Lyon ça bouge dans tous les sens arrivé et départ, Jonathan David le dossier chaud…Les infos mercato concurrents OM du jour !

FCM vous fait un recap des infos et rumeurs mercato du jour ! Au programme : Lyon ça bouge dans tous les sens arrivé et départ, Jonathan David le dossier chaud…

Cherki en Allemagne ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Lyon va très certainement perdre Rayan Cherki cet été. Plusieurs clubs sont intéressés pas le joueur.

Sébastien Denis rédacteur en chef de Foot Mercato a annoncé sur son Twitter, qu’un nouveau club entre en piste pour recruter Rayan Cherki. En effet c’est le Borussia Dortmund qui aimerait s’attacher les services de l’international espoir français. Le BVB va perdre sa légende Marco Reus, Ryan Cherki serait le bon profil pour le remplacer. En effet, les 2 joueurs ont des similitudes, numéro 10 créateur, technique capable de faire des différences. Dortmund pourrait réaliser un très bon coup.

Un penchant pour Paris

Malgré l’intérêt de Dortmund, le PSG travaille sur le dossier Cherki depuis plusieurs semaines déjà. Le lyonnais était annoncé au Paris Saint-Germain cet hiver, Louis Campos et Luis Enrique apprécieraient son profil et pousserait pour le recruter. Sous contrat avec le club rhodanien jusqu’en 2025, le joueur de 20 ans ne souhaite pas prolonger avec son club formateur. Rayan Cherki aurait donné sa préférence au Paris Saint-Germain. Cette saison il a disputé 33 matchs de championnat inscrit un but et délivrer 6 passes décisives. Sa valeur marchande actuelle est estimée à 25 millions d’euros selon transfermarkt. Reste à voir si l’OL et le PSG arriveront à se mettre d’accord.

Lyon veut un international canadien

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’Olympique Lyonnais aimerait recruter un défenseur de 24 ans international canadien. Il dispute actuellement La Copa America avec son pays.

🚨🔵🔴 EXCLUSIVE: Olympique Lyon open talks to sign 24 year old defender Moïse Bombito. First proposal already sent to Colorado Rapids. Understand personal terms, already agreed. ↪️🦅 Eagle Group to decide best option for Canada international, also Botafogo as possibility. pic.twitter.com/vRJYX83i29 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2024

C’est Fabrizio Romano qui l’a annoncé sur son Twitter, l’Olympique Lyonnais ouvre les discussions avec le défenseur central de 24 ans Moïse Bombito. Le club rhodanien a envoyé une proposition au club du jeune défenseur central Le Colorado Rapids. Le défenseur central d’un mètre 90, évoluant en MLS à disputer 16 matchs cette saison et inscrit 2 buts. Il dispose d’une valeur marchande d’environ 1,8 million d’euro selon transfermarkt. Selon Fabrizio Romano, Eagle Group décidera ou non de l’envoyer à Botafogo. Pour rappel, John textor et propriétaire de l’Olympique Lyonnais et de Botafogo. Il pourrait décider d’envoyer le joueur au Brésil afin qu’ils se développe et gagne en expérience. Puis dans un second temps le ramener à Lyon pour renforcer l’équipe.

Jonathan David le dossier chaud !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Avec un an de contrat restant, Jonathan David pourrait bien quitter le LOSC cet été. L’attaquant canadien a réalisé, encore une fois, une saison complète inscrivant 26 buts en 47 matchs. De quoi attirer l’attention de grands clubs.

Après une saison clôturée avec 26 buts marqués en 47 matchs disputés, Jonathan David a encore une fois prouvé qu’il était un attaquant précieux du championnat français. Permettant au LOSC d’atteindre les quarts de finals de Conférence League et de se qualifier pour les tours préliminaires de la Champions League, l’attaquant pourrait cependant quitter le club lillois cet été.

Direction la Premier League pour David ?

Son contrat se terminant en 2025, Jonathan David devrait sans doute s’envoler dans une autre équipe pour la saison prochaine. A 24 ans, le buteur est évalué à 50 millions d’euros par Transfermarkt. Une somme conséquente que seuls quelques clubs possédant un gros budgets transfert pourront débourser. Ses dirigeants sont ouverts à un départ en cas de belle offre. « On a deux joueurs qui ont un bon de sortie : Leny Yoro et Jonathan David », avait confirmé le président lillois Olivier Létang le 12 juin dernier.

Chelsea un temps d’avance

Selon le média The Athletic, les Blues n’ont pas encore approché le LOSC directement. Mais ils bénéficient de bonnes relations avec le président lillois, ce qui pourrait faciliter un éventuel transfert. Pour rappel, Chelsea est à la recherche de renfort en attaque. Le club londonien pourrait prochainement émettre une offre pour l’attaquant canadien. Selon le journal The Independant, d’autres clubs du championnat anglais seraient intéressés par le joueur. Parmi ces clubs, on retrouve West Ham, Aston Villa, Tottenham et Manchester United. Du beau monde pour le jeune attaquant de 24 ans.

