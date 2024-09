L’avenir de Mbemba, l’Angleterre tranche pour Greenwood et coup dur pour De Zerbi… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : L’avenir de Mbemba, l’Angleterre tranche pour Greenwood et coup dur pour De Zerbi…

Mercato OM : Le club a tranché pour Chancel Mbemba !

Dans le loft depuis le début de la saison, Chancel Mbemba ne devrait pas reporter le maillot de l’Olympique de Marseille comme le club l’a confié à La Provence.

L’Olympique de Marseille a pris la décision de mettre Chancel Mbemba de côté cette saison. Le joueur a été mis sur la liste des transferts mais n’a pas trouvé de point de chute. Le club a expliqué à La Provence qu’il n’y avait aucune chance de le revoir sous le maillot marseillais cette saison.

« Chancel n’a plus d’avenir à l’OM. Il a été mis au courant et a quand même voulu rester. Il lui reste 10 mois de contrat, il ira surement au bout et sera traité comme il se doit. Mais il n’y a aucune chance de le revoir porter le maillot de l’OM », aurait expliqué la Direction auprès du quotidien local.

La direction : « Chancel n’a plus d’avenir à l’OM. Il a été mis au courant et a quand même voulu rester. Il lui reste 10 mois de contrat, il ira surement au bout et sera traité comme il se doit. Mais il n’y a aucune chance de le revoir porter le maillot de l’OM. ❌ (@laprovence) pic.twitter.com/UYZ67F27A2 — Infos OM (@InfosOM_) September 8, 2024

Mbemba lève le mystère

Chancel Mbemba est toujours dans le « loft ». La situation du défenseur central congolais est compliquée à l’Olympique de Marseille, depuis son altercation avec Ali Zarrak, adjoint de Mehdi Benatia.

Chancel Mbemba 🇨🇩 a posté un mystérieux teaser sur ses réseaux sociaux !!! 👀 A votre avis, ça correspond à quoi ? 🤔 pic.twitter.com/PJM3gy7H2B — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) September 4, 2024

Pour rappel, Chancel Mbemba avait partagé une vidéo énigmatique sur son compte X (anciennement Twitter). On y voit le joueur, marchant face à une lumière blanche qu’il approche peu à peu. La vidéo ne contient pas de paroles, seulement une date : le 8 septembre 2024. Les internautes pensaient que l’international congolais allait faire une annonce concernant son avenir, mais il n’en est rien.

Un documentaire controversé…

MENTALITÉ MBEMBA – Série documentaire | Teaser officielhttps://t.co/7dCDPl1qO1 Je suis heureux de vous annoncer la sortie de ma série documentaire autobiographique. Elle a été produite au cours des deux dernières saisons. — Chancel Mbemba (@mbemba22) September 5, 2024

Ce matin, Chancel Mbemba a révélé la vraie nature de sa mystérieuse vidéo. Il s’agit d’un teaser faisant la promotion de sa série documentaire autobiographique (en 3 épisodes), produite au cours des 2 dernières saisons. Sous sa publication, les commentaires sont partagés. Certains soutiennent le Congolais. D’autres, soulignent la gaucherie de sortir un tel projet, pendant cette période de tension entre lui et l’OM. « Tu es un clochard. Va te remplir les poches en AS au lieu de le faire sur YouTube », fustige un internaute. « Je pense que c’est très maladroit de sortir ça maintenant », estime un autre. « En fin de carrière, à la retraite, ça serait bien plus cohérent. Dans la situation actuelle, avec une image très contestable, c’est le pire choix possible… Tu as raté ta sortie et ça devient glauque », conclut-il.

OM : Les performances de Greenwood n’y changeront rien pour l’Angleterre

Malgré les performances sportives très intéressantes de Mason Greenwood, il ne retrouvera pas la sélection anglaise d’après Lee Carsley, intérimaire au poste de sélectionneur.

Depuis son arrivée à l’OM, Mason Greenwood a prouvé qu’il était un joueur de très haut niveau. Seulement, pour porter la tunique de la sélection anglaise, cela ne suffit pas. Ses déboires des années passées vont encore le suivre concernant le football international. L’ailier n’entre pas dans les plans de la Fédération d’après les récentes déclarations de Lee Carsley, intérimaire au poste de sélectionneur avec les Three Lions.

