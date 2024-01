Alcaraz, Assignon, Celik… Les tableaux mercato OM de ce 31 janvier 2024 !

Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal 2024. A 24h de la clôture de ce marché de janvier, des choses pourraient encore bouger.

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Henrique va rester à l’OM. Vitinha a passé sa visite médicale et proche de s’engager en prêt avec le Genoa. Alcaraz, pisté par l’OM file à la Juve tout comme Reyna qui signe à Nottingham Forrest. Assignon et Celik sont pistés pour remplacer Clauss.A LIRE AUSSI : Mercato : L’OM passe à côté de ce dossier à 40M€ !

ARRIVÉES

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Jean Onana Besiktas Prêt avec OA (4M€) Ulisses Garcia Young Boys 3M€ Faris Moumbagna FK Bodø / Glimt 8M€ Quentin Merlin FC Nantes 10,5M€ (+bonus)

Infos – Rumeurs Nom Club Montant

Estimé Faisabilité Lorenz Assignon Stade Rennais Zeki Çelik AS Roma Giovanni Reyna Dortmund Mohamed Amoura Union Saint-Gilloise 10M€ Saïd Benrahma West Ham Bilal El Khannouss KRC Genk 15M€ Denis Bouanga Los Angeles FC 9M€ Mady Camara Olympiakos 8M€ (TM) Walace Udinese 7M€

Anthony Martial Manchester United Prêt

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Renan Lodi Al Hilal 23M€