OM : on sait ce qui est arrivé à Longoria !

L’Équipe a révélé la cause des bandages à la main de Pablo Longoria. Le président de l’OM se serait fracassé la main à cause de l’avancement d’un dossier mercato, trop lent à son goût.

L’Olympique de Marseille a réalisé un mercato estival très fructueux. Les nouvelles recrues ont fait leurs preuves pendant les premiers matchs de Ligue 1. Le club phocéen ne compte aucune défaite (4 victoires et 1 nul). Les hommes de Roberto De Zerbi occupent actuellement la première place du classement, égalités avec le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco.

L’Olympique de Marseille a frappé un grand coup pendant la période de transferts de cet été. Ils ont recruté plusieurs joueurs qui font du club du Bouches-du-Rhône, un sérieux candidat au titre de champion de France : Mason Greenwood, actuellement meilleur buteur du championnat ; Pierre-Emile Højbjerg, le capitaine de la sélection danoise ; Gerónimo Rulli, qui a sauvé son équipe en arrêtant le penalty d’Alexandre Lacazette ; etc. Mais ce n’est pas fini ! Après la fin du mercato, les dirigeants marseillais ont recruté Adrien Rabiot, l’international français formé au Paris Saint-Germain.

La blessure à la main de Longoria

🔵 Pablo Longoria se serait fracassé la main en s’énervant à cause d’un dossier mercato.https://t.co/bVOdOWWb13 — RMC Sport (@RMCsport) September 24, 2024

Il y a quelques semaines, pendant la conférence de presse organisée pour la présentation de Derek Cornelius, Pierre-Emile Højbjerg et Ismaël Koné, les supporters marseillais les plus observateurs ont remarqué un bandage sur la main de Pablo Longoria. Après la joie liée à l’arrivée des nouvelles recrues est venu le temps des interrogations : qu’est-il arrivé au président de l’Olympique de Marseille ? Ce matin, L’Équipe a mis fin à ce mystère. Le natif de Oviedo se serait blessé à la main… à cause d’un dossier mercato. Agacé par la lenteur du dossier menant au recrutement d’un nouveau gardien, Longoria se serait fracassé la main de dépit. Depuis, l’OM a trouvé deux portiers pour espérer réintégrer les grandes compétitions européennes : Gerónimo Rulli et Jeffrey De Lange.