« Mason (Greenwood) ne fait pas partie des joueurs que nous envisagions », a déclaré le sélectionneur anglais ce vendredi avant d’ajouter, « J’ai connaissance de ses performances (avec l’OM) mais il n’était pas dans nos plans. » Ces dernières semaines, l’attaquant marseillais aurait été intéressé à l’idée de rejoindre la sélection jamaïcaine.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Malgré un début de saison très réussi avec l’OM, son nouveau club, l’attaquant anglais Mason Greenwood n’entre pas dans les plans de Lee Carsley.https://t.co/OteCko0nkB — RMC Sport (@RMCsport) September 7, 2024

L’arrivée de Greenwood fait grincer des dents en Angleterre

Mason Greenwood a quitté l’Angleterre et tente de redorer son image après de grosses polémiques et des problèmes avec la justice il y a quelques années. L’ailier droit est sportivement irréprochable à l’OM mais cela ne parvient pas à calmer les tensions autour de son cas en Angleterre.

« Les fans marseillais se sont trouvé un héros douteux avec Mason Greenwood. Dans un club privé de succès récents, beaucoup ont accepté Greenwood comme un sauveur mais, pour d’autres, son arrivée témoigne de l’immoralité du football », a publié Le Telegraph, relayé par le journal L’Equipe.

The Telegraph sur les débuts de Greenwood à l’OM : « Les fans marseillais se sont trouvé un héros douteux avec Mason Greenwood. Dans un club privé de succès récents, beaucoup ont accepté Greenwood comme un sauveur mais, pour d’autres, son arrivée témoigne de l’immoralité du… — Massilia Zone (@MassiliaZone) August 26, 2024

En Angleterre? Il est quasiment devenu un paria ici

Danny Taylor, « l’une des grandes plumes de The Athletic », comme le présente le quotidien sportif a expliqué pourquoi Mason Greenwood est soutenu par certains supporters de Manchester United sur les réseaux sociaux. D’après lui, les supporters anglais ne veulent pas entendre parler de l’attaquant.

« Ce sont souvent des supporters étrangers qui s’expriment sur Internet, explique Les fans locaux, eux, ont plutôt des réactions très négatives à son égard. D’une manière générale, on sait que Greenwood est un joueur talentueux. À une autre époque, il était même vu comme la future star de l’équipe d’Angleterre. Mais tout cela a changé à cause de son comportement extra-sportif au point qu’il est quasiment devenu un paria ici. Maintenant, il ne revient plus dans les discussions lorsqu’on évoque la sélection et on s’attend même à ce qu’il choisisse la Jamaïque comme nationalité sportive. Je vis à Manchester et tous les fans avec lesquels je discute souscrivent à la décision prise de s’en séparer.

OM : Un nouveau coup dur pour Roberto De Zerbi !

A quelques jours de la rencontre face à l’OGC Nice qui aura lieu dimanche 15 septembre à 17h, un nouveau défenseur de l’OM s’est blessé pendant la trêve internationale !

Après seulement 3 journées de championnat, la trêve internationale vient mettre un coup de frein aux belles prestations des Marseillais. Pire, le club vient d’apprendre la blessure de l’un de ses joueurs, Derek Cornelius. Le Canadien est sorti à la 70e minute face aux USA ce samedi soir, compromettant sa participation à la réception de l’OGC Nice dimanche 15 septembre au Vélodrome.

🚨Derek Cornelius est sorti sur blessure avec le Canada.. pic.twitter.com/zEufDjREDa — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 7, 2024

Faut-il recruter un joker?

Le mercato estival de l’OM a été très actif (vois le bilan en tableaux ci-dessous). Pour autant certains observateurs estiment qu’il manque peut être un milieu défensif, et des latéraux. Avec les départ de Veretout à Lyon et d’Ounahi au Pana, le club olympien s’est offert une marge de manoeuvre sur sa masse salariale. La direction doit-elle tenter de recruter ? Si tel est le cas il faudra prendre un joueur libre de tout contrat ou alors un joueurs de Ligue 1 comme joker.

