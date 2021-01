OM : Les tableaux mercato de ce vendredi 22/01/2021

Lirola et Milik c’est officiel. Mais le reste ? Voici le récapitulatif de ce vendredi 22 janvier 2021 des rumeurs et infos mercato de l’Olympique de Marseille en plusieurs tableaux (officiel et rumeurs).



Le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes le 02 janvier 2021. Retrouvez sur FCMarseille comme à chaque mercato les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivée.

L’OM a officialisé ses deux premières recrues du mercato hivernal : le latéral Pol Lirola et l’attaquant Arek Milik. Morgan Sanson pourrait toujours quitter Marseille pour Aston Villa, Marley Ake est annoncé au HAC. Une troisième recrue pourrait débarquer…

Arrivées

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Pol Lirola Fiorentina Prêt avec OA (12M€) Arkadiusz Milik Naples Prêt avec OA de 8M€ (+3M€ bonus)

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Florian Chabrolle AC Ajaccio Libre Kevin Strootman Genoa CFC Prêt sans option d’achat