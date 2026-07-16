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Aubameyang, Greenwood… Les tableaux mercato OM de ce jeudi 16 juillet 2026 !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Greenwood a officiellement quitté l’OM, Aubameyang va suivre… Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2026. 

 

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Greenwood est parti en Turquie, Aubameyang devrait signer à La Corogne, Traoré au Genoa…

A lire : Mercato OM : Marseille fixe son prix pour Greenwood, le montant dépasse les 55M€ ?

 

ARRIVEES

OFFICIEL
Nom Club Montant du Transfert

 

 

 

Infos – Rumeurs
Nom Club Montant 
Estimé		 Faisabilité
Haissem Hassan Mundo Deportivo 12M€
Hidemasa Morita Libre
Zinedin Smajlovic
 Sandefjord 6M€
Leon Goretzka Bayern Munich Libre
Roony Bardghji FC Barcelone Prêt
Arsène Kouassi FC Lorient 12M€

 

DÉPARTS

OFFICIEL
Nom Club Montant du Transfert
Benjamin Pavard Inter Fin du prêt
Arthur Vermeeren RB Leipzig Fin du prêt
Ethan Nwaneri Arsenal Fin du prêt
Bilal Nadir Fin de contrat
Mason Greenwood Fener 24M€

 

 


Infos – Rumeurs
Nom Club Montant 
Estimé		 Faisabilité
Hamed Junior Traoré Genoa Prêt avec OA 8.5M€
Pierre-Emerick Aubameyang
 La Corogne 1.5M€
Jeffrey De Lange
 Twente 2.5M€
Pierre-Emile Højbjerg Juve, Besiktas… 10M€
Facundo Medina River Plate 20M€
Leonardo Balerdi Atlético Madrid. La Juventus Turin, l’AS Rome, Nottingham Forest… 20M€
Bamo Méité Lille 7M€

 

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