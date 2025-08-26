Ceballos, Florentino… Les tableaux mercato OM de ce mardi 26 août 2025 !

Plus qu’une semaine avant la fermeture du mercato ! Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2025.
Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Ce mardi : l’OM doit régler le cas Rabiot, travaille sur les arrivées de Palmieri, Ordonez, Ceballos, Zhegrova ou encore Traoré. Dans le même temps, Moumagna et Maupay devraient filer en Italie… Florentino Luis serait une autre option au milieu !
ARRIVEES
|
OFFICIEL
|Nom
|Club
|Montant du Transfert
|Angel Gomes
|LOSC
|Libre
|CJ Egan-Riley
|Burnley
|Libre
|Facundo Medina
|Lens
|Prêt (2M€) + OAO 18M€ + 2M€ de bonus
|Igor Paixão
|Feyenoord
|30 + 5M€
|PE Aubameyang
|AS
|Libre
|Tim Weah
|Juventus
|
Infos – Rumeurs
|Nom
|Club
|Montant
Estimé
|Faisabilité
|Emerson Palmieri
|West Ham
|Libre
|Joel Ordonez
|Bruges
|30 + 3M€
|Edon Zhegrova
|LOSC
|20M€
|Dani Ceballos
|Real Madrid
|Prêt avec OA 15M€
|Hamed Junior Traoré
|Bournemouth
|16M€
|Florentino Luis
|Benfica
|18M€
|Taras Mykhavko
|Dynamo Kiev
|15M€
|Saïmon Bouabré
|Monaco
|10M€
|Loïc Badé
|Seville
|30M€
|Endrick
|Real Madrid
|Prêt
|Ezequiel Fernandez
|Al-Qadsiah
|?
|Betis
|7M€
|LOSC
|Pablo Torre
|FC Barcelone
|8M€
|Giacomo Raspadori
|Naples
|40M€
|El Bilal Touré
|Atalanta
|10M€
|Aaron Anselmino
|Chelsea
|Prêt
|Evan Ndicka
|AS Roma
|20M€
|Yusuf Akçiçek
|Fenerbahçe
|20M€
|PSV
|28M€
|Naples
|Sacha Boey
|Bayern
|10M€
|Hamza Igamane
|Rangers
|Transfert
|Semedo
|Wolwerhampton
|Libre
|Mitchel Bakker
|Atalanta
|7M€
|Darío Osorio
|Midtjylland
|7M€
|Aymeric Laporte
|Al-Nassr
|20M€
|Dodô
|Fiorentina
|30M€
|Libre
|Monaco
|Jakub Kiwior
|Arsenal
|Prêt
|Benoit Badiashile
|Chelsea
|Prêt
|Lassine Sinayoko
|AJ Auxerre
|Transfert
|Jordan Henderson
|Ajax Amsterdam
|Transfert
|Ramy Bensebaïni
|Dortmund
|Transfert
|Johan Bakayoko
|PSV
|Transfert
|Sikou Niakaté
|Braga
|Transfert
|Oscar Mingueza
|Celta Vigo
|Transfert
DÉPARTS
|
OFFICIEL
|Nom
|Club
|Montant du Transfert
|Luis Henrique
|Inter
|25M€
|Chancel Mbemba
|–
|Libre
|Samuel Gigot
|Lazio
|3.6M€
|Luiz Felipe Ramos
|Rayo
|Libre
|Alexis Koum
|Valenciennes
|Prêt
|Amar Dedic
|Benfica
|Fin de prêt Salzbourg
|Pau Lopez
|Betis
|4.5M€ OA Toluca
|Quentin Merlin
|Rennes
|13M€ + 2
|Valentin Rongier
|Rennes
|5.5M€ + 2
|Ismaël Koné
|Sassuolo
|Prêt 2.5M€ + 10M€ OA
|
Infos – Rumeurs
|Nom
|Club
|Montant
Estimé
|Faisabilité
|Ismaël Bennacer
|Milan, Fiorentina, AS
|Fin de prêt
|Faris Moumbagna
|Cremonese
|Prêt / 7M€
|Pol Lirola
|Pise, Sassuolo, Fiorentina
|4M€
|Azzedine Ounahi
|Girona
|11M€
|Leo Balerdi
|As Roma, Juve
|30M€
|Derek Cornelius
|Bologne
|5-6M€
