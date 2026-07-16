Aubameyang, Greenwood… Les tableaux mercato OM de ce jeudi 16 juillet 2026 !

Greenwood a officiellement quitté l’OM, Aubameyang va suivre… Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2026.

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Greenwood est parti en Turquie, Aubameyang devrait signer à La Corogne, Traoré au Genoa…

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ARRIVEES

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert

Infos – Rumeurs Nom Club Montant

Estimé Faisabilité Haissem Hassan Mundo Deportivo 12M€ Hidemasa Morita Libre – Zinedin Smajlovic

Sandefjord 6M€ Leon Goretzka Bayern Munich Libre Roony Bardghji FC Barcelone Prêt Arsène Kouassi FC Lorient 12M€

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Benjamin Pavard Inter Fin du prêt Arthur Vermeeren RB Leipzig Fin du prêt Ethan Nwaneri Arsenal Fin du prêt Bilal Nadir Fin de contrat Mason Greenwood Fener 24M€