OM : Quelle série !

L’OM vient d’enchainer trois mois sans perdre un seul match. Novembre, décembre et janvier sans une seule défaite au compteur. Une incroyable série orchestrée de main de maitre par André Villas-Boas !

La dernière défaite de l’OM remonte au 30 Octobre 2019, en Coupe de la Ligue à Monaco. Les hommes d’AVB venaient de prendre une correction 4-0 au Parc face au PSG et avaient affiché un visage bien inquiétant en principauté. Le technicien portugais avait misé gros sur la suite du calendrier et les réceptions de Lille et Lyon.

Pas une défaite en 3 mois !

Les deux victoires dans ce matches là ont lancé la machine. 6 victoire de suite en Ligue 1, et une seconde place à la trêve hivernale. Si l’OM a plus de mal à mettre en place son jeu en 2020, les joueurs ont passé 3 tours de Coupe de France et pris 4 points sur 6 en Ligue 1. Une superbe série que l’OM va devoir confirmer en février ou le calendrier sera tendu. En effet, les olympiens vont enchainer des déplacements à Bordeaux, Saint-Etienne, Lille et Nîmes avec au milieu les réceptions de Toulouse et Nantes. A la fin du mois, Villas-Boas en sera un peu plus sur ses possibilités de garder ou non cette seconde place en championnat…