 37 joueurs à 25. Le club rhodanien doit vendre 12 joueurs et récupérer 100 millions d’euros. Afin de rentrer dans les clous des accords passés avec la DNCG. Mais le club de John textor n’a pas l’air de s’inquiéter plus que ça et continue de s’activer pour renforcer son effectif. Reste à voir quel projet et quel club choisira le joueur turc en cas de départ.

