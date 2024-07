Paris va signer un crack pour 70 millions, Chelsea veut un lensois, Le Bayern un monégasque…Les infos mercato concurrents OM du jour !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Voici le récapitulatif des infos de ce Jeudi.

2 clubs français sont au coude à coude sur la piste d'un ailier norvégien. Il s'agit de Lille et de l'OGC Nice, Qui serait très intéressé par Osame Sahraoui. Le club nordiste aurait déjà formulé une offre pour le joueur.

Le LOSC doit se renforcer offensivement suite au départ libre de Youssouf Yazici. Jonathan David pourrait aussi quitter Lille cet été, le LOSC ne devrait pas avoir de mal attirer des joueurs. En effet le club nordiste dispute les tours de qualification à la Ligue des champions, un argument de taille lors de négociations. Selon foot mercato le LOSC ce serait intéressé par Osame Sahraoui. Un jeune norvégien de 23 ans qui évolue à Heerenveen. L’ailier a disputé 32 matchs cette saison et inscrit 8 buts et délivré 8 passes décisives. Similaire au profil de Zhegrova, les dirigeants lillois seraient très intéressés, et aurait même transmis une offre officielle. Cette dernière a été refusée par le club, estimait trop basse. Le club espère tirer au moins 10 millions d’euros de son jeune international norvégien.

L’OGC Nice serait intéressé aussi par le joueur de 23 ans. Un profil qui plaît au nouveau coach niçois Franck Haise. Le jeune joueur n’est pas fermé à un départ cet été, il pourrait rejoindre la Ligue 1 pour la saison 2024/2025. Le club sudiste je suis la situation de Sahraoui depuis cet hiver. Reste à voir où le jeune ailier atterrira cet été.

Le Bayern Munich aimerait recruter Embolo, il n'y a pas encore eu d'offre officielle de la part du club bavarois. Le Suisse n'a pas prévu de quitter la principauté cet été sauf en cas de grosse offre du Bayern de Munich ou d'un autre gros club européen.

Selon Sébastien Denis rédacteur en chef de Foot Mercato, le Bayern ne lâche pas la piste Breel Embolo. Aucune offre officielle n’a été transmise mais l’intérêt et bel et bien présent de la part du club allemand. Sébastien Denis explique que l’attaquant Suisse se sent bien dans la principauté et ne pense pas à un départ sauf en cas d’offre d’un top club européen. Le club de la principauté compte sur lui et veut en faire un pilier cette saison suite au départ de Wissam Ben Yedder. L’attaquant avait réagi à la rumeur lors d’une conférence de presse en juin dernier, « J’espère que vous comprendrez que je ne peux rien dire à ce sujet, par respect pour mon club et par respect pour le FC Bayern. C’est un grand club, bien sûr. (…) Je connais très bien Leroy (Sané), Dayot (Upamecano), Leon (Goretzka) et Choupo (Eric Maxim Choupo-Moting). C’est donc un club que je regarde le samedi ou le dimanche. Mais je n’y pense pas et je ne veux pas faire de commentaire à ce sujet. (…) La Bundesliga est une Ligue passionnante, j’y ai passé six belles années. Mes enfants y sont nés. J’ai connu deux grands clubs : Schalke, bien sûr, avec ses 60 000 supporters, et le Borussia Mönchengladbach, où je me sentais très à l’aise et où j’ai passé de meilleurs moments. (…) On ne sait jamais (…), si cela devient un sujet, il faudra l’étudier » lâchait-il avant d’affirmer qu’il était « très heureux à Monaco. »

Pour rappel le joueur est sous contrat jusqu’en 2026 avec Monaco cette saison il n’a quasi pas joué suite à une rupture des ligaments croisés. Malgré une saison quasi blanche sa valeur marchande est estimée à 12 millions d’euros, l’attaquant de 27 ans a disputé l’euro avec la Suisse et a inscrit un but. C’est à voir si un gros club tel que le Bayern formulera une offre officielle pour l’attaquant, si ce n’est pas le cas il devrait rester à Monaco cet été.

Elye Wahi est toujours dans le viseur de Chelsea, l'attaquant lensois de 20 ans était déjà dans le viseur du club londonien l'été passé. L'intérêt des bleus est toujours présent, le club attend de savoir à quel prix lance et prêt à céder le jeune international français.

Arrivé à Lens en provenance de Montpellier après une grosse saison de Ligue 1 (19 buts, 5 passes décisives à 19 ans) contre 30 millions pourrait quitter le nord après seulement une saison passée. En effet Chelsea déjà intéressé l’été passé, vise toujours Elye Wahi, l’été dernier l’attaquant avait fait le choix de la raison. En s’engageant avec le RC Lens pour s’assurer son développement et son temps de jeu. Néanmoins l’attaquant de 21 ans n’a pas été à la hauteur des attentes, il n’a surtout pas réussi à faire oublier Loïs Openda dans le nord (21 buts 4 passes décisives). Hormis les stats 12 buts et 4 passes décisives en 36 matchs, c’est l’attitude qui a fait défaut à Elie Wii jugé très nonchalant. Tout le contraire d’Openda très combatif, c’est ce qui a charmé les supporters lensois.

Un autre club s’est manifesté, et plus concrètement.

Chelsea attend de savoir à quel prix Lens pourrait lâcher son attaquant droitier. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le club nordiste. Selon l’équipe Chelsea s’est bel et bien positionnée dans le dossier. Toujours d’après le quotidien un autre club s’est manifesté d’une manière plus concrète. Reste à voir si Elye Wahi veut prouver que c’était une saison d’adaptation à Lens ou si il veut relever un autre défi ailleurs.

Un accord a été trouvé entre le Bayern Leverkusen et le Stade Rennais, pour l’attaque en français Martin Terrier. Il évoluera un Bundesliga la saison prochaine sous les ordres de Xabi Alonzo.

C’est confirmé par Fabrizio Romano Martin Terrier va s’engager avec Leverkusen. Tous les documents sont déjà préparés par Leverkusen. Le transfert est estimé à environ 22 millions d’euro pour l’attaquant de 27 ans. Terrier devrait signer un contrat d’une durée de 5 ans avec le club allemand. Formé à Lille, il va connaître sa première expérience à l’étranger, en effet depuis le début de sa carrière il évolue uniquement en Ligue 1.

Passé par Strasbourg, Lyon, Lille, ou encore Rennes depuis 4 saisons. Martin terrier est arrivé en provenance de Lyon en 2020 contre 12 millions d’euros, le joueur est sous contrat avec Rennes jusqu’en 2026. Cette saison il a joué 35 matchs confondus et a inscrit 9 buts et délivrer 3 passes décisives. Le droitier aura la chance de disputer la Ligue des champions la saison prochaine, Pour rappel Bayern Leverkusen a été sacré champion d’Allemagne. Ce n’est pas le seul rennais qui pourrait quitter La Bretagne cet été, Pour rappel Benjamin Bourigeaud pisté par l’Arabie saoudite, le jeune Désiré Doué est suivi par le Bayern et le PSG.

