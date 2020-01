OM : Les tableaux actualisés du mercato du 19/01/2020

Voici le récapitulatif de ce dimanche 19 janvier 2020 des rumeurs et infos mercato de l’Olympique de Marseille en plusieurs tableaux.



Le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes depuis plus de deux semaines. Retrouvez sur FCMarseille comme à chaque mercato les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Aujourd’hui, on apprend entre autres que les dirigeants marseillais s’intéressent à Yohann Court du Stade Brestois…

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Néant

DÉPARTS