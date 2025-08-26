Ceballos, Florentino… Les tableaux mercato OM de ce mardi 26 août 2025 !

Plus qu’une semaine avant la fermeture du mercato ! Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2025.

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Ce mardi : l’OM doit régler le cas Rabiot, travaille sur les arrivées de Palmieri, Ordonez, Ceballos, Zhegrova ou encore Traoré. Dans le même temps, Moumagna et Maupay devraient filer en Italie… Florentino Luis serait une autre option au milieu !

A lire : Mercato OM : conditions fixées par le Real… les dernières infos espagnoles dans le dossier Ceballos !

ARRIVEES

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Angel Gomes LOSC Libre CJ Egan-Riley Burnley Libre Facundo Medina Lens Prêt (2M€) + OAO 18M€ + 2M€ de bonus Igor Paixão Feyenoord 30 + 5M€ PE Aubameyang AS Libre Tim Weah Juventus

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Luis Henrique Inter 25M€ Chancel Mbemba – Libre Samuel Gigot Lazio 3.6M€ Luiz Felipe Ramos Rayo Libre Alexis Koum Valenciennes Prêt Amar Dedic Benfica Fin de prêt Salzbourg Pau Lopez Betis 4.5M€ OA Toluca Quentin Merlin Rennes 13M€ + 2 Valentin Rongier Rennes 5.5M€ + 2 Ismaël Koné Sassuolo Prêt 2.5M€ + 10M€ OA