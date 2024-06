Kurzawa se lâche, Jonathan David en PL, Monaco le futur PSG ? Lyon mise sur un crack… Les infos mercato concurrents OM du jour !

FCM vous fait un recap des infos et rumeurs mercato du jour ! Au programme : Kurzawa se lâche, Jonathan David en PL, Monaco le futur PSG ? Lyon mise sur un crack…

Layvin Kurzawa a réglé ses comptes avec la direction du Paris Saint-Germain. Après une « année sabbatique » le joueur sera libre de tout contrat le 30 juin.

Très discret dans les médias tout au long de la saison 2023-2024, Layvin Kurzawa vient d’accorder plusieurs interviews pour évoquer sa situation très particulière. Le 30 juin, le défenseur latéral ne sera officiellement plus un joueur du Paris Saint-Germain, puisque sa dernière prolongation de contrat, signée en 2020, prend fin le 30 juin. Le latéral gauche de 31 ans a à disputer une seule rencontre où il est rentré en cours de jeu. Il s’est exprimé sur son cas, et sur la direction du club de la capitale dans le média l‘Equipe, « « Je ne critique pas l’institution PSG, mais oui, c’est la direction« , regrette-t-il. « Il y a eu un manque de respect envers moi sur cette dernière année, et les précédentes. Je ne veux pas rentrer dans les détails mais il faut garder en tête que j’ai passé neuf ans au club et je n’ai eu aucun problème avec qui que ce soit. Quand on voit comment ça s’est fini avec Thiago Silva ou avec Edinson Cavani (partis en fin de contrat à l’été 2020) , deux légendes… Je ne me compare pas à eux, loin de là, mais comme eux, j’ai toujours aimé le club. » déclare le joueur arrivé au club à l’été 2015. Reste à voir s’il réussira à rebondir après cette saison blanche.

Avec un an de contrat restant, Jonathan David pourrait bien quitter le LOSC cet été. L'attaquant canadien a réalisé, encore une fois, une saison complète inscrivant 26 buts en 47 matchs. De quoi attirer l'attention de grands clubs.

Après une saison clôturée avec 26 buts marqués en 47 matchs disputés, Jonathan David a encore une fois prouvé qu’il était un attaquant précieux du championnat français. Permettant au LOSC d’atteindre les quarts de finals de Conférence League et de se qualifier pour les tours préliminaires de la Champions League, l’attaquant pourrait cependant quitter le club lillois cet été.

Son contrat se terminant en 2025, Jonathan David devrait sans doute s’envoler dans une autre équipe pour la saison prochaine. A 24 ans, le buteur est évalué à 50 millions d’euros par Transfermarkt. Une somme conséquente que seuls quelques clubs possédant un gros budgets transfert pourront débourser. Ses dirigeants sont ouverts à un départ en cas de belle offre. « On a deux joueurs qui ont un bon de sortie : Leny Yoro et Jonathan David », avait confirmé le président lillois Olivier Létang le 12 juin dernier.

Selon le média The Athletic, les Blues n’ont pas encore approché le LOSC directement. Mais ils bénéficient de bonnes relations avec le président lillois, ce qui pourrait faciliter un éventuel transfert. Pour rappel, Chelsea est à la recherche de renfort en attaque. Le club londonien pourrait prochainement émettre une offre pour l’attaquant canadien. Selon le journal The Independant, d’autres clubs du championnat anglais seraient intéressés par le joueur. Parmi ces clubs, on retrouve West Ham, Aston Villa, Tottenham et Manchester United. Du beau monde pour le jeune attaquant de 24 ans.

C’est un serpent de mer depuis plusieurs années, le fond d’investissement d’Arabie Saoudite est annoncé comme un candidat au rachat de l’OM. C’est finalement Monaco qui pourrait être cédé à des investisseur saoudiens…

Dimitri Rybolovlev dispose de plusieurs offres dont une d’Arabie Saoudite avec Luis Campos !



Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen a évoqué la fameuse vente OM en expliquant que l’AS était surtout en discussion avec Monaco. « Une il faut arrêter de rêver avec l’Arabie Saoudite, s’ils avaient dû venir ils l’auraient fait bien avant. On sortira dans quelques semaines certainement un autre dossier. L’Arabie Saoudite est sur l’AS Monaco et ça a l’air de bien avancer. Un projet à 2025 ? Oui, et celle-là, elle ne vient pas de n’importe où. »

Le média les Échos confirmait en janvier dernier l’intention de Dmitri Rybolovlev de céder l’ASM via un porte-parole du milliardaire russe. «Suite à la réception d’un intérêt non sollicité, l’actionnaire majoritaire de l’AS Monaco a décidé d’initier une procédure afin d’explorer des alternatives stratégiques pour sa participation dans le club. L’actionnaire majoritaire a fait appel aux services du Groupe Raine qui agira comme conseiller financier exclusif dans ce dossier. Aucune garantie n’est donnée quant à la conclusion d’une transaction impliquant le club à l’issue de cet examen stratégique, et, pour l’heure, nous ne comptons pas faire d’autres commentaires sur ce sujet.»





Sur le plateau de DFM, Eric Di Meco a directement interpellé l’actionnaire majoritaire de l’OM sur l’avenir du club. « Il y en a un qui échappe à la critique et que l’on ne voit plus depuis un moment c’est l’actionnaire. Qu’est ce qu’il veut faire avec le club ? McCourt a un club qui a perdu de la valeur sportive et financière, avec une partie des dirigeants qui sont partis en courant il y a 6 mois, avec une équipe qui risque de ne pas faire la coupe d’Europe et toi tu ne viens plus. C’est quoi, tu veux faire quoi ? On parle d’une vente, mais mets-le en vente le club. Tu as mal calculé le coup car tu viens du sport américain, ce n’est pas ta culture. Tu perds de l’argent, arrêtes l’hémorragie et en pus ça ne t’intéresse plus, tu ne viens plus. Je me dis que Longoria ne comprend peut-être plus le projet de son actionnaire. On lui a dis de baisser les couts, mais il n’y a rien qui va. Qu’est-ce que vous voulez faire Monsieur McCourt, dites-nous car on ne comprend plus et ça nous rend malheureux. Ça va faire 8 ans qu’il est là, ça va vite. La question c’est toujours la même, qu’est-ce qu’il veut faire ? »

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’Olympique Lyonnais pourrait bien recruter un milieu offensif. Le jeune Thiago Almada, est sur la short-list de l’Olympique Lyonnais, qui pourrait bien perdre Ryan Cherki.

L’Olympique Lyonnais pourrait bien recruter Thiago Almada. Le milieu offensif de 23 ans serait sur le point de quitter l’Atalanta United pour rejoindre le club brésilien de Botafogo. Pour rappel, John Textor est propriétaire du club brésilien et de l’Olympique Lyonnais. Plusieurs arrangements entre les 2 clubs ont déjà eu lieu auparavant comme l’ailier brésilien Jeffinho. Le jeune milieu offensif devrait bien rejoindre Botafogo, sous contrat jusqu’en 2026 avec l’Atalanta United. Le montant du transfert est estimé à environ 18,6 millions d’euros.

🚨🇦🇷 Eagle Group are closing in on the deal for Thiago Almada, worth around $20m.

It would be valid for Botagofo with future move to Olympique Lyon as part of the plan.

Negotiations are advancing, as @CLMerlo reports. pic.twitter.com/XQqUSJwNPd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2024