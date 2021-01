OM : Les tableaux mercato de ce mardi 26/01/2021

Lirola et Milik c’est officiel. Mais le reste ? Voici le récapitulatif de ce mardi 26 janvier 2021 des rumeurs et infos mercato de l’Olympique de Marseille en plusieurs tableaux (officiel et rumeurs).



Le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes le 02 janvier 2021 et va se fermer dans moins d’une semaine. Retrouvez sur FCMarseille comme à chaque mercato les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivée.

L’OM a officialisé ses deux premières recrues du mercato hivernal : le latéral Pol Lirola et l’attaquant Arek Milik. Morgan Sanson a officiellement quitté Marseille pour Aston Villa, Marley Ake est annoncé à la Juve en échange du jeune Tongya. Une quatrième recrue est recherchée par Longoria…

Arrivées

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Pol Lirola Fiorentina Prêt avec OA (12M€) Arkadiusz Milik Naples Prêt avec OA de 8M€ (+3M€ bonus)

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Florian Chabrolle AC Ajaccio Libre Kevin Strootman Genoa CFC Prêt sans option d’achat Kostas Mitroglou Aris Salonique Résiliation Morgan Sanson Aston Villa 18M€