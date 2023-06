Rendall Correia, Milinković-Savić, Perraud… Les tableaux mercato OM de ce 29 juin 2023

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille. Maintenant que Marcelino est le nouveau coach de l’OM, le recrutement va s’accélérer !

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées : l’OM tente le gros coup Milinković-Savić et en pince pour les latéraux Thierry Randall Correia et Romain Perraud, tandis que Cengiz Ünder et Pape Gueye pourraient s’en aller !

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Eric Bailly Manchester United Fin de prêt Nuno Tavares Arsenal Fin de prêt Ruben Blanco Celta Vigo Fin de prêt Issa Kaboré Manchester City Fin de prêt